Собрать всех. Задержан еще один экс-глава Кыр-аэропорта "Манас" Примбердиев

09:33 18.02.2021

Генпрокуратура задержала бывшего председатель правления аэропорта "Манас" М.Примбердиев



В рамках дела по подозрению в совершении преступления, предусмотренного ст.319 ч1. (коррупция), 17 февраля 2021 года задержан бывший председатель правления ОАО "Международный аэропорт "Манас" М.Примбердиев.



Как сообщает пресс-служба, он водворен в ИВС УВДТ МВД.



Ранее сообщалось, что Генеральной прокуратурой совместно с Кыргызской транспортной прокуратурой выявлена устойчивая коррупционная схема по предоставлению льгот иностранной компании на грузовое обслуживание международных рейсов со стороны ответственных лиц ЗАО "Компания Манас Менеджмент".



В настоящее время следствие по указанному делу продолжается.

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