Способен ли американский флот противостоять китайско-российскому? - Кристофер Вуди

14:12 17.02.2021 В 1988 году американские и советские корабли столкнулись в Черном море. Сейчас этот инцидент снова на слуху - специалисты из США опасаются угроз со стороны России и Китая. Если раньше американцы безнаказанно входили в чужие территориальные воды, то теперь они могут обнаружить "гостей" на своем "заднем дворе".

Business Insider (Германия): какие выводы можно сделать о будущих "разборках" ВМФ США с Россией и Китаем на примере инцидента 33-летней давности с прямым столкновением кораблей



Кристофер Вуди (Christopher Woody)



Столкновение американских и советских военных кораблей, произошедшее в Черном море более 30 лет назад, вновь стало актуальной темой на фоне растущей напряженности между США, Россией и Китаем. Сегодня у них на вооружении еще более крупные и боеспособные военно-морские силы.



Произошедший 12 февраля 1988 года инцидент начался с того, что крейсер ВМС США "Йорктаун" (Yorktown) и эсминец "Кэрон" (Caron) прошли вблизи Крымского полуострова, что США назвали законной реализацией права на свободный проход через территориальные воды государства без проведения военных операций.



Как написала тогда "Нью-Йорк таймс" (The New York Times), американские корабли "вошли в 12-мильную зону, объявленную Советским Союзом закрытой в рамках военно-морской политики, которая в некоторых случаях предусматривает право на проход в водах вне трехмильного территориального предела, признанного Соединенными Штатами".



Корабли вошли в советские территориальные воды вблизи Севастополя ("Кэрон" - примерно в 7 милях от берега, а "Йорктаун" - примерно в 10 милях) около девяти утра и взяли курс на восток.



Через несколько минут советский сторожевой корабль "Беззаветный" догнал и взял на сопровождение "Йорктаун", а советский сторожевой корабль "СКР-6" взял на сопровождение эсминец "Кэрон". С советских кораблей, которые по размерам были меньше, чем американские, поступил сигнал американцам с требованием покинуть советские территориальные воды и предупреждением, что в противном случае будут предприняты меры "вплоть до навала и тарана".



Около десяти часов утра "СКР-6" произвел навал на левый борт эсминца "Кэрон", в результате чего с корпуса американского корабля была содрана краска. Через несколько минут "Беззаветный" произвел навал на корму крейсера "Йорктаун", незначительно повредив его корпус и две пусковые установки "Гарпун", при этом у советского корабля оторвался правый якорь.



Американские военные корабли, сопровождаемые советскими сторожевыми кораблями, продолжили проход и около полудня покинули территориальные воды СССР без дальнейших столкновений.



Обеспечение прохода через районы, которые контролируют или о правах на которые заявляют противники США, - давняя миссия (в 1986 году американские корабли "Йорктаун" и "Кэрон" выполняли аналогичную миссию в Черном море), и корабли Советского Союза обычно следовали за американцами по пятам, а затем заявляли протест.



Но, как сказал в прошлом году Джеймс Фогго (James Foggo), который, прежде чем уйти в отставку в 2020 году в звании адмирала, командовал военно-морскими силами США в Европе, столкновение 1988 года "было в некотором роде знаковым событием".



Хотя это событие не было беспрецедентным, слух о нем распространился по всему флоту, сказал в этом месяце в интервью Business Insider отставной капитан ВМС Джерри Хендрикс (Jerry Hendrix). Несмотря на опасность физического контакта кораблей, был продемонстрирован высокий профессионализм экипажа, сказал Хендрикс.



В соответствии с правом на свободный проход проходящий корабль, в данном случае американские суда, должен сохранять постоянный курс и скорость, а Советы должны были "войти в соприкосновение с американцами самым безопасным способом, а затем попытаться использовать свою собственную массу, двигатели и рули, чтобы оттеснить американцев, - сказал Хендрикс. - Мы смогли идти дальше… прежним курсом, несмотря на то, что Советы пытались вытеснить нас из своих вод".



"Они готовятся"



После инцидента 1988 года США и СССР заключили несколько соглашений относительно потенциально опасных столкновений на море (в 1972 году они договорились избегать таких маневров, которые создают помехи для проходящих кораблей, например, навала, становившегося причиной многочисленных столкновений).



По словам Хендрикса, в 1990-е и 2000-е годы из-за размера флота США и его кораблей, а также перехода других флотов на более мелкие корабли в военно-морском флоте "почти не было" опасений по поводу вероятности еще одного такого столкновения.



Однако в последние годы, по мере увеличения военно-морских сил России и Китая и роста напряженности в отношениях с этими странами, возросла опасность повторения подобных инцидентов.



"Напряженность в Черном море сегодня действительно вновь возросла", - сказал в этом месяце в интервью "Бизнес Инсайдер" Лайл Голдштейн (Lyle Goldstein), профессор-исследователь Военно-морского колледжа и эксперт по морским войнам.



Из-за захвата Россией Крыма в 2014 году к этой напряженности добавился еще один морской аспект.



"Если украинцы заявляют о своих правах на Крым, что само собой разумеется, и мы оспариваем притязания России на Крым, значит, нахождение прибрежных районов Крыма в пределах территориальных вод… становится довольно болезненным юридическим вопросом", - подчеркивает Гольдштейн.



Как сказал Фогго в прошлом году, между американскими и российскими кораблями были столкновения и в других местах, но действия России в Черном море напоминают инцидент 1988 года.



По словам Фогго, русские "совсем не изменились. Они не признают международные организации, институты, стандарты и нормы".



В Южно-Китайском море Китай выдвигает масштабные претензии, которые отвергли многие страны и международный трибунал. Оспаривая эти претензии, США часто проводят операции в целях обеспечения свободы судоходства.



В 2018 году во время одной из таких операций, которую выполнял эсминец ВМС США "Декейтер" (Decatur), китайский военный корабль приблизился к носовой части "Декейтера" на расстояние 40 метров. В видеоматериалах, представленных ВМС США, видно, как китайские моряки готовятся к столкновению.



Повторение инцидента 1988 года "в ближайшие годы весьма вероятно", сказал Хендрикс, отмечая, что Китай создает ракетный эскадренный миноносец типа 055 с управляемыми ракетами и водоизмещением 10 тысяч тонн, который длиннее большинства кораблей ВМС США, и построил такой же огромный патрульный корабль береговой охраны "Хайсунь" (Haixun).



Береговая охрана Китая, одна из его передовых сил в спорных водах, преследует американские корабли и коммерческие суда. Судя по конструкции патрульного корабля "Хайсунь", это еще не все - дальше будет только хуже. "Кроме как для этого, больше незачем создавать патрульный корабль береговой охраны такого размера", - сказал Хендрикс.



Инцидент с кораблями США и СССР 1988 года повлиял и на стратегическое мышление Китая.



Как и в других странах, китайские военные стратеги "пытаются создать ментальные карты основных оперативных сценариев на основании исторических примеров, - сказал Гольдштейн. - Довольно интересно, что китайцы изучали примеры взаимодействия ВМС СССР, если можно так выразиться. Они готовятся".



Как написал Гольдштейн в 2017 году, в китайском аналитическом докладе 2015 года говорится, что инцидент 1988 года "не был негативным событием для обеих сторон" и, возможно, даже был "выгодным для обеих сторон", поскольку привел к подписанию соглашений о взаимодействии на море.



Отсутствие с тех пор инцидентов с использованием таких маневров, как навал, возможно, является хорошим знаком в свете трагических столкновений между американскими и китайскими военными в прошлом, сказал Гольдштейн в интервью "Бизнес Инсайдер".



"Во-первых, в Китае, возможно, очень внимательно рассмотрели ситуацию, а потом решили, что это слишком рискованно, - сказал Гольдштейн. - Во-вторых, я представляю, как командующие ВМС США и Китая говорят себе: „Неужели мы действительно хотим дойти до опасности такого уровня?""



Растет напряженность, усиливается раздражение



По словам Гольдштейна, "непреднамеренная эскалация" после инцидентов очень опасна, и такие инциденты создают острые проблемы для военно-морского флота.



Эти столкновения должны были стать проверкой профессиональной подготовки экипажей военных судов и их умения управлять кораблем. Одной из причин столкновений с участием эсминцев ВМС США "Фицджеральд" (Fitzgerald) и "Джон Маккейн" (John S. McCain) в западной части Тихого океана в 2017 году, во время которых погибли люди, стало отсутствие опыта.



"Сегодня мы не так беспокоимся, как раньше, в смысле времени, отводимого на подготовку, на то, чтобы наши дежурные по кораблю обучались управлению", - сказал Хендрикс.



У экипажей морских кораблей "нет такого большого опыта, и, откровенно говоря, через 20 лет у их командиров, самых опытных специалистов по управлению кораблем на борту,… нет такого опыта, как у их коллег 1988-1989 годов. Их нельзя даже сравнивать, - добавил Хендрикс, автор книги "Создать и содержать военно-морской флот" (To Provide and Maintain a Navy).



По словам Гольдштейна, его студенты, в том числе офицеры флота, служившие на Тихом океане, говорят, что "в большинстве своем" китайские моряки "отличаются высоким профессионализмом".



Однако Хендрикс, указывая на случаи "довольно рискованного маневрирования кораблей" в последние годы, выразил обеспокоенность по поводу "уровня профессионального опыта китайских морских офицеров".



Кроме того, командование ВМФ встревожено нехваткой ремонтных баз, из-за чего возникают проблемы с нормальной эксплуатацией кораблей. Если в результате "столкновения" потребуется внеплановый ремонт, проблемы усугубятся.



Когда эсминцы "Джон Маккейн" и "Фицджеральд" вернулись в США после столкновений в 2017 году, "на их ремонт на самом деле потребовалось больше времени, чем на то, чтобы построить их и ввести в строй", сказал Хендрикс.



Более долгосрочным риском для США может стать повторение Россией и Китаем действий американских кораблей ближе к американским границам.



"Российские и китайские суда начнут в отместку проделывать это против нас, то есть они будут очень последовательно патрулировать в наших территориальных водах, - сказал Гольдштейн. - Если мы продолжим действовать в этом направлении… мы, возможно, себе же и навредим, поскольку можем обнаружить, что Китай и Россия заняли очень агрессивную позицию".



Российские военные корабли, курсирующие у берегов США, уже привлекают к себе пристальное внимание. Китайские военные корабли в этом регионе не появлялись, хотя в 2018 году военное госпитальное судно проходило у берегов Южной Америки, но американские власти опасаются, что Пекин готовит почву для присутствия в этом регионе.



В статьях, публикуемых в китайских государственных изданиях, отмечается значение стабильности, но в них говорится и о том, что Атлантика "имеет большое значение для будущего китайской морской стратегии", и о необходимости выработки стратегии "прорыва американской морской блокады и создания морской „внешней границы" Китая".



"В них говорится: „Американцы оказывают на нас давление на нашем заднем дворе, поэтому мы должны оказать давление на них на их заднем дворе"", - комментирует Гольдштейн содержание этих статей.



"Хотя я действительно считаю, что мы должны сохранить нашу программу [обеспечения свободы навигации],… выполнять ее следует, проявляя сдержанность", - добавляет он.



По словам Хендрикса, инциденты, подобные столкновению 1988 года, "происходили во время холодной войны из-за существовавшей между США и Советским Союзом напряженности по причине конфликта интересов".



Напряженность "сегодня также растет, и с этим ростом напряженности возникает раздражение, - добавил он, - особенно из-за притязаний Китая… и их раздражение связано с тем, что США не отступят, и, в принципе, по той причине, что мы продолжаем осуществлять обычную деятельность в Южно-Китайском море".



Оригинал публикации: What a "bumping" incident 33 years ago says about the US Navy"s future showdowns with Russia and ChinaОпубликовано 16/02/2021 Источник - ИноСМИ

