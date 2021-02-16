Россияне взмолились о переселении с Байконура на родину

00:18 18.02.2021 Многодетные семьи легендарного космодрома надеются только на Москву



Родители более трехсот детей из многодетных семей Байконура мечтают вернуться на родину, но местные власти поставили на них крест. В мае 2018 года вышел Указ Президента



№219 о предоставлении социальных выплат отдельным категориям граждан и членам их семей, подлежащих переселению из комплекса "Байконур" для приобретения жилья на территории РФ. Тем, кто попал под эти "отдельные категории", повезло, но, как оказывается, повезло не всем. Порядка сотни семей, проживающих на территории Байконура, оказались в ситуации: вас здесь нет - забудьте.



О новых проблемах и бедах наших соотечественников - в материале "МК".



Многодетные семьи легендарного космодрома надеются только на Москву



Первый и единственный раз я побывала на Байконуре осенью 2015-го. Только что отгремел 60-летний юбилей легендарного, известного на весь мир космодрома.



Только я приехала сюда не ради празднований.



25 августа 2015 года в свет вышло печально известное для всех байконурцев постановление Правительства Российской Федерации №889. В нем было сказано, что "граждане, подлежащие отселению с Байконура, обеспечены жильем полностью" - то есть подлежащих переселению и имеющих право на социальные выплаты больше не осталось.



За бортом космоса



Чтобы было понятно: те, кто трудился на Байконуре, никогда не имели в этом городе ничего своего - все эти люди с начала их трудовой деятельности (а некоторые и с младенчества, привезенные в казахскую степь родителями-патриотами) жили в чужих квартирах, ходили на работу в чужие кабинеты. Вся собственность городка, построенная до 91-го года, принадлежит независимому Казахстану. Россия является на Байконуре не хозяйкой, а арендатором. И, как любой временный жилец, после развала СССР в гражданскую инфраструктуру легендарного космодрома особо и не вкладывалась.



С начала нулевых и подъема с колен космическая мощь страны была устремлена к новому строящемуся космодрому Восточный. Байконур оказался не у дел. Здесь еще теплилась жизнь, но совсем не та, что была еще полвека назад, когда человечество мечтало о космосе не только ради выгоды коммерческих пусков на орбиту. Коровы и верблюды уныло паслись на помойках, гуляли по городским улицам и скверам - таким оказался облик Байконура конца XX века.



Вместе с городом в чужих квартирах незаметно старились инженеры, врачи, учителя, полицейские… Тысячи и тысячи маленьких людей обеспечивали на земле бесперебойную деятельность космогорода.



Все они имели право вернуться домой. Но в результате остались без ничего.



Когда не стало СССР, работники Байконура получали жилье в России так: с 1994 года вставали на учет как нуждающиеся, администрация города выбирала застройщика, который по госконтракту, на федеральные деньги, возводил для переселенцев новостройки от Москвы до Калининграда.



После 2013-го живые квадратные метры заменили на жилищные сертификаты. Началась чехарда с финансированием - перестали выдавать и сертификаты. В итоге то самое постановление правительства №889 подвело черту под самим существованием нуждающихся байконурцев: из него следовало, что все, кто хотел, в Россию уже переехали.



Исключенные из программы переселения 2000 семей несколько лет боролись за свои права: выходили на митинги, писали в различные инстанции, в газеты (из федеральных откликнулся только "МК"), обращались к Уполномоченному по правам человека в РФ Татьяне Москальковой, писали президенту ...



И - достучались до самого верха после статьи в "МК". В 2017 году Путин дал поручение премьер-министру вместе с Роскосмосом разобраться в ситуации.



Был разработан проект указа отселения граждан, в котором черным по белому написано, что переселят всех нуждающихся. Подлежащих переселению граждан по Указу № 219 стало одной из программ по переселению россиян с территории комплекса Байконур. По этой программе к 2022-му, максимум к 2025-му году байконурцы будут обеспечены жилплощадью на большой земле. 2000 семей-переселенцев тогда получили-таки жилье в России, многие прислали затем сообщения из разных мест: "Спасибо за помощь, сами без "МК" мы ни справились бы".



История с Байконуром не то чтобы забылась, но вспоминалась все реже.



Учета больше нет, забудьте



В конце 2020-го года из Байконура вновь пришел отчаянный крик о помощи.



Как же так могло получиться, что байконурцев опять прокатили?



Ведь в мае 2018-м года президент подписал Указ 219, где разложил по полочкам, как должны предоставляться социальные выплаты гражданам Российской Федерации, подлежащим переселению с территории комплекса "Байконур", для приобретения жилых помещений на территории РФ. В разработке этого законодательного акта принимали участие не только федеральные органы, но и администрация самого Байконура.



Так откуда же взялись еще 100 семей с 300 детьми, которые опять оказались за бортом программы переселения?



Как же так вышло, что программа, которая должна была облегчить положение оставшихся байконурцев, как оказалось, перекрыла им дорогу в Россию?



"Дело в том, что раньше действовал четкий порядок приема на учет нуждающихся в жилье и переселении граждан России, - рассказывает общественный деятель Байконура. - Право на переселение имели те, кто отработал не менее 10 лет в космической отрасли, имел постоянную прописку здесь и своевременно подавал документы, чтобы его поставили в очередь. Постсоветский учет нуждающихся велся с 1994-го года, то есть больше четверти века".



После выхода в свет Указа Президента под его действие попали 2000 человек, стоявших в мае 2018 года на учете в качестве нуждающихся в жилье и подлежащих переселению, а уже в ноябре 2018-го старое местное положение о порядке и условиях ведения такого учета постановлением Главы администрации Байконура было признано утратившим силу, а новое, альтернативное, положение – так и не приняли. И следующие россияне, кто мог встать в эту очередь, в нее уже не попали. Как говорится, учета нет, а люди есть. И остались они у разбитого корыта.



Ольга Муратова переехала на Байконур в 14 лет, в 2006 году. Родной дядя, который здесь жил, помог поступить в техникум, поддерживал. "Я устроилась на работу на 112-ю площадку космодрома, где тружусь до сих пор, - рассказывает Ольга. - Вышла замуж. Сначала родился сын, ему сейчас тринадцать, затем двойняшки - им по девять. С мужем в итоге рассталась, но сертификат на переезд в Россию ни он, ни я не получили. Все пороги администрации обила, так как, несмотря на столько лет проживания здесь, имела лишь временную регистрацию".



На "Байконуре" бьют тревогу: космодром погружается в пучину коронавируса



Прописку молодой женщине не давали вплоть до 2018 года, когда вышел указ президента. . "После отмены учета нуждающихся документы на сертификат у меня уже не приняли. Несмотря на то, что по стажу и месту работы я проходила и до этого, но постоянную регистрацию получила позже - и все", - объясняет жительница Байконура.



"У меня четверо детей, трое из них несовершеннолетние, младшей дочке всего пять, - делится своей проблемой 46-летний капитан полиции Рафаил Бадретдинов, татарин по национальности. - Я служил в МВД России на Байконуре с 2004-го по 2019 год. Раньше сотрудникам полиции в получении квартир отказывали, мотивируя это тем, что у нас есть свой жилой фонд, и надо обращаться туда. Но потом моим коллегам квартиры перестали давать тоже - сказали идти в гражданскую очередь".



Собственной жилплощади у их многодетной семьи нет до сих пор. Квартира, где все проживают, принадлежит администрации. "Как только уволился из органов, снова пошел к чиновникам, но те сказали, что мне откажут. Потому что учет отменили, и уже ничего изменить нельзя".



Обращался в здешний суд, в Конституционный в Петербурге - везде развернули. "Бьюсь как рыба об лед, но все бесполезно, нас опять бросили на произвол судьбы", - вздыхает офицер.



"Я мама троих несовершеннолетних детей, - написала Светлана Билалова. - Живу на Байконуре с 2004 года. Приехали с родителями, вышла замуж, имею двух сыновей и дочку. Работаю в должности охранника. До этого - в военторге швеей, но организация закрылась, и вместе с ней пропала вся архивная документация, и в связи с этим не смогла вовремя представить справки для предоставления в режимную комиссию для подсчета трудового стажа. В 2018-м в связи с отменой учета мне было отказано в постановке в очередь по переселению с территории комплекса "Байконур". Вся надежда была на предоставление социальной выплаты".



Причины пролететь мимо учета у всех были разные. Кто-то, проработав на Байконуре с юных лет, как Ольга Муратова, не смог до мая 2018-го оформить постоянную прописку. Кто-то - как полицейский Бадретдинов - не получил ведомственную квартиру от МВД и не успел до мая 2018-го встать в гражданскую очередь. У кого-то, как у Светланы Билаловой, были потеряны архивные бумаги, доказывающие, что она отработала на космос больше десяти лет. Были люди, которые и по 25 лет отпахали в отрасли, но по разным формальным причинам не попали в список очередников.



На самом же деле по смыслу Указа президента речь идет не о всех гражданах, фактически живущих или находящихся на территории комплекса Байконур. В указе есть еще и условия, при которых государство предоставляет социальные выплаты, а если вы под эти условия не подпадаете хоть с детьми, хоть многодетные, извольте…



И пункт 4 Указа весьма конкретен: ранее не обеспечивались за счет бюджетных средств жилыми помещениями на территории РФ, не получали субсидий и иных выплат на приобретение или строительство жилья, не имеют права на обеспечение за счет бюджета жильем в России, не являются нанимателями или собственниками жилья в России, не отчуждали последние пять лет свое жилье в России. И это справедливо во избежание различных злоупотреблений.



Но там есть еще одно условие: люди должны состоять в установленном администрацией города Байконура порядке на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях на территории России и подлежащих переселению с Байконура.



А раз не стало этого самого учета и порядка, который был упразднен, то, следовательно, нет и нуждающихся.



Так своим местным распоряжением на Байконуре фактически перечеркнули указ президента: "Проработать вопрос по жилищному обеспечению на территории РФ граждан РФ подлежащих переселению с арендованной у Республики Казахстан территории комплекса "Байконур", в том числе определить категории и численность граждан нуждающихся в жилых помещениях".



За бортом опять оставили самых обездоленных - отставников, многодетных, матерей-одиночек, которые не могут за себя постоять. Пять лет назад, когда я здесь была, попала на встречу с тогдашним мэром города Анатолием Петренко и честно поинтересовалась у него: почему ветераны космической отрасли должны головой об стенку биться, чтобы получить то, что им положено от государства?



- Вот что вы, молодежь, все на деньги переводите! - возмутился 70-летний Анатолий Петренко. - Квартиры, конечно, нужны. Но ведь и патриотизм должен быть! Главное в нашем деле - это как раз патриотизм, любовь к Родине, а не материальные вопросы. Ведь человек приезжал на Байконур работать не ради квартиры, а по зову сердца!



- То есть у вас самого квартиры нет до сих пор? - конкретизировала я.



- У меня есть. Но я чувствую, что вы меня не понимаете…



Странно, почему-то больше всего любят у нас порассуждать о патриотизме те, у кого с жильем все нормально.



Туманность Андромеды



Байконурцы - такие наивные, какими только могут быть люди, живущие за три тысячи километров от Большой земли. Пусть в их паспорте и стоит, что прописаны они в городе Байконур… Одинцовского района Московской области.



Со своей правдой и целой кипой документов многодетные родители, утратившие по сомнительной "инициативе администрации г.Байконур" права на переселение в Россию, обратились абсолютно во все федеральные и региональные ведомства, где, как им казалось, были способные помочь в исправлении получившегося правового прецедента: в госкорпорацию "Роскосмос"; в Минстрой, Минфин, Минэкономразвития, Минтруд, Минздрав; в прокуратуру комплекса "Байконур", администрацию города Байконура и к уполномоченному по правам ребенка при Президенте Российской Федерации, тоже многодетной маме Анне Юрьевне Кузнецовой.



В одном из своих официальных ответов Госкоропрация "Роскомсмос" со ссылкой на мнения вышеуказанных органов сообщила о том, что исходя из "количества граждан РФ, состоящих на учете и подлежащих переселению в соответствии с Указом №219, работа по выдаче государственных жилищных сертификатов может быть завершена в 2022 году". А по сему "возможно вернуться к рассмотрению вопроса о внесении изменений в Указ после выполнения уже принятых государственных обязательств по переселению граждан РФ, соответствующих категориям и условиям, указанных в пунктах 3 и 4 Положения, т.е. в 2022 году".



Из других органов были получены внушительные отписки. Что, к сожалению, проблема находится не в их компетенции.



Байконурцы по-прежнему ждут и надеются на Москву, как ждали и надеялись на нее всегда. Прошлым летом, когда весь космоград, заразившись казахстанским штаммом коронавируса, лежал в больнице и умолял о помощи, не было лекарств, не было кислорода, не хватало врачей, самолет с Большой земли все-таки прилетел. Соотечественникам помогли, поставили на ноги.



Люди уверены, что и теперь помощь будет. Их с детьми не бросят. Поэтому с надеждой глядят в небеса.



Екатерина Сажнева Источник - МК

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