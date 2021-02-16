Таджкские рабочие золотых рудников "Покруда" пытаются бунтовать против своих китайских хозяев

00:10 18.02.2021 Китайская компания "Покруд" оштрафована, но жалобы рабочих продолжаются

Февраль 16, 2021

Абдулло Ашуров



Таджикские работники с золотодобывающего рудника "Покруд" сетуют на то, что администрация этого относящегося к китайской стороне предприятия ввела строгий карантинный режим для всех работников, разрешая лишь один раз в три месяца отлучаться домой.



В компании говорят, что такой режим введен в целях защиты здоровья персонала и обеспечения нормального функционирования рудника. Золоторудное месторождение "Покруд" в Ромитском ущелье разрабатывается с 2004 года компанией Kryso Resources pls, которая владеет 100% акций и принадлежит китайским инвесторам.



Комрон, молодой таджик, который уже 5 лет проработал на этом руднике, 15 февраля в беседе с Радио Озоди сказал, что с марта 2020 года администрация ввела строгий карантин и теперь работники предприятия не могут уходить домой в течение трех месяцев, а иногда и даже более того.



"Когда мы пришли на работу 14 марта 2020 года, нам сказали, что мы будем один месяц работать без выходных, и потом нам предоставят отдых, а вместо нас будет работать вторая смена. Мы целый месяц работали, не выходя за территорию рудника. Но потом нам объявили, что будет введен трехмесячный карантин, и если кому не нравится работать в таких условиях, то они могут уволиться. Мы потом проработали еще три месяца и ночевали прямо на территории предприятия", - рассказал наш собеседник.



По словам Комрона, и по истечении трех месяцев работодатель не разрешил ему и его коллегам уйти домой. Комрон сказал, что его терпение после таких условий работы без выходных на протяжении долгих месяцев закончилось и он поэтому покинул рудник, так как за это время ушел из жизни его дед, и он хотел поучаствовать хотя бы на поминальной церемонии. У него также беременна жена и он поэтому заявил своим работодателям, что он готов вернуться к работе при условии, если его отпустят домой через месяц. "Но они не согласились, сказали, что если придешь, то будешь работать без перерыва три месяца, но я не согласился и ушел", - говорит Комрон. По крайней мере, еще четыре работника рудника в беседе с Радио Озоди пожаловались на такое же отношение к ним со стороны администрации "Покруд".



В администрации рудника "Покруд" подтвердили введение карантина для работников, однако заявили при этом Радио Озоди, что все эти меры предприняты для защиты здоровья самих работников.



Джамолиддин Маджидов, руководитель одной из групп работников, сказал в беседе с Радио Озоди, что действительно до конца 2020 года на предприятии был введен трехмесячный карантин для работающей смены, но, по его словам, "с января этого года срок карантина уменьшили и сейчас он составляет один месяц. По мере улучшения санитарно-эпидемиологической обстановки мы в марте снимем карантинный режим". Маджидов сказал, что жалобы работников на невыносимые условия труда на руднике не обоснованы. И это при том, что основную тяжелую работу на руднике выполняют таджики, а китайцы занимают более высокие должности и зарабатывают больше местного персонала.



Еще одна жалоба таджикских рабочих на своих китайских работодателей состоит в том, что последние не оплачивают сверхурочную работу за работу в условиях карантина и в ночную смену. В то время как таджикское законодательство предусматривает оплату труда за сверхурочное время. По словам работников, китайцы применяют на руднике правила внутреннего распорядка, установленные в Китае, и обращаются с таджиками так, как они считают это нужным.



"Начальник отдела кадров раньше был таджик, но год назад его заменил китаец, который называет себя Саша. Он вообще не знает таджикского законодательства, и если кто-то начинает говорить с ним о плохих условиях труда или о маленьком размере оплаты труда, Саша отвечает не хотите, увольняйтесь с работы. Многие, у которых нет другой работы или возможности устроиться на нее, терпят такие тяжелые условия труда. Нет нормальных условий для отдыха, сна, еда ужасная, правила гигиены вообще не соблюдаются. И это при том, что сама добыча золота является вредным производством" - пожаловался нам один из работников рудника. Но из-за боязни увольнения он не стал называть своего имени (запись разговора есть в редакции).



Этот работник сказал, что несмотря на неоднократные просьбы рабочих, поваром в столовой работает китаец, который вообще не умеет готовить привычную для таджиков еду. "Не знаем, является ли приготовленная им еда халяльной или нет, что он там кладет в еду, но мы вынуждены терпеть", - жалуется нам собеседник. Одна из групп работников из-за введения китайцами карантина пожаловалась на такие условия труда в Министерство труда, занятости и миграции населения. Однако в ответ работникам сказали, по их словам, что работники Минтруда не могут инспектировать рудник "Покруд".



Дустмурод Муродзода, начальник Службы государственного надзора в сфере труда, миграции и занятости населения Минтруда Республики Таджикистан, говорит, что действительно в соответствии с решением правительства Таджикистане введен мораторий на проверки производственных и промышленных предприятий. Но, по его словам, после поступления в этот надзорный орган нескольких жалоб работников, они совместно с органами прокуратуры города Вахдат и Генеральной прокуратурой провели проверку в золотодобывающем предприятии "Покруд": "к нам поступило коллективное заявление от работников этого предприятия. На основании результатов проверки в отношении руководства рудника Генеральной прокуратурой за нарушение трудового законодательства был выписан штраф. Еще по двум другим случаям ответственные лица этого предприятия на основании заявлений его работников были привлечены к административной ответственности. Мы в настоящее время рассматриваем еще две коллективные заявления работников этого предприятия, о результатах проверки которых мы обязательно проинформируем прессу".



Муродзода отметил, что все предприятия и организации, дислоцированные в Таджикистане, независимо от формы собственности, обязаны соблюдать все законы, нормы и правила, установленные в стране, и никто не имеет права вводить законы другой страны на территории Таджикистана. По данным пресс-службы Президента страны, на предприятии "Покруд" работают 900 работников, 600 из которых являются гражданами Таджикистана, остальные – иностранные служащие.



Золоторудное месторождение "Покруд" расположено в 120 км к северо-востоку от Душанбе на территории Вахдатского района в Ромитском ущелье.



Это было первое месторождение коренного золота, переданное китайской стороне, а именно китайской корпорации China Nonferrous Gold Limited. Общие ресурсы месторождения, оцененные Joint Ore Reserves Committee (JORC), составляют 4720000 унций золота - около 134 тонн (при условии, что бортовое содержание 0.5 г/т Au). В настоящее время золото добывается из коренных месторождений гор Карамазара (Школьное, Апрелевское, Бургунда, Безувчеку) и Заравшанского хребта (Джилау). При этом более 80% золота добывают совместные китайско-таджикские компании. Таджикистан передает под контроль китайским компаниям свои недра в обмен на инвестиции, а также как расчет за свои долги. Например, за строительство ТЭЦ "Душанбе-2" властям пришлось отдать Китаю месторождение золота "Верхний Кумарг" с запасом металла в 50 тонн на неопределенный срок. Источник - Радио Озоди

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