Сын за дочь. Недорезанный кыр-буржуй Матраимов породнился с узбекским коллегой Абдукадыром

10:16 18.02.2021

Райымбек Матраимов женит сына на дочери Хабибуллы Абдукадыра

17 февраля 2021 - Екатерина Улитина



СМИ: Райымбек Матраимов женит сына на дочери Хабибуллы Абдукадыра



Экс-заместитель председателя Государственной таможенной службы женит сына на дочери узбекского бизнесмена Хабибуллы Абдукадыра. Об этом сообщает reporter.kg со ссылкой на собственные источники.



"По некоторым данным, свадьба пройдет в Казахстане в городе Алматы, сейчас идет подготовка к праздничному торжеству. Сын бывшего госслужащего Бакай Матраимов посещал дорогую частную школу в Лондоне", - сообщает агентство.



Хабибулла Абдукадыров узбекский бизнесмен, который перевозил товары из Китая в Узбекистан через Кыргызстан.