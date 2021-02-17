 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Эрдоган перестал считаться с НАТО, - Г.Петров
00:28 18.02.2021

Стараниями официальной Анкары "турецкий вопрос" оказался актуальным для альянса

Геннадий Петров
17.02.2021

Столтенберг с сожалением признает, что увещевания на Турцию не действуют.
Попытки стран ЕС и США разрешить противоречия с Турцией не увенчались успехом. Даже в споре о покупке российских зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) С-400 Реджеп Тайип Эрдоган не намерен уступать, несмотря на введенные американские санкции. Общий язык с Анкарой найти не удалось, констатировал генсек НАТО Йенс Столтенберг.

Интервью генсека в немецкой газете Suddeutsche Zeitung приурочено к двухдневной видеоконференции министров обороны стран НАТО, которая открылась 17 февраля. Там обсуждают в том числе "турецкий вопрос". Столтенберг в интервью обратил внимание на то, что контракт на покупку российских ЗРК, заключенный Турцией и Россией в 2017 году, на сегодняшний день осужден всеми членами альянса.

"Я, как и другие 29 союзников, ясно выразил Турции свою обеспокоенность в связи с этим решением. Есть альтернативы, как, например, европейская система SAMP/T-System или американские Patriot", – сказал он. По словам Столтенберга, хотя поиск компромисса продолжается, Турция и НАТО "пока не продвинулись вперед".

Договоренность между союзниками отдаляют и другие конфронтационные темы, о которых Эрдоган неожиданно решил напомнить накануне видеоконференции. Он обвинил администрацию Джозефа Байдена в нежелании солидарно действовать против Рабочей партии Курдистана (РПК), которая признана террористической и в Турции, и в США. Так Эрдоган прокомментировал реакцию Госдепа на гибель 13 турецких солдат и полицейских, ранее взятых в плен курдскими повстанцами. Трагедия произошла на прошлой неделе в Северном Ираке. По утверждению РПК, все пленные погибли во время боя со вторгшимися на эту территорию турецкими войсками. Согласно версии официальной Анкары, все 13 человек были казнены курдами. В заявлении Госдепа между тем осуждается сам факт гибели турецких силовиков, но ответственность за нее на РПК не возложена.

Эрдоган был крайне возмущен. Он назвал заявление Госдепа "шуткой" и обвинил США в том, что они "явно поддерживают" РПК. "Если мы вместе с вами в НАТО, если мы хотим продолжить наше сотрудничество, тогда вы будьте искренни по отношению к нам. Будьте с нами, а не с террористами", – обратился он к администрации Байдена.

Затем последовали сразу два события, каждое из которых чревато проблемами в отношениях Турции и НАТО. Генпрокуратура Анкары возбудила уголовное дело против нидерландского парламентария Герта Вилдерса. В своем Twitter он поместил коллаж-карикатуру на Эрдогана. На ней половина лица турецкого лидера запечатлена на фоне турецкого флага, другая – на фоне флага "Исламского государства" (группировка запрещена в РФ). Коллаж-карикатура подписана словом "террорист". Статья Уголовного кодекса Турции "Оскорбление президента", которая инкриминируется Вилдерсу, предусматривает наказание до четырех лет лишения свободы. Она довольно часто применяется. Счет осужденных за оскорбление президента в Турции идет на тысячи. Конечно, лидер правой "Партии свободы" Вилдерс известен своими резкими заявлениями, которые зачастую характеризуются как антиисламские и ксенофобские. И все же уголовное дело против депутата парламента страны – члена НАТО выглядит чрезвычайным событием. Впечатляет также и то, что турецкая прокуратура объявила о начале расследования не 15 февраля, когда Вилдерс сделал запись в Twitter, а двумя днями позднее. То есть в день начала видеоконференции НАТО.

Еще одним турецким "посланием" союзникам выглядит заявление президента самопровозглашенной Республики Северный Кипр Эрсина Татара. В понедельник он заявил о том, что турки-киприоты не намерены отказываться от своего суверенитета и не собираются жить под "греческим игом". Татар также однозначно высказался за сохранение присутствия турецких войск на территории самопровозглашенного государства. Это заявление по существу срывает саммит по кипрскому урегулированию, который готовится под эгидой ООН. В этом мероприятии, помимо Турции, Кипра и турецкой общины острова, должны принять участие две страны НАТО – Великобритания и Греция.

Заявления и действия официальной Анкары свидетельствуют о том, что Эрдоган не боится конфронтации с союзниками. Ведь ранее любые вызовы Западу в конечном итоге сходили ему с рук. Сказывалась значимость Турции для США и стран ЕС. В этой стране – лагеря, где находятся тысячи беженцев из Азии и Африки. Если они попадут в ЕС, это вызовет серьезный миграционный кризис. Наконец, в Турции – военная авиабаза Инджирлик. Без нее американские операции на Ближнем Востоке будут серьезно затруднены, и альтернативу ей США так и не нашли. Вероятно, Эрдоган надеется, что и в этот раз конфликт с Западом не перейдет определенные устраивающие его рамки.

Источник - ng.ru
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