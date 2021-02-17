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Путин – это часть новой системы управления, - Михаил Хазин
10:59 18.02.2021

17 февраля 2021

о закономерностях работы Власти
Михаил Хазин

Российскую вакцину принимают в Евросоюзе, Илон Маск зовет Путина в свою социальную сеть, МорганСтэнли предлагает инвестировать в Россию… Богомолов ругает нынешнюю "Европу" (не очень, правда, объясняя, что он под ней понимает)… Они там все с ума посходили? Или это такой тонкий троллинг? Я уже читал где-то в интернете, что поскольку у Маска чат голосовых сообщений, то Путин должен будет говорить сам и вот тут-то его разоблачат… Впрочем, какой уж тут троллинг в части приглашения на Давосскую конференцию, да и речь Путина совершенно не была похожа на шутку или ответ на троллинг. Речь была сильная и жесткая, масштаба исторической фигуры и лидера мировой державы

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Так что же все-таки произошло? А давайте на секунду предположим, что логика, которую я провожу в жизни уже пару десятилетий, не просто начала реализовываться (этот процесс начался больше 20 лет назад), она уже принят мировыми элитами (по крайней мере в части их) и даже начал выходить на поверхность. Тогда мы неминуемо должны видеть два процесса: первый, это работа представителей элиты по перестройке системы управления (со сбросом тех, для которых старая система управления единственный источник богатства и власти), второй – подготовка новой системы и вообще народонаселения.

Если исходить из такого подхода, то все понятно. Путин – это часть новой элиты и новой системы управления. Трамп – это человек, который не справился с созданием ядра новой системы (нет у него ни управленческой, ни, тем более, концептуальной системы построения нового общества). Ковидный карантин – это, с одной стороны, инструмент давления на старую систему управления (чтобы не создавала общественного противодействия), с другой – способ переключить внимание общественности, чтобы она попозже сообразила про неизбежное при перестройке экономической модели падение уровня жизни. Вспомните, как это было в СССР в конце 80-х, практически один к одному.



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И вот здесь мы приходим к закономерностям работы Власти, ради понимания которых, собственно, эта серия статей и задумана. Если мы видим какие-то процессы на поверхности, это значит, что решения уже давно приняты. Да, кто-то (типа Шваба) с ними могут быть несогласны. Да, они пытаются что-то сделать, но сопротивляться уже не могут. Приведу один пример, два события, которые хотя и не совсем совпадают по масштабу событий, но зато очень похожи по механизму.

Первое – мое интервью Познеру. Познер не собирался давать мне трибуну, но получил жесткое указание.

Дальше он придумал концепцию (которую изложил в своем индивидуальном заключении в конце программы): до тех пор, пока такие агрессивные маньяки, как Хазин, существуют в России, хороших отношений с США у нас не будет. И всю передачу он пытался вывести меня в истерику, показать мою маниакальность. И его не волновало, что я бы мог показать его несостоятельность и продажность – он бы проиграл тактически, но выиграл стратегически. Сославшись потом на то, что специально сыграл в поддавки, чтобы показать мою истинную сущность.

А я не поддался, в результате чего он начал уже откровенно хамить, чтобы вывести меня из себя. В результате показал себя недалеким хамом. Да, я много где не наносил удары – но полностью сорвал его стратегический замысел. Ну и довольно много сказал из того, что нужно было сказать публично, в рамках центрального телевидения. Чего в нормальном состоянии Познер бы никак не допустил, поскольку это полностью противоречит той модели, в рамках которой он существует и за продвижение которой получает деньги.

Аналогичная ситуация была у Шваба. Он не мог не позвать Путина – это было требование участников Давосского форума, которым Шваб отказать не может. Он пытался иронизировать ("мир ждет ваших слов"), пытался изобразить Путина империалистом (вопрос про отношения с Европой, не ЕС!), хотя после его речи это уже выглядело детским садом. Но в целом – на фоне Путина явно выглядел уходящей натурой. И если Познер только закрыл обсуждение этого интервью на ютубе, чтобы не привлекать к нему внимания (кстати, на сайте ВГТРК есть небольшое обсуждение, можно его почитать), то Шваб даже этого сделать не смог.

Отметим, что возвращение Байдена можно еще рассматривать как предложение банкирам сохранить за собой кусок мира в лице долларовой валютной зоны. С одной стороны, они это восприняли как победу, с другой, я думаю, что уже поняли, что это дар данайцев ("Timeo Danaos et dona ferentes!", если бы я читал лекцию молодежи, спросил бы, кто понял, о чем это). Обвал неизбежен (скорее всего, уже в этом году) и что банкирам делать в такой ситуации? Они будут нести прямую ответственность, на Байдена, по понятным причинам, ничего не свалишь, у всех на виду, кто его тащил во власть и зачем. Ну а уж элитам-то вообще ничего объяснять не нужно.

А теперь нужно вернуться к нашим (и не нашим тоже) либералам. Да, большая их часть – просто быдло, которое за деньги готово на все (даже на смену пола). Но часть – обманутые (их искренне жаль, у них мир на глазах переворачивается, а возможности вернуться к нормальной жизни уже нет), а часть – опытные карьеристы, которые внимательно следят за тем, куда дует ветер. И вот эти, последние, начинают размышлять, что к чему. И, соответственно, делают выводы.

Относится ли Богомолов к умным карьеристам или к жадному быдлу – не мне решать, я с ним незнаком. Но вот его жена точно понимает, за чем нужно следить. И, скорее всего, соответствующие советы мужу дала. И он (скорее всего, посоветовавшись с товарищами) дал свой "ответ Чемберлену". Пусть проигравший плачет, победителей (то есть антилибералов) как известно, не судят!

Более того, либералы вырастили инструмент, который могут использовать любые глобальные проекты – контроль над массами через цифровые технологии. Китай уже показал их альтернативное (по сравнению с либералами) использование. Посмотрим, что покажут другие участники, интересные мысли по тому поводу дал в своих последних текстах Андрей Девятов. Важно только эти инструменты вытащить из рук финансистов-сатанистов, но этот процесс уже идет.

В общем, если сделать только одно предположение, то картина вырисовывается вполне понятная и прозрачная.

Разумеется, кто-то скажет, что это предположение не имеет никакого отношения к реальности. Может быть. Но, как гласит еще один достаточно старый принцип, бритвы Оккама, не стоит множить сущности сверх меры. Если есть гипотеза, которая объясняет ситуацию, не нужно придумывать что-то сложное и малопонятное, для того, чтобы дать альтернативное объяснение. Нужно просто верифицировать ту, которая объясняет. И если в ней нет противоречий, просто с ней смириться.

Разумеется, те, кто свою жизнь и успех поставил на альтернативную модель (типа Шваба), смириться с этим не смогут. Ну так им и дали целую страну (США), которую, видимо, не жалко. Так что могут свои методы применить, а потом жаловаться, что народ их не понял. Ну, что сделаешь, много в истории было таких, поставивших не на ту лошадь и проигравших. Никуда не денешься. Как известно, кто не спрятался, я не виноват. И поэтому те, кто будет и сегодня отстаивать либеральные принципы (я не Шваба имею в виду, дедушка старый, ему все равно) пусть завтра пеняют на себя.

Источник - завтра
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1613635140
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