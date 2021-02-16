После очень плохо сыгранной украинской партии Россия потеряла Балканы, - С.Трифкович

12:00 18.02.2021 После очень плохо сыгранной украинской партии Россия потеряла Балканы



Для внешней политики Москвы косовский вопрос не является приоритетом, а президенту Сербии Александру Вучичу для такого решения этого вопроса, каким он его задумал, помощь России не нужна. С другой стороны, если Запад активирует молниеносный сценарий уничтожения Республики Сербской, Россия не сможет ей помочь, даже если захочет, так как последние два десятилетия она непрерывно отступает с Балкан.



ТАТЬЯНА СТОЯНОВИЧ, 18 февраля 2021, 10:16 - REGNUM Сербская общественность недавно в очередной раз получила возможность удостовериться в том, что США не отступят от своего проекта создания второго албанского государства на Балканах. В СМИ был опубликован текст письма, которое президенту Александру Вучичу направил по случаю Дня государственности Сербии президент США Джо Байден. В скандальном послании Байден обещал Белграду помощь в непростом деле отказа от части своей территории. При этом президент США обещал действовать мягко, сохраняя территориальную целостность "обоих государств".



Что на практике означает послание Байдена, перед какими вызовами при новой американской администрации окажутся сербские земли - Сербия и Республика Сербская и на какую помощь с российской стороны они при этом смогут рассчитывать, ИА REGNUM рассказал профессор факультета политических наук Университета в Баня-Луке (Республика Сербская, БиГ) и редактор внешнеполитической рубрики американского журнала Chronicles Срджа Трифкович.



- Президент США Джо Байден недавно поздравил главу Сербии Александра Вучича с Днем государственности и попутно призвал его признать Косово. Как будет развиваться процесс косовского урегулирования при Байдене?



- Я нахожу поздравление Байдена крайне оскорбительным. В одной из своих недавно опубликованных статей я назвал его письмо "точным эквивалентом того, как насильник обращается с намеченной жертвой - сначала лицемерно улыбается, после чего резко хмурится и наносит садистский удар коленом между ног". Нет прецедента в дипломатической практике, чтобы в поздравлении государству по случаю дня его независимости ему посоветовали отказаться от своей суверенной территории. Это было бы похоже на то, как если бы Гитлер поздравил Чехословакию в 1938 году, намекнув при этом, что он поможет ей отказаться от Судетской области.



От администрации Байдена можно ожидать всего самого худшего просто потому, что госсекретарь Энтони Блинкен уже при вступлении в должность заявил о том, что США будут усиливать противостояние с Россией в трех ключевых регионах - на Украине, в Грузии и в регионе Западных Балкан. Нет сомнений, что Россия активно присутствует на Восточной Украине и в Грузии, но на Балканах ее попросту нет.



- Хотя именно Запад жалуется на усиление российского влияния на Балканах…



- На Балканах Россия присутствует только риторически. В этом мы смогли удостовериться после недавнего балканского турне главы российской дипломатии Сергея Лаврова - Москва никак не выделит давно обещанный кредит Республике Сербской. Также у России в случае попытки внезапного уничтожения Республики Сербской просто нет физической возможности вмешаться.



Россия на Балканах уже два десятилетия находится в отступлении, и это началось с того, что вначале было похоже на серьезный геополитический проект - с капиталовложений в Черногорию в первом десятилетии XXI века. А закончилось все тем, что президент Мило Джуканович вонзил Москве нож в спину, вступив в НАТО и присоединившись к антироссийским экономическим санкциям. Как бы комично это ни звучало, но эти санкции были серьезным шагом.



Также Россия на Балканах упустила шанс помочь греческому правительству вырваться из объятий Международного валютного фонда и Евросоюза, выйти из зоны евро и вернуть драхму как национальную валюту. Потом русских обвели вокруг пальца в Северной Македонии, где был проведен классический госпереворот по рецепту цветных революций.



Я должен сказать, что я не оптимист. Если будет задействован сценарий молниеносного уничтожения Республики Сербской при координации между Вашингтоном и Брюсселем, Россия даже пальцем не сможет пошевелить, чтобы помочь Баня-Луке. Она сможет только внести в СБ ООН какую-нибудь бессмысленную резолюцию.



- Почему Вы так считаете? Ведь Москва является одним из гарантов Дейтонского соглашения.



- После очень плохо сыгранной в 2014 году украинской партии Россия потеряла стратегическую глубину на Украине и в геополитическом смысле перестала играть активную роль на Балканах. Против себя она имеет в настоящее время "бандеризованную" Украину минус Крым и Донбасс, а также кордон членов НАТО - Румынию и Болгарию, через которые она не может ни перелететь, ни переплыть.



У России крайне ограниченные возможности для проекции своей мощи на Балканы. Может быть, более точным было бы сказать, что у нее вообще нет этих возможностей.



- Официальная Москва дорожит сотрудничеством с действующими сербскими властями. Тем не менее ряд сербских экспертов считает, что Вучич использует Россию для решения своих задач, которые не имеют ничего общего с сохранением Косово и Метохии. По их мнению, в случае неблагоприятного для Сербии разрешения косовского вопроса Россия рискует потерять последний козырь своего влияния на Балканах - любовь сербского народа. Насколько Вы считаете оправданными такие опасения?



- Я разговариваю с вами из Баня-Луки (административный центр Республики Сербской - ИА REGNUM), где я нахожусь безвыездно уже три месяца. Сербов с той стороны реки Дрины постигло огромное разочарование в России - по двум причинам. Во-первых, они собственными глазами увидели, что российские менеджеры и бизнесмены, приехавшие управлять нефтеперерабатывающим заводом в городе Углевик - это беспринципные люди, заинтересованные только в получении материальных благ, которые крайне некорректно относятся к местному населению и избегают даже выполнения таких базовых финансовых обязательств, как уплата налогов. Во-вторых, кредит для стабилизации бюджета Республики Сербской, который был обещан давно и размер которого для Российской Федерации находится на уровне статистической ошибки, все еще не выделен. Это значит, что кому-то в Москве безразлична судьба сербов с той стороны Дрины. Я говорю это не с гневом, а с сожалением. Но это факт.



- Недавно президент Вучич в Париже обсудил с президентом Франции Эммануэлем Макроном косовский вопрос. Сразу же по возвращении в Белград он позвонил президенту России Владимиру Путину. Можем ли мы на основании этого сказать, что по поводу Косово Вучич советуется с Путиным?



- Я считаю, что речь идет о пиар-игре. Для Путина Косово не приоритет. А Вучичу на самом деле не нужно, чтобы русские защищали его от того решения косовского вопроса, которое он сам задумал. Ему было необходимо создать для общественного мнения иллюзию какой-то "равноудаленности".



Но более принципиальный вопрос такой: можно ли вообще говорить о какой-то серьезной стратегии президента Вучича по сохранению Косово и Метохии, так как речь идет о человеке, который меняет свою позицию каждый день и который постоянно импровизирует? Любовь Вучича к импровизации доказывает и пресловутое Вашингтонское соглашение, которое он подписал, не посоветовавшись ни с кем и не проанализировав цену, которую надо заплатить, и возможную выгоду от этого соглашения в долгосрочной перспективе. А это просто азы рационального ведения внешней политики. У Вучича нет даже следов рациональности, его личность нарциссична и иррациональна.



- Вы считаете, что продуманной политики по отношению к Косово и Метохии у Вучича нет?



- Ее просто не существует. Если бы она была, были бы и ресурсы для мобилизации все еще существующих национальных сил ради защиты Косово. Тем временем мы слышим скандальные заявления председателя Сербской академии наук и искусств Владимира Костича, который в очередной раз заявляет о том, что Косово якобы потеряно. На эти заявления режим никак не реагирует. Но зато подконтрольные режиму СМИ нагнетают истерику по поводу заявления епископа Германско-Дюссельдорфского Григория о том, что он планирует найти триста молодых людей, которые будут активно защищать сербские национальные интересы. Также в СМИ велась кампания против епископа Никшичско-Будимлянского Иоанникия - просто потому, что режим не хотел видеть его патриархом. Для властей в Сербии поведение владыки Георгия и владыки Иоанникия - намного более важная проблема, чем скандальное поздравление Джо Байдена или, например, дипломатическая нота Болгарии по поводу заявлений профессора Драгана Симеуновича об исторически доказанных преступлениях болгар в 1917 году. Министерству иностранных дел Сербии в голову не приходило протестовать, когда вице-премьер Болгарии заявил о том, что сербы устроили геноцид в Северной Македонии. Мы имеем дело с властями, которые сфокусировались только на контроле внутри своего двора, который все уменьшается и уменьшается.



Также мы видим диссонанс между Вучичем и Милорадом Додиком. Если Брюссель и Вашингтон окажут интенсивное давление на Республику Сербскую, то придется учесть, что последний рубеж Баня-Луки находится в Белграде. Сложно представить, что Милорад Додик в этом случае мог бы положиться на этот Белград и на этого президента Сербии.



- Вы упомянули отношения между Белградом и Софией, которые в последнее время обострились из-за Северной Македонии. Чего Болгария желает добиться от Скопье?



- Болгария хочет, чтобы Скопье согласилось с тезисом о том, что болгары и македонцы - это один народ, который говорит на одном языке, а в Югославии времен Иосипа Броза Тито он был просто провозглашен отдельным языком, и что у них совместное будущее. Ничего не изменилось в подходах Болгарии еще со второй половины XIX века, когда в Македонии находился экзархат Болгарской православной церкви, который распространял болгарофильскую пропаганду. А в 1915-1918 гг., затем в 1941-1944 гг. Болгария аннексировала Вардарскую Македонию. Очевидно, что между Софией и Белградом нет никакого обострения отношений, просто София использует Белград для разжигания конфликта. Она показывает Скопье, что путь в Брюссель для него ведет через Софию. Конечно, для Северной Македонии нет никакого пути в Брюссель, точно так же, как для Сербии или Боснии и Герцеговины. Но такова стратегия в данный момент.



- Вы упомянули о выборах патриарха Сербской православной церкви. Удастся ли сербским властям "выбрать" подходящую кандидатуру?



- Александр Вучич интенсивно вмешивается во внутреннюю жизнь церкви. Такого не было в Сербии еще с далекого 1958 года, когда спецслужбы под влиянием Тито напрямую повлияли на назначение патриарха Германа. Спустя более шести десятилетий в якобы посткоммунистическом и демократическом сербском государстве власти выбирают или пытаются выбрать патриарха совершенно скандальным способом. Нет сомнений в том, что митрополит Загребацкий Порфирий является фаворитом режима. При этом Вучича ужасает возможность того, что патриархом станет Иоанникий - не потому, что у него есть пятно на карьере духовника, а потому, что он не может его контролировать. Источник - REGNUM

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