 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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КазПарламент продолжает теребить тему Ашаршылыка - Голодомора
19:23 17.02.2021

Маулен Ашимбаев: Справедливая оценка трагедии Ашаршылық возможна лишь после проведения комплексных исследований
В Национальной академической библиотеке Республики Казахстан состоялся круглый стол на тему: "Тернистый путь к свободе: исторический взгляд на последствия Ашаршылық"

senate.parlam.kz, 16 февраля 21

В Национальной академической библиотеке Республики Казахстан состоялся круглый стол на тему: "Тернистый путь к свободе: исторический взгляд на последствия Ашаршылық". В ходе встречи известные отечественные и зарубежные ученые-историки обсудили причины и последствия голода в казахской степи, а также проблемы с которыми сталкиваются ученые в процессе исследования темы.

Выступая перед собравшимися, Маулен Ашимбаев отметил, что при изучении трагедии Ашаршылық важно использовать научный подход, не политизируя данный вопрос.
"Ашаршылық- это трагедия, через которую прошел не только казахский народ, это страшное гуманитарное бедствие для всех стран бывшего Союза. По этой причине мы к проблеме "Ашаршылық" должны подходить, прежде всего, с научной точки зрения, не придавая вопросу политическую окраску", - сказал Маулен Ашимбаев.
По мнению Председателя Сената, для объективной оценки произошедшего важно учитывать исторический контекст и весь спектр происходящих в тот период событий. Это позволит более объективно воспринимать причинно-следственные связи произошедшего. Важно знать и понимать суть политики тех времен, исследовать как большевистские планы реализовывались, а далее сравнивать и систематизировать ошибки которые тогда допускались властями.

"Кроме Казахстана, голод испытывало население Украины, Белоруссии, Молдовы, ряда регионов России, в том числе Поволжья и Северного Кавказа. С этой точки зрения, наверное, голод нельзя назвать преступлением против определенной нации. В первую очередь, это тяжелейшие последствия политики, проводимой властями того времени. Поэтому голод - это трагедия, через которую прошел не только казахский народ, это страшное гуманитарное бедствие для всего человечества", - отметил Маулен Ашимбаев.

Кроме того, в своем выступлении Спикер Сената отметил, что в советское время тема "Ашаршылық" всегда была закрытой и только благодаря Независимости по инициативе Елбасы Нурсултана Назарбаева о белых пятнах истории стали говорить на высоком государственном уровне. Большое внимание изучению этого вопроса уделяет сейчас Президент страны Касым-Жомарт Токаев. "Без прошлого нет будущего", - гласит народная мудрость, а значит и эти уроки истории нужно исследовать тщательно и максимально объективно. Такое по плечу лишь профессиональным ученым, считает Председатель Сената.

"Эти факторы должны стать основойисследования по тематике Ашаршылық. Мы должны отдать приоритет,в первую очередь,научным исследованиям. Потому что только ученые могут раскрыть горькую правду об Ашаршылық и донести ее до нашего народа. В целом, общественное мнение по историческим событиям должно основываться на научном мнении", - сказал Маулен Ашимбаев.
Председатель Сената добавил, что в связи с этим большая ответственность возлагается на отечественных ученых-историков. Поэтому для них важно предоставить доступ к актуальным архивным данным, в том числе, соседних стран; наладить тесные контакты с учеными, проживающими в регионах и изучающими данную тему; собирать воспоминания очевидцев "трагедии века", переживших суровые годы ашаршылық. Причем к исследовательским работам в данном направлении, по мнению Маулена Ашимбаева, принципиально важно привлекать молодое поколение историков.
О причинах и борьбе с последствиями "Ашаршылық" в своем докладе рассказал директор Института истории и этнологии им. Ш. Уалиханова, Зиябек Кабульдинов. А директор Института истории государства Еркин Абиль акцентировал внимание на теоретических и методологических вопросах изучения трагедии.
"Формирование исторического сознания казахстанского общества – одна из задач создания непротиворечивой, системной, дефрагментированной и избавленной от "белых пятен" картины национальной истории. Объективное изучение истории советского периода, особенно первых его десятилетий, позволит нам более обширно понять логику и механизм формирования современной казахской нации, ее стратегии адаптации и модернизации", – сказал Еркин Абиль.

Свой призыв о перспективах совместного изучения ашаршылық, высказала и профессор Университета штата Мэриленд (США) – Сара Камерон. Специализируясь на изучении вопросов голода начала прошлого века в странах Советского Союза, она считает, что от совместной работы выиграет все научное сообщество.
"Некоторые материалы существует, но их нелегко найти. Необходимо составить каталог этих мемуаров, чтобы они были доступны в центральной базе данных или научном центре по изучению голода. Исследователи скажут большое спасибо, если эти материалы, часто существующие только на казахском, будут переведены на русский и английский языки", – сказала профессор.

Кроме того, на встрече также выступили видные ученые и общественные деятели – Талас Омарбеков, Смагул Елубай, Бейбит Койшыбаев, Берик Абдыгалиулы и другие. По итогам мероприятия, участниками были приняты специальные рекомендации, которые будут направлены в ответственные госорганы.
Вместе с учеными во встрече принимали участие министр образования и науки Асхат Аймагамбетов, министр культуры и спорта Актоты Раимкулова, министр информации и общественного развития Аида Балаева.
Мероприятие было организовано Сенатом Парламента Республики Казахстан, Институтами Истории государства, а также Истории и этнологии имени Ш. Уалиханова.

Источник - senate.parlam.kz
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