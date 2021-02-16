 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Четверг, 18.02.2021
12:04  Госдолг Кыргызстана. Как власти довели страну до банкротства
12:00  После очень плохо сыгранной украинской партии Россия потеряла Балканы, - С.Трифкович
11:19  "Неугасающий" "фазы надлома"? Путин записался в пассионарии
11:02  Олег Царев: Бедная Украина! Семь лет после Майдана
10:59  Путин – это часть новой системы управления, - Михаил Хазин
10:47  Умер Народный артист Андрей Мягков
10:16  Сын за дочь. Недорезанный кыр-буржуй Матраимов породнился с узбекским коллегой Абдукадыром

10:12  Найдены ранее неизученные документы об одном из создателей Киргизской ССР Ишеналы Арабаеве
09:33  Собрать всех. Задержан еще один экс-глава Кыр-аэропорта "Манас" Примбердиев
08:49  Загоняют в угол: в Казахстане в скором времени могут продавать хлеб только из узбекской муки
08:25  Д.Ашимбаев: О Казтрадициях. Предания о "золотой эпохе" и современная идеология
07:55  Научное чудо. Ученые полностью восстановили спирали ДНК мамонтов
00:28  Эрдоган перестал считаться с НАТО, - Г.Петров
00:21  Игра на республику: как Франция борется с исламизмом
00:19  "Северному потоку-2" предсказали деление надвое
00:18  Россияне взмолились о переселении с Байконура на родину
00:10  Таджкские рабочие золотых рудников "Покруда" пытаются бунтовать против своих китайских хозяев
00:06  В Узбе отныне есть "концепция Национальной стратегии социальной защиты населения"
00:00  Регулярное употребление кофе меняет мозг, - Der Standard
Среда, 17.02.2021
20:24  Битва языков на Украине, - Le Monde
20:04  Третий лишний. Президент Египта Сиси призвал ограничить число детей в семьях
19:23  КазПарламент продолжает теребить тему Ашаршылыка - Голодомора
19:20  РосГосдума вводит уголовную ответственность за реабилитацию нацизма в сети
16:09  "Утечка мозгов": сколько специалистов уехало из Казахстана в 2020 году
14:12  Способен ли американский флот противостоять китайско-российскому? - Кристофер Вуди
13:31  Корень солодки + шкурка граната + лапка... УзбУченые создали собственную анти-КОВИ-вакцину - ZF-2001
12:11  Земельный протест в Казахстане: реальные причины и интересанты, - В.Щекунских
12:09  Кыргызстан под угрозой исламизации: исламская идентичность "перебивает" гражданскую? - Д.Сапрынская
11:58  Печальная история гибели королевской династии Непала
11:57  Как Турция пытается "втянуть" Казахстан в новую Османскую империю, - Б.Имангалиев
11:53  Китай захватывает украинский рынок: нынешнее состояние и перспективы, - Юлия Проценко
11:51  В Кабуле обсуждено укрепление сотрудничества между Таджикистаном и Афганистаном в вопросах безопасности
11:48  Волки, капуста и китайский джингоизм, - Питер Чарльз
11:43  Кризис американской власти, - И.Крастев, М.Леонард
11:42  Как очистить Россию от авторов ее "оптимизации"? - А.Маленький
11:41  Постыдные мутации: из-за пандемии возможен всплеск устойчивых половых инфекций
11:37  Приобрести, чтобы не потерять: Узбекистан на пороге ЕАЭС , - М.Жиенбаев, Ю.Белоус
11:31  Задержан экс-председатель правления казахского Tengri Bank Ержан Шайкенов
11:08  Выборы в местные кенеши Кыргызстана. Генеральная репетиция осени, - Д.Подольская
11:07  Уздечка для радикалов. Французский парламент принял закон о борьбе с экстремизмом
10:46  "Здесь идет война со всем русским". Латвийский опыт этноунификации, - А.Терентьев
10:09  Вынужденная или намеренная бюрократия? Регулирование гражданского общества в Узбекистане, - Д.Юсупов
10:08  Пентагон признал, что хранит обломки НЛО и проводит над ними испытания, - The Sun
10:05  Украина после распада. Соединенное королевство Великой Галиции и Северной Буковины, - О.Хавич
09:00  Узбекистан – это то государство, которое с большой вероятностью будет прирастать территориями и населением, - А.Говендяев
08:34  Скончался известный казахский телеведущий Нуртилеу Имангалиулы
08:13  Китайский демографический крест, - Д.Перетолчин
01:06  Йога вместо Бога. Почему иранцы, рискуя жизнью, уходят из ислама?
01:03  Аристократы степи. Что вредит визуальному имиджу казахской нации и отечественной киноиндустрии, - Н.Даутбеккызы
00:20  Таджикская террористическая сеть в Северном Рейне-Вестфалии, - Frankfurter Allgemeine
Вторник, 16.02.2021
23:39  Что опять делят кыргызы и таджики в Кок-Сереке и Ак-Сае? - ВВС
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    Кыргызстан   | 
Найдены ранее неизученные документы об одном из создателей Киргизской ССР Ишеналы Арабаеве
10:12 18.02.2021

17 февраля 2021 - Сыягуль Караман

Найдены ранее неизученные документы об Ишеналы Арабаеве

В архивах Алматы найдены ранее неизученные документы об авторе первого кыргызского "Алиппе" (Азбука), просветителе Ишеналы Арабаеве. Об этом VB.KG сообщил известный кыргызский историк, публицист, журналист Кыяс Молдокасымов.

Молдокасымов обнаружил документы, связанные с просветительской деятельностью Арабаева в Джумгале и Тоне.

"В мае 1909 года главы трех волостей Пишпекского уезда: Бегимбай Тыналин из Жумгала, Омуралы Кокутаев из Каракече и Тезекбай Назарматов из Сусамыра выдали Ишеналы Арабаеву отдельные удостоверения. В то же время лидеры трех волостей обратились к главе уезда с просьбой заново открыть мусульманскую медресе в Джумгале и поставить туда учителем самого образованного - Ишеналы Арабаева", - рассказал историк.

Эта школа была открыта в 1899 году как русско-туземская, позже была закрыта. Они также сообщили, что жители трех волостей согласны выплачивать Арабаеву зарплату в размере 1000 рублей в год через казначейство. В этом архивном документе также указано, что Ишеналы Арабаев является жителем Джумгала.

"Тогда глава Пишпекского уезда предложил жителям трех волостей создать все условия и для учителя русского языка, чтобы выплачивать ему самим зарплату до 400 рублей в год", - расшифровал архивные документы Молдокасымов.

Однако в январе 1910 года главы трех волостей написали 3 документа за подписью Асанбека Мурзабекова из Сусамыра, Байсала Уразова из Каракече и Шакира Кокумбаева из Жумгала, требуя, чтобы русскоязычная школа в Джумгале была превращена в мусульманскую школу, и чтобы заработную плату учителя русского языка выплачивали из казны.

Однако, по словам Молдокасымова, глава уезда не поддержал открытие мусульманской школы в Джумгале, сославшись на отсутствие финансирования учителя русского языка.

"После этого случая, как мы знаем, в 1910 году Ишеналы Арабаев покинул Джумгал и уехал в Оренбург, где продолжил обучение в медресе еще год, а затем уехал в Уфу, и занимался издательством и написанием алфавита. Вернувшись в 1913 году, он работал учителем в Тоне, но глава Пржевальского уезда воспротивился инициативе жителей Тона и запретил собирать для него деньги", - рассказал историк.

Кыргызский Руссо

Ишеналы Арабаев – видный государственный деятель и просветитель начала ХХ века, стоящий у истоков национального возрождения и пробуждения национального самосознания в Кыргызстане.

Кандидат исторических наук Анара Карыева написала много статей о деятельности Арабаева. В ее трудах можно найти известные и неизвестные общественности факты из его биографии.

Арабаев еще тогда понимал, что для повышения грамотности и выхода из невежества простого населения недостаточно религиозных книг в медресе и школ для ликвидации безграмотности простого народа – нужно создавать новые книги. Изданная в 1911 году в издательстве "Шарк" Уфы, написанная в соавторстве с Х. Сарсекеевым "Алифба йаки тете окуу" - "Пути обучения скоростному чтению детей в школе или Букварь", посвященная кыргызским и казахским детям, была первой учебной книгой, изданной на кыргызском языке.

С организацией автономной кыргызской области в 1924 году начинается процесс становления национальной системы просвещения. Создание национальной просветительской системы кыргызского народа невозможно представить без И. Арабаева.

Внесший огромный вклад в создание кыргызского государства, И. Арабаев был членом Семиреченского ревкома, заместителем союза "Кошчу", делегатом IX Всероссийского съезда Советов. В 1922-1924 гг. работает в Туркестанском совете народных комиссаров в Ташкенте и руководит его комиссией по науке. Возглавляемая им комиссия создала алфавит кыргызского языка, подготовила Букварь, учебники и методические пособия для начальных классов, методические рекомендации для учителей, исследовала проблемы кыргызской терминологии.

В 1922 году И. Арабаев руководит группой, записывающей варианты эпоса "Манас" из уст манасчы Сагымбай Орозбак уулу. В 1925 году записал эпизод "Женитьба Семетея на Айчурек" великого манасчы Тыныбек Джапиева и издал его отдельной книжкой в Москве.

В 1924 году после создания Кыргызской автономной области И. Арабаев работает членом областного ревкома, председателем научной комиссии. В июне 1924 года участвует в проходящем в Оренбурге собрании ученых, где поднимались проблемы правописания, алфавита, собирания устной литературы, издания учебников и литературы. И. Арабаев также участвует в издании первой кыргызской газеты "Эркин-Тоо", в первом номере которой была опубликована его статья под названием "Эркин-Тоо".

Автор первого кыргызского букваря, уважаемый народом "Молдоке" Ишеналы Арабаев внес вклад не только в кыргызское просветительство, но и в становление кыргызского советского государства и формирование просветительской системы. Его просветительская деятельность играет такую же роль и служит становлению и развитию кыргызского просветительства, как деятельность Вольтера и Руссо, Дидро и Аламбера в развитии Эпохи Просвещения Западной Европы.

Источник - VB.KG
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1613632320
Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Телеграмма соболезнования родным и близким известного казахстанского тележурналиста, заслуженного деятеля Казахстана Нуртлеу Имангалиулы
- Указ Президента Республики Казахстан от 9 февраля 2021 года №506
- Указ Президента Республики Казахстан от 11 февраля 2021 года №507
- Мажилис одобрил в I чтении пакет депутатских законопроектов для совершенствования судебной системы
- О традициях
- Премьер-Министр РК Аскар Мамин проинспектировал проекты развития Шымкента и Туркестана
- Постановление Правительства Республики Казахстан от 11 февраля 2021 года №56
- "Ак жол" требует соблюдения требований местного содержания в закупках иностранных недропользователей
- Состоялось очередное заседание Высшего Судебного Совета Республики Казахстан
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  