 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Третий лишний. Президент Египта Сиси призвал ограничить число детей в семьях
20:04 17.02.2021

Текст: Алексей Чуриков

Российская газета - Федеральный выпуск № 35(8386)

Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси призвал граждан серьезнее отнестись к проблеме перенаселения страны.
В 100-миллионном Египте каждый год на свет появляется более 2 миллионов младенцев. Фото: GettyImagesВ 100-миллионном Египте каждый год на свет появляется более 2 миллионов младенцев. Фото: GettyImagesВ 100-миллионном Египте каждый год на свет появляется более 2 миллионов младенцев. Фото: GettyImages
В своем выступлении он отметил, что для современной египетской семьи достаточно иметь двух детей. Ас-Сиси обратил внимание на стремительный рост населения - в 100-миллионном Египте каждый год на свет появляется более 2 миллионов младенцев. "Больше двух детей на семью - это очень больная проблема, следует донести до каждого (египтянина), что стремительный рост населения опасен. Мы работаем над программой, чтобы противостоять увеличению населения. Но мы не стремимся решить эту проблему путем принятия суровых законов", - подчеркнул ас-Сиси. Он пояснил, что в понимании правительства, темпы роста населения должны быть пропорциональны ресурсам, имеющимся в распоряжении государства. Президент Египта также отметил, что египтяне не заметят значительных улучшений в собственных условиях жизни, пока темпы роста населения не будут взяты под контроль.

Еще в 80-х годах прошлого века президент Хосни Мубарак заявил, что в стране наблюдается перенаселение, которое тормозит развитие. Мубарак стал первым в истории Египта правителем, который возглавил Национальный совет по вопросам планирования семьи. А сам совет был создан еще в 1965 году при поддержке президента Гамаля Насера. Причем в те годы финансированием большинства программ по планированию рождаемости в Египте занимались страны Запада. Тем не менее с 1986 по 2017 год население Египта фактически удвоилось - с 48,3 миллиона человек до 94,8 миллиона.

Нынешние власти Египта активно заговорили о необходимости вернуться к идее контроля рождаемости спустя несколько лет после событий арабской весны. Уже в 2017 году, после проведения в Египте переписи населения, президент Абдель ас-Сиси заявил о важности этой проблемы. В этом же году правительству удалось заручиться дополнительной поддержкой со стороны Университета аль-Азхара, одного из самых престижных духовных мусульманских образовательных учреждений мира. В университете пришли к выводу, что планирование семьи не запрещено исламскими законами и обычаями. Первую фетву по этому вопросу Университет издал еще в 1937 году. В итоге в 2018-м при участии ООН была запущена программа под лозунгом "Два - достаточно", целью которой является продвижение идеи о том, что в семье достаточно иметь двух детей, о чем, собственно, и напомнил ас-Сиси в своем выступлении. Эта программа ориентирована в первую очередь на самую бедную прослойку населения, где в семьях три или более ребенка.

Источник - российская газета
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1613581440
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