 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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В Узбе отныне есть "концепция Национальной стратегии социальной защиты населения"
00:06 18.02.2021

Утверждена концепция Национальной стратегии социальной защиты населения
Концепция Национальной стратегии социальной защиты населения на 2021−2030 годы утверждена распоряжением президента. В рамках документа, в частности, предусматривается упрощение процесса получения социальных пособий.

Президент Узбекистана подписал распоряжение "О мерах по совершенствованию системы социальной защиты населения Республики Узбекистан в 2021-2030 годах", сообщила пресс-служба Министерства финансов.

Этим документом утверждены концепция Национальной стратегии социальной защиты населения на 2021−2030 годы, а также "дорожная карта" по разработке стратегии, а также создана республиканская рабочая группа по разработке стратегии. Проект документа был разработан Минфином и выносился на общественное обсуждение минувшей осенью.

Согласно документу, в Национальной стратегии социальной защиты населения планируется определить базовые гарантии социального обеспечения населения. С учетом мировой практики будут рассмотрены вопросы по включению пособий по охране материнства и временной нетрудоспособности в систему социального страхования, а также создание Фонда социального страхования.

Концепция предусматривает упрощение процесса определения того, нуждается ли семья в социальных пособиях, а также ускорение процесса их назначения и выплаты. Как отмечается в сообщении, это будет сделано для обеспечения социальными пособиями и защитой всех малообеспеченных семей.

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Кроме того, концепция также включает в себя систему предоставления государственных субсидий через социальный контракт для повышения эффективности борьбы с безработицей. Кроме того, будут рассматриваться меры по оказанию социальных услуг уязвимым слоям населения посредством составления индивидуальной программы социальной адаптации.

В разработке проекта Национальной стратегии социальной защиты населения до 2030 года примут участие эксперты Международной организации труда, ЮНИСЕФ, Программы развития ООН и Всемирного банка.

Как ожидается, принятие Национальной стратегии социальной защиты населения окажет содействие в достижении Целей устойчивого развития ООН в области борьбы с бедностью, расширения охвата социальной защитой, а также обеспечения занятости и достойного труда, в том числе молодежи и лиц с инвалидностью.

Источник - gazeta.uz
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