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Утечка мозгов : сколько специалистов уехало из Казахстана в 2020 году"Утечка мозгов": сколько специалистов уехало из Казахстана в 2020 году
16:09 17.02.2021

Теряем кадры: страну покинуло втрое больше медиков, в 5 раз больше технарей и в 4 раза больше педагогов, чем прибыло в РК

Внешняя миграция специалистов старше 15 лет. Январь–сентябрь 2020

Страна теряет кадры: за три квартала из страны уехало 11,4 тыс. специалистов старше 15 лет.

Впрочем, с учетом закрытых из-за пандемии границ, это на 33,8% меньше, чем в аналогичном периоде годом ранее.

Заметим: при этом доля специалистов от всех покинувших Казахстан составила 54,3%, против 50,6% годом ранее.

Среди регионов РК больше всего специалистов выехало из Карагандинской области: более 1,7 тыс. человек.

В антилидерах также Восточно-Казахстанская (1,6 тыс. уехавших специалистов), Костанайская (1,4 тыс. человек) и Павлодарская (1,4 тыс. человек) области.

Наименьшее количество выбывших наблюдается в Кызылординской и Туркестанской областях: всего 23 и 29 человек соответственно.

Более половины выбывших из РК специалистов имели техническую (3,3 тыс. человек), экономическую (1,7 тыс. человек) или педагогическую (1 тыс. человек) специальности.

Также из страны выбыли 561 медик, 387 юристов, 280 архитекторов и строителей, 155 специалистов в сфере сельского хозяйства.

На остальные специальности приходится чуть менее 4 тыс. выбывших.

При этом прибыло в РК за январь–сентябрь 2020 года лишь менее 3,5 тыс. специалистов.

То есть новоприбывшие не перекрыли даже трети выбывших кадров.

Численность прибывших в РК экономистов составляет лишь 18,1% от числа выбывших из страны: 311 против 1714 человек.

Соотношение прибывших и выбывших среди специалистов технических специальностей составило 19,3% (643 против 3331), среди юристов - 21,2% (82 против 387), среди медиков - треть (187 против 561).

Чуть лучше восполнили кадровые потери прибывшие специалисты в сфере сельского хозяйства: 43,9% (68 против 155 человек).

Источник - ranking.kz
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