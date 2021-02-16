 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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"Неугасающий" "фазы надлома"? Путин записался в пассионарии
11:19 18.02.2021

Саудовский журналист проникся словами Путина, который отметил, что верит в теорию пассионарности, сформулированную выдающимся русским философом и историком. По мнению президента, сегодня Россия находится на подъеме, а Запад - на грани разрушения и исчезновения. Автор настоятельно требует задуматься, так как арабы также могут пострадать.

Asharq Al-Awsat (Саудовская Аравия): кто любимый философ Путина?

Мушари аз-Зайиди (مشاري الذايدي)

Александр Назаров написал интересную статью, опубликованную веб-сайтом российского информационного агентства. Она посвящена российской стратегической мысли в настоящий период и тому, как власть видит нависшие над миром политические угрозы.

Недавно президент России Владимир Путин отметил, что верит в теорию пассионарности выдающегося русского историка Льва Гумилева, и политологу Александру Назарову удалось раскрыть ее содержание.

Вкратце суть пассионарности, восхищающей президента Путина, можно обозначить следующим образом: это способность отдавать приоритет общественным, а не личным целям в процессе формирования нации и удержания власти.

По мнению Путина, Россия находится на стадии подъема, в отличие от многих быстро стареющих стран Запада, оказавшихся на грани разрушения и исчезновения из-за потери этого жизненно важного элемента.

Как утверждал Лев Гумилев, рождение или гибель этносов зависит от пассионарности. Пассионарии - люди с повышенной энергетикой и жизнеспособностью и готовые жертвовать собой ради того, во что верят (необязательно в религиозном смысле).

Есть несколько этапов в жизни наций, включая развитие, достижение пика и угасание. И дух пассионарности, жизнеспособность определяется этносом, а не государством (согласно этой теории, этнос рассматривается отдельно от государства), в чем и заключается секрет выживания или исчезновения этноса.

На стадии "угасания" этноса частное доминирует над общественным, и ключевыми ценностями в обществе становятся потребление и удовольствие. Это этап "хлеба и зрелищ" и исключительного гедонизма.

С точки зрения России, в этом и состоит секрет слабости и неустойчивости западного мира в целом, и европейского общества, в частности. По этой же причине угасающий западный мир становится легкой добычей для элементов и групп, умеющих жертвовать собой ради общей цели.
Когда ситуация индивидуального насыщения за счет общественного благосостояния достигнет пика, никому не придет в голову тратить жизнь на принципы. В таких обществах граждане не хотят воевать, защищая родину.

Запад как цивилизация в историческом смысле слова доживает последние дни, находясь на последнем этапе развития, согласно теории Гумилева. Если смотреть через эту призму, мы сталкиваемся с демографической катастрофой в западных странах, где все, "как пылесос", поглощают молодые мигранты из других регионов и других культур.

Вы можете соглашаться или не соглашателя с этой теорией, вкратце представленной в публикации Назарова, но нельзя не признать некоторую ее обоснованность, особенно учитывая нынешнюю слабость европейской воли по сравнению, например, с Россией и Китаем. Кроме того, мы не можем игнорировать положения данной теории хотя бы потому, что президент Путин убежден в ее справедливости.

Вы поражены?

Подождите, Назаров (пропагандист теории Гумилева) считает, что в условиях нынешней миграции через одно-два поколения европейские города превратятся в столицы исламистских групп, и кто знает, может мы наблюдаем прелюдию к отделению целых районов.

Это не исламофобия, ведь сторонники Эрдогана и "Братьев-мусульман" (запрещена в России - прим. ред.) пытаются сдерживать фундаменталистов и предостеречь их. Их даже можно назвать защитниками ислама и мусульман от зла, представленного указанными группировками. На этот раз оно может прийти к нам с Запада.

Мы не имеем ничего общего с целями россиян, их фантазиями и их властями, но их знание никогда не будет лишним.

Оригинал публикации: من هو فيلسوف بوتين المفضّل؟Опубликовано 17/02/2021

Источник - ИноСМИ
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1613636340
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