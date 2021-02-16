"Северному потоку-2" предсказали деление надвое

00:19 18.02.2021

Эксперты назвали сценарии ввода в эксплуатацию российского газопровода



В ситуации вокруг многострадального газопровода "Северный поток-2" наметился позитивный для проекта перелом. Похоже, администрация Байдена позволит достроить газопровод, чтобы, в отличие от Трампа, не конфликтовать с Германией. Вашингтон и Берлин обсуждают дальнейшую судьбу проекта, пытаясь найти компромиссные точки, сообщил источник Wall Street Journal в немецких властных кругах. Впрочем, это не значит, что в "Газпроме" могут расслабиться: по словам экспертов, СП-2 останется объектом давления со стороны США.



Джо Байден хоть и не желает проекту добра, однако явно не собирается уподобляться своему предшественнику, который умудрился вдрызг рассориться с Берлином, ключевым союзником США в Старом Свете, пишет WSJ. По данным издания, на текущих американо-германских переговорах обсуждается, среди прочего, вопрос потенциальных санкций в отношении европейских компаний-участников проекта. Велика вероятность того, что администрация Джо Байдена может временно ослабить психологическую удавку, затянутую на шее европейского бизнеса в период правления Трампа. То есть пока никаких репрессивно-ограничительных мер не будет. Впрочем, с этим наверняка не согласится двухпартийная коалиция американских конгрессменов, последовательно выступающих против "Северного потока-2".



Между тем, подводная часть газопровода почти достроена, осталось проложить около 120 км трубы по дну Балтики. Работы возобновились 6 февраля, через год после остановки, вызванной противодействием со стороны окружения Трампа. Нынешнее руководство США не спешит с новыми санкциями, из чего WSJ делает вывод: его позиция не столь категорична.



США и Германия обсуждают так называемый "стратегический пакет", по условиям которого немцы построят терминалы для приема американского сжиженного газа. Также в нем предусмотрено право отключать подачу сырья из России по "Северному потоку-2" в случае нарушения международных норм, рассказывает руководитель аналитического департамента Amarkets Артем Деев. Кроме того, отмечает эксперт, документ оставляет Украине ее место в системе газоснабжения Европы. Это в интересах ЕС, поскольку на территории бывшей советской республики расположены большие хранилища газа. В условиях суровой зимы этот резервный источник энергии может весьма пригодиться европейцам.



Скорее всего, рассуждает Деев, документ между Берлином и Вашингтоном будет подписан. США дадут достроить СП-2, однако по поводу его дальнейшей эксплуатации возникает ряд вопросов. Один из них касается законодательства ЕС - так называемого Третьего энергопакета, по нормам которого 50% мощности газопровода должна быть зарезервирована для других компаний, помимо "Газпрома". Европейцы настаивают: это позволит обеспечить диверсификацию и устойчивость газовых поставок в пиковые периоды. Едва ли "Газпрому" удастся обойти это условие: чтобы не подпасть под действие энергопакета, работы следовало завершить до мая 2020 года, чего, к сожалению, не удалось.



Берлин продолжает настаивать на том, чтобы Вашингтон убрал из своего санкционного списка пункты, затрагивающие интересы немецких компаний - тех, которые обеспечивают сертификацию, эксплуатацию и страхование газопровода. Однако тут есть один важный нюанс: поскольку ограничения введены на основе федерального закона США, то для их снятия нужно принять новый федеральный закон. Едва ли Байден пойдет на столь крутой шаг, ведь тогда уже его, а не Трампа, назовут агентом Кремля, говорит эксперт Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков. Собеседник "МК" напоминает о недавнем телефонном разговоре между Ангелой Меркель и новым президентом США. Канцлер Германии подтвердила, что по-прежнему выступает за завершение проекта, которые преследует исключительно экономические цели. По сути, она попросила своего визави не вводить новых санкций. Юшков убежден: особых изменений в стратегии США, направленной против СП-2, не последует. Большинство санкционных мер либо уже действуют, либо давно разработаны.



В общем, с высокой долей вероятности события вокруг "Северного потока-2" будут развиваться по следующему сценарию. Добиваться остановки проекта со рвением своих предшественников-республиканцев администрация Байдена не будет. "Газпром" достроит трубу, европейцы, вложившие в строительство около 5 млрд евро, от нее не отвернутся. А вот дальше возможны варианты. Наиболее вероятен тот, при котором российской газовой монополии придется неопределенное время (а может, и всегда) довольствоваться 50-процентной загрузкой газопровода, а другую половину отдать конкурентам в ЕС.



Авторы:

ГЕОРГИЙ СТЕПАНОВ

НИКОЛАЙ МАКЕЕВ