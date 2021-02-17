Олег Царев: Бедная Украина! Семь лет после Майдана

11:02 18.02.2021 Олег Царев: "Бедная Украина!"

семь лет после Майдана



Андрей Фефелов



17 февраля 2021



"ЗАВТРА". Олег Анатольевич, прошло семь лет с тех пор, как на Украине произошел государственный переворот, так называемый Евромайдан. За эти годы страсти немного улеглись, но горечи стало больше, ведь наши соотечественники по ту сторону границы (и не важно, зачумлены они украинской пропагандой или нет) оказались не то, что "у разбитого корыта", а у разбитой жизни.



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Вспомним, что Майдан проходил под лозунгами борьбы с коррупцией. Что сейчас происходит на Украине в этой сфере?



Олег ЦАРЕВ. Коррупции меньше не стало. Наоборот, ранее существовавшая украинская коррупция умножилась на беспредел. И к ней добавилась еще коррупция, связанная с иностранными чиновниками и политиками, которые воруют гораздо больше, подходя к этому вопросу системно.



"ЗАВТРА". Сейчас шумит скандал вокруг запорожской компании "Мотор Сич", производящей двигатели для вертолетов и самолетов. По сути, это китайско-американская разборка на территории Украины. Что происходит с этим важнейшим заводом, с промышленностью в целом?



Олег ЦАРЕВ. В промышленности идет системный спад, предприятия закрываются, количество рабочих мест уменьшается. Что касается "Мотор Сич", то действительно, Украина, как и многие другие страны мира, стала площадкой, где два гиганта, Китай и США, меряются силами.



"ЗАВТРА". То есть на Украине, можно сказать, завершается деиндустриализация?



Олег ЦАРЕВ. Да, а ведь на момент развала Советского Союза Украина была пятой экономикой Европы! Сейчас она все больше и больше скатывается к аграрной державе, причем в самой примитивной форме, когда переработка минимальна, и все просто вывозится за рубеж. Стоит напомнить, что страны, производящие по преимуществу сельскохозяйственную продукцию, во всем мире не просто не богаты, а влачат жалкое существование.



"ЗАВТРА". В каких-то официальных документах зафиксирована эта аграрная ориентация Украины?



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Олег ЦАРЕВ. Нет, в Киеве напрямую не говорят, что "мы уничтожим свою промышленность и станем аграрной державой". Формулируют несколько по-иному: мол, несмотря на то, что у нас падает промышленность, мы сохраняем свое сельскохозяйственное производство.



"ЗАВТРА". Много копий ломалось вокруг закона о продаже земель сельскохозяйственного назначения. Каковы последствия его принятия?



Олег ЦАРЕВ. Украинские черноземы всегда были всем интересны. Из-за них шли войны, проливалась кровь. А теперь появилась возможность скупить их за бесценок. У нас 20 миллионов гектаров земель сельскохозяйственного назначения. Сейчас на них установили индикативную цену, 2000 долларов за гектар. В Европе гектар сельхозземель - и далеко не чернозема! - стоит 50 тысяч евро. Это значит, что Украина могла бы получить за свою землю не менее триллиона долларов, а вместо этого получит только 40 миллиардов. Это просто смешные деньги, которые будут проедены. Как максимум, они на 2-3 года позволят власти немного стабилизировать ситуацию. Но Украина уже не будет принадлежать украинцам.



"ЗАВТРА". А кем эта земля скупается?



Олег ЦАРЕВ. Ее начнут покупать с лета. То есть закон принят, а Конституционный суд, который мог бы отменить этот закон, принятый неконституционным образом, разогнан. В результате Украину просто разорвут, а народ окончательно попадет в кабалу.



"ЗАВТРА". Зловещие признаки колониальности, периферийности проявляются все больше. А что происходит с углем? Там тоже какая-то скандальная история разворачивается...



Олег ЦАРЕВ. Идет война между Ахметовым и Коломойским, и в медийном пространстве мы наблюдаем отголоски этой войны, которая более интенсивно ведется "под ковром", кулуарно.



"ЗАВТРА". Получается, эти олигархические группы по-прежнему сильны, никуда не делись за семь лет.



Олег ЦАРЕВ. Как ни парадоксально, но украинские олигархи - это последнее, что мешает иностранным корпорациям сейчас активно зайти на Украину. И Ахметов, и Коломойский, и Пинчук прекрасно понимают, что они доживают последние дни в их нынешнем качестве. Стоит задача - умножить их на ноль. И здесь будет идти речь лишь о том, что, например, Коломойского будут пытаться посадить, а Ахметову могут дать возможность отползти с какими-то деньгами, но без политического влияния и, наверное, без активов. Пинчук спешно распродает свои активы, переводит свой офис из США в Лондон. Перевез туда семью. Они понимают, что их ждет, и готовятся. При этом Коломойский и Ахметов продолжают рубиться отчаянно за последние деньги, которые можно урвать на украинской энергетике.



"ЗАВТРА". А что будет с Украиной, когда туда придут американцы и европейцы?



Олег ЦАРЕВ. Чтобы понять, что будет, посмотрим, что есть сейчас. На Украине очень давно не было переписи, но можно оценить численность населения косвенными методами, через потребление хлеба. С одной стороны, чем ниже уровень жизни (а он продолжает падать), тем выше потребление хлеба. Народ замещает хлебом мясо, другие более дорогие продукты. С другой стороны, есть все-таки предельное количество хлеба, которое человек может съесть. И если по этому показателю рассчитывать, то население Украины сейчас около 20-25 миллионов человек (а было 52 миллиона в 1991 году).



Если все пойдет так, как задумывают американцы и европейцы, то население Украины еще больше сократится. Им не нужно много людей для того, чтобы обрабатывать сельскохозяйственные земли. Старики будут вымирать, молодежь будет уезжать. Кстати, помимо борьбы с коррупцией, Майдан шел и под лозунгом свободного выезда в Европу. Но в итоге получили не свободный, а упрощенный выезд, то есть люди выезжают по туристическим визам или вообще без виз и работают за границей нелегально.



Если смотреть в перспективе, то после уничтожения украинских олигархов и скупки активов иностранцы заведут на Украину свои банки для того, чтобы обслуживать свой бизнес на Украине. Будет ситуация, напоминающая Прибалтику, только в разы хуже. То есть вроде бы формально зарплаты европейские, пенсии европейские, но народ будет жить хуже, чем сейчас. Хуже, потому что сейчас местные чиновники держатся за счет того, что была проведена бюджетная децентрализация. Федерализации не было, но на места отдали больше денег. По этой причине мэры городов, которые пришли после Майдана, оперируют большими бюджетами и тем самым поддерживают лояльность населения.



"ЗАВТРА". Украина важна для Запада прежде всего как антироссийский буфер. Будут ли на этом направлении какие-то военно-стратегические инициативы Запада?



Олег ЦАРЕВ. На фоне закрытия предприятий, уменьшения количества рабочих мест высвобождается громадное количество людей, и Украина принимает закон о легализации частных военных компаний (ЧВК). Я глубоко убежден в том, что лучших воинов, чем славяне, чем русские, в мире нет. И хоть сейчас на Украине русские не считают себя русскими, русскими они от этого быть не перестали. И это будет достаточно серьезный игрок на поле ЧВК.



"ЗАВТРА". Недавно в Ливии столкнулись отряды ЧВК: с одной стороны - наши, а с другой стороны - тоже наши, но называемые "украинцами", которых завербовала другая сторона ливийского конфликта.



Олег ЦАРЕВ. К сожалению, нас сталкивают друг с другом не только на Донбассе, но и по всему миру.



"ЗАВТРА". Значительная часть населения Украины в период Майдана была в плену иллюзий. Люди полагали, что произойдут какие-то изменения. Сейчас видно, что почти все изменения негативные. Как общество реагирует на это?



Олег ЦАРЕВ. Когда случился первый Майдан в 2004 году, через некоторое время наступило настолько сильное разочарование в тех людях, которые тогда пришли к власти (а это те же Тимошенко, Порошенко и прочие), что практически все, с кем я разговаривал, и я в том числе, были уверены, что, слава Богу, мы получили "прививку от Майдана", и больше Майдана никогда не будет. У Ющенко был рейтинг 4-5% после первой каденции. Мы думали, что националисты никогда больше не придут к власти на Украине.



Но тотальная пропаганда и на ТВ, и в других СМИ работает по законам Геббельса. Приведу один пример. Русские супруги, сын которых женился на девушке с Западной Украины, лет восемь назад переехали на Украину из России. И сейчас вся семья сидит за столом и, коверкая русский язык, пытается говорить между собой на украинском языке и считает русских агрессорами.



Но все же некое переосмысление происходит. Мы видим, какие цифры набирает партия "Оппозиционная платформа - За жизнь", и это заслуга тех пророссийских политиков, которые не уехали, а остались на Украине.



"ЗАВТРА". При Зеленском наступление на русский язык приняло очень жесткий оборот: штрафы за неиспользование украинского языка в общественных местах, закрытие неугодных каналов. Что будет дальше?



Олег ЦАРЕВ. Будет то, что мы сейчас наблюдаем в Прибалтике, где отлавливают тех, кто по спутнику смотрит русское ТВ у себя дома. Пройдет совсем немного времени - то же самое будет и на Украине. И у меня нет сомнений в том, что эта политика будет продолжаться.



"ЗАВТРА". Война информационная в любой момент может перейти в реальные боестолкновения. Вопрос: в каких формах? Опять провокации на границе, диверсионные группы или что-то другое?



Олег ЦАРЕВ. Когда начинался Майдан, для меня было очевидно, что это приведет к гражданской войне, что Украина будет терять территории, что в случае победы Майдана на Юго-востоке Украины появятся иностранные базы. Недавно Верховная Рада приняла закон о постоянном присутствии иностранных военных на Украине.



Многие до сих пор думают, что если будут военные провокации на Донбассе, то ополчение дойдет до Западной Украины, и все будет хорошо. Но иностранцы отлично все понимают и будут в самые короткие сроки разворачивать свои базы на Украине. Они уже в Очакове, в Яворове…



Мы сейчас находимся в точке бифуркации. Куда и насколько сильно качнется маятник, определить трудно, но многое будет зависеть от политики России на украинском направлении.



Илл. Март 2020. Польско-украинская граница. Многокилометровая очередь из украинцев, стремящихся вернуться домой до полного прекращения международных пассажирских перевозок Источник - завтра

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