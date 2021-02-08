Загоняют в угол: в Казахстане в скором времени могут продавать хлеб только из узбекской муки

08:49 18.02.2021 Загоняют в угол: в Казахстане в скором времени могут продавать хлеб только из узбекской мукиФото - Татьяны ДЕРЕВЯНКО

Казахстанские переработчики просят правительство отменить решение министерства торговли



Отечественные чиновники внесли в перечень биржевых товаров муку 1-го сорта. Они считают, что таким образом помогают зерноперерабатывающей отрасли расширять географию поставок и делают сферу более прозрачной. А на деле все дальше загоняют мукомольные производства в угол.



И если ситуация не изменится, то не за горами тот день, когда в магазинах нам будут продавать хлеб, испеченный из узбекской муки.



Все на биржу

Сложная ситуация в сфере переработки зерна усугубляется год за годом. На это влияет множество фактов, в том числе непродуманные приказы министерств. Один из них, о включении муки 1-го сорта в перечень биржевых товаров, вышел из-под пера министерства торговли и интеграции. Он должен вступить в силу 1 июля 2021 года. Но мукомолы считают, что приказ окончательно добьет отрасль переработки зерна в Казахстане, и просят правительство его отменить. Чем же он не угодил переработчикам?



Согласно документу, торговля мукой будет вестись на биржевых площадках в режиме аукционов. В то же время ни в одной стране мира муки в перечне биржевых товаров нет.



Казахстан решил стать первым, но чиновники не учли, что соседние страны Азии, которые являются основными ее покупателями, не готовы к такому новшеству. Не сможет участвовать в этих торгах и Афганистан – один из основных на сегодняшний день рынков сбыта казахстанского зерна. Страна просто не готова к участию в такой торговле.



Автор приказа остался неизвестным

Сегодня, по словам директора региональной палаты предпринимателей Костанайской области Мурата АБЕНОВА, более 60 процентов объема муки в Афганистан вывозится из Костанайской области. И у этого рынка есть перспектива развития. Сегодня идет субсидирование экспорта продукции. Осенью 2020 года бизнес активизировался с продажами на экспорт. Но, к сожалению, это случилось из-за большого неурожая в Пакистане, который активно пытается вытеснить казахстанское зерно с афганского рынка.



– Министерство, которое разрабатывает документ, предусматривающий введение каких-то новых норм, должно провести анализ их воздействия на бизнес, – подчеркнул Мурат Абенов. – Понять, как они на нем отразятся и к чему могут привести. Но, к сожалению, этого анализа нет.



– Когда к нам на экспертный анализ приходил документ о включении муки и нефтепродуктов в перечень биржевых товаров, мы не поддержали предложение, – заявил представитель департамента торговли и развития малого бизнеса НПП "Атамекен" Ербулат ШАРАФЕЕВ. – Когда НПА заходил, мы давали предложения Союза зернопереработчиков, предпринимателей. Предлагали рассмотреть зеркальные меры. Но нас не услышали. Сегодня мы готовы организовать рабочую группу и обсуждение зеркальных мер. Считаем, что министерству торговли надо бы поднять "Дорожную карту" и продолжить работу по ней.



Участвующий в совещании представитель министерства торговли пояснил, что нормы были прописаны в плане и проигнорировать их ведомство не могло.



– В рамках послания президента у нас были закреплены мероприятия по расширению перечня товарных бирж нефтепродуктами и мукой, – пояснил начальник управления министерства торговли Максат ТУРСЫНБЕКОВ. – Мы направляли проект приказа в госорганы, получили согласованные варианты и направили в минюст. Там была проведена экспертиза, а после и регистрация документа. Мы просто не могли этот пункт не выполнить.



В свою очередь председатель Союза зернопереработчиков Евгений ГАН поинтересовался, кто же предложил внести муку в перечень биржевых товаров?



– Мы, как министерство, писали, что для включения какого-либо товара в перечень нужно провести анализ со всех сторон, включая бизнес и отраслевые госорганы, – добавил Турсынбеков. – И просили пока убрать муку из перечня. Но в конечном итоге она осталась. Кто автор этой инициативы, даже не знаем.



"Проблемы начались не вчера"

– Отрасль переработки зерна в Казахстане всегда была ориентирована на экспорт, – пояснил Евгений Ган. – С 2008 года наше государство не сделало практически ни одного шага, чтобы создать ответные зеркальные меры к государствам, которые вводили ограничения. Кроме того, еще в 2018 году Президент поручил разработать Дорожную карту развития перерабатывающей сферы, вмешаться в процесс и оказать помощь отрасли. Но до сих пор она находится на согласовании. В итоге плохо не только зернопереработчикам, а в целом всем предприятиям переработки. Сегодня и масложировая отрасль в таком же положении, как и зерновая: нет преференций и поддержки. Хочу отметить, что принятый министерством приказ не поможет сделать бизнес прозрачнее, как предполагают чиновники. У нас вызывает удивление тот факт, что из огромного числа существующих бирж отдается предпочтение одной частной компании. Мы обращаемся к госструктурам на всех уровнях с предложением о том, что пора всерьез сесть за стол переговоров.



Согласны с главой Союза переработчиков и руководители предприятий. Они утверждают, что с каждым годом работать становится все сложнее, а "слышащее государство" их просьбам не внимает.



– Проблемы у мукомолов появились не вчера, это началось еще в 2000 годах, когда мы практически потеряли рынок Таджикистана, который ввел НДС в размере 18 процентов на ввоз муки и 10 процентов – на ввоз зерна, – отметил коммерческий директор ТОО "Best Костанай" Олег КУРБАТОВ. – И этим ограничил приток казахстанской муки на внутренние рынки, но увеличил приток зерна. К примеру, если в 2008 году мы поставляли в Таджикистан 450–500 тысяч тонн муки, то уже в 2012 году он купил всего 50 тысяч тонн муки и 1 миллион тонн зерна. Там начали развивать свою зерноперерабатывающую отрасль. А нас сделали сырьевым придатком. В 2013 году по этому же пути, с использованием нерыночных методов, пошел Узбекистан.



Сегодня для нас активным рынком остается Афганистан, и если мы его потеряем, то о зерноперерабатывающей отрасли в Казахстане можно забыть.



И, скорее всего, мы будем покупать муку в Узбекистане. Мы хотим, чтобы нас услышали в правительстве и во всех государственных органах. Пора принимать реальные меры для помощи перерабатывающей отрасли. Считаю, что приказ министерства станет последним гвоздем в крышку гроба мукомолов.



"Лоббируются чьи-то интересы"

– Для чего муку делают биржевым товаром? – отметил директор ТОО "Кустанайская мукомольная компания" Анатолий МАКЛАКОВ. – Если для ее продвижения на внешних рынках, то это больше похоже на третью ногу, которая только мешает. Возникают вопросы, для кого это приказ и какие цели он преследует? Мы являемся участниками программы "КазТрейд Акселератор". Государство выделило деньги, чтобы продвигать нашу продукцию на новые рынки. Мы привлекали специалистов, проводили переговоры с китайскими партнерами, а по факту граница с Китаем сейчас для нас закрыта. Проделанная за последние полгода работа оказалась впустую. С одной стороны, правительство приняло решение о программе по продвижению продукции в Китай, а с другой стороны, оно не видит проблемы на границе с КНР. Кто-то сказал, что мука и биржа – это хорошо. А нет понимания того, что весь бизнес кричит о том, что ему не нужны биржевые сделки. Если включение муки в биржу преследует цель сделать бизнес прозрачнее, то для чего нам фискальные органы? Мы и так бежим впереди планеты всей: у нас есть электронный склад, электронные счета-фактуры, касса онлайн. И так все максимально прозрачно. Почему мы должны платить за прозрачность частной структуре? Нам указывают, что нужно работать через одну определенную биржу. Получается, что идет лоббирование интересов частной компании, которая является владельцем этой биржи. Сегодня мы платим комиссию при покупке зерна, а если на бирже будет и мука, то станем платить комиссию еще раз. Тогда о каком развитии бизнеса можно говорить, если мы понесем дополнительные расходы?



Барьеры вместо поддержки

Мукомолы в один голос говорят, что мука 1-го сорта – это брендовый товар каждого предприятия, который знают и покупают клиенты. И поэтому ее цена у различных производителей составляет от 10 до 30 долларов. А по приказу министерства стоимость должна быть единой. По мнению переработчиков, пока казахстанские чиновники губят отечественную зернопереработку, в том же Афганистане, несмотря на постоянную войну, потихоньку развивают свою переработку зерна. Это подтверждают и данные по количеству отправленной муки и зерна. Кстати, последнего становится все больше. Государство помогает афганскому бизнесу развивать отрасль. А наше правительство с каждым годом ставит все больше барьеров.



– 22 года назад я приехал в Казахстан, вложил большие деньги в создание мощного предприятия, которое может перерабатывать 350 тонн муки в сутки, – рассказал директор ТОО "КазТоргТранс" Халилулла Гран АКА. – Дал работу 100 костанайцам, но в последние годы пришлось сократить 30 сотрудников. Если и дальше будет так продолжаться, мы закроемся. А кто купит предприятие, которое сегодня оценивается в 5 миллиардов тенге? Я экспортирую свою продукцию в Афганистан в течение последних 10 лет. Мы знаем этот рынок, его потребности и возможности, поэтому выступаем против приказа министерства. Потому что наши ближайшие соседи по Средней Азии, которым мы продаем муку, не имеют ни базы для электронной торговли, ни структуры и кадров для работы в системе. У большинства афганских владельцев магазинов Интернета-то нет. Если у нас возникнут трудности, то им будет проще купить муку в Узбекистане.



По мнению переработчиков, прежде, чем вводить новшества, нужно решить старые проблемы. Одна из них – "серые" схемы завоза и продажи зерна.



К примеру, в последние 2–3 года в связи с неурожайностью в Костанайской области в регион стало приходить больше российского зерна, которое оформляется как 3-й и 4-й класс.



– Все это делается по непрозрачным схемам, после прихода в Казахстан зерно оформляется как казахстанское на подставные КХ или фирмы, имеющие льготные НДС, – заявил Халилулла Гран Ака. – После оно перепродается через третьи руки и идет дальше. Это зерно входит в статистику и таким образом идет двойной обман. Эту пшеницу отправляют в Узбекистан, Таджикистан и Афганистан. Такой непрозрачный рынок год за годом губит всю мукомольную отрасль в стране. Но если правительству нужна перерабатывающая отрасль, товар с добавленной стоимостью, занятость людей, то нужно повернуться к бизнесу лицом. Сейчас мощность 260 мельниц, имеющихся в Казахстане, позволяет обеспечивать мукой все соседние страны. Мы обращаемся к премьер-министру, Президенту с просьбой отменить вышедший приказ.



До 1 июля еще есть время, поэтому НПП "Атамекен", Союз зернопереработчиков и владельцы мукомольных предприятий намерены доказывать свою позицию. По словам Мурата Абенова, в НПП уже создана рабочая группа, где этот вопрос прорабатывается. Костанайские мукомолы призвали коллег из других регионов активно действовать и защищать свой бизнес от беспредела чиновников, которые без учета мнения бизнеса принимают такие решения в угоду себе.



КОСТАНАЙ



Автор: Татьяна Деревянко

8.02.2021 Источник - caravan.kz

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