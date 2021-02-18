 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Научное чудо. Ученые полностью восстановили спирали ДНК мамонтов
07:55 18.02.2021

Ученые восстановили ДНК древних мамонтов возрастом около 1,2 млн лет

18 февраля 2021,
Ученые палеогенетики впервые восстановили геномы трех древних мамонтов возрастом в 600 тысяч - 1,2 млн лет, сообщает zakon.kz со ссылкой на ТАСС.

Выводы ученых были опубликованы в статье в журнале Nature.

В силу возраста останков, двое из трех их обладателей были предположительными предками сибирских мамонтов, а третий - пока самым древним их представителем на Земле. Все они были найдены еще в 1970 годах Андреем Шером, известным российским палеонтологом, - приводятся слова профессора Стокгольмского университета Лава Далена.
Отмечается, что профессор Дален и его коллеги побили рекорд, установленный их датскими коллегами восемь лет назад. Тогда они изучали останки трех российских мамонтов, получивших клички Адыча, Чукоча и Крестовка в соответствии с названиями селений в Якутии и на Чукотке, в окрестностях которых они были найдены.

Нити ДНК этих трех мамонтов настолько сильно деградировали, что нам пришлось десятки раз прочитать миллионы коротких обрывков этих молекул и потратить огромное количество машинного времени и умственных усилий для того, чтобы восстановить их геном. Его получение стало настоящим научным чудом, - отметил Дален.

Источник - zakon.kz
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