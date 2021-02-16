Культобинские монеты - артефакты истории Южного Казахстана

12:27 18.02.2021 Ученый: монеты с Культобе проливают свет на специфику торговли в казахской степи



Ирина ГАЛУШКО | Туркестанская область



Ценнейшим источником для изучения системы денежного обращения, политической, социальной и культурной жизни Культобе-Ясы-Туркестана стали нумизматические находки. Обнаружены они на городище Культобе в ходе исследования, проводимого учеными Казахского научно-исследовательского института культуры (КазНИИК) в рамках научного проекта "Реставрация археологических объектов городища Культобе" при финансовой поддержке Евразийской Группы (ERG).



О том, как древние монеты помогают раскрывать тайны истории, корреспонденту "ЭК" рассказал известный российский ученый-нумизмат, консультант КазНИИК, кандидат исторических наук Павел Петров.



– Павел Николаевич, расскажите о том, как нумизматические находки помогают в исследовании археологических памятников?



– Прежде всего, они помогают тем, что с их помощью удается датировать древние памятники археологии. Археологи находят монеты, которые были утеряны их владельцами много столетий назад. Люди теряли деньги там, где их доставали из кошельков и карманов. Они доставали их дома, чтобы пересчитать и отложить нужную сумму, и там, где что-то покупали. Улицы и торговые площадки, понятно, были не асфальтированы и даже камнем зачастую не выложены. И если монета падала в пыль, найти ее было почти невозможно. Такие утраты связаны с определенной статистикой случайностей. В свою очередь эта статистика завязана на конкретном количестве жителей в данном населенном пункте. А то, какие именно монеты терялись – медные, серебряные, бронзовые или золотые, было связано со степенью благосостояния населения. То есть благодаря данным о статистике нумизматических находок на том или ином памятнике, можно сделать вывод о том, что здесь было, кто жил, как много было людей, торговали они или нет, и так далее.



Нумизматические находки – очень серьезная информативная база, анализ которой позволяет реконструировать товарно-денежные отношения на той или иной территории.



– О чем говорят нумизматические находки на городище Культобе?



– Если смотреть в целом всю ретроспективу, то можно увидеть, что постоянные товарно-денежные отношения здесь начинаются примерно с начала VIII века. Хотя их зачатки имелись уже в начале I–III веков. И это подтверждают находки кушанских монет, датированных II–III веками нашей эры. Этих монет пока немного: на весь Южный Казахстан всего пять-шесть штук, две из которых – культобинские. По этой причине мы не можем пока говорить о какой-то определенной статистике. Что касается времени более позднего, то мы здесь наблюдаем немного монет Тюргешского каганата и саманидских, а также нумизматические находки уже после тимуридского времени (после XV века). Это продукция монетных дворов XVI века – время правления Шейбанидов и периода Казахского ханства (XVII век). Монетные находки Кокандского ханства, Российской империи XIX века и советского периода. Единственное, что поразило и удивило, – это то, что караханидское время (XI–XII века) на территории археологического памятника не отмечено нумизматическими артефактами. Это не значит, что здесь никто не жил в эти века. Просто вместо товарно-денежных могли практиковаться товарно-меновые отношения, что, как правило, характерно для маленьких населенных пунктов. Точный ответ на этот вопрос может дать только археология.



– Можно ли утверждать, что именно нумизматические находки на Культобе позволили сделать выводы о двухтысячелетней истории Туркестана? Какая из находок это подтверждает?



– Кушанские монеты начала II–III столетия нашей эры как раз об этом и говорят. Но подтверждают этот факт не только они. Кушанские монеты просто уточнили возраст вскрытых во время археологических раскопок слоев стен древней цитадели и крестообразного строения. Было также обнаружено определенное количество предметов быта, украшений, характерных для этих веков. Поэтому нумизматика просто подтвердила некоторые датировки.



– Какова хронология культобинского нумизматического материала?



– Две самые ранние монеты относятся ко II–III векам нашей эры. Имеются и относительно редкие находки тюргешских (VIII век) и саманидских (IX–X века) монет. Следом по хронологии идет клад серебряных и медных монет государства Чагатаидов. Зарыт он мог быть в первом десятилетии XIV века, когда междоусобица между Чагатаидами и Кайдуидами приводила к набегам и разорениям на территориях, контролируемых потомками хана Кайду из рода сына Чингисхана Угэдэя. Встречаются единичные находки монет этого государства. Есть в нумизматической коллекции деньги Золотой Орды, редкие находки тимуридских фулусов, датируемых XV веком.



Здесь, кстати, есть один интересный момент. Когда я стал выяснять, в какое время исследуемую ныне территорию покинули люди, оказалось, что никто из краеведов и историков ответа на этот вопрос не знает. Анализ нумизматических находок уже советского периода показал, что в начале 40-х годов (1941–1943) заканчивается системная утрата металлических денег на этом памятнике. То есть до этого они встречаются регулярно с определенной статистической стабильностью, а потом наступает затишье. Таким образом, можно сделать вывод о том, что в 40-х годах прошлого столетия с этого памятника съехали последние жители и с тех пор здесь больше никто не жил. Более поздние утраты монет – 50-х, 60-х, 70-х годов XX века – связаны с потерями случайно проходивших через памятник людей.



– В XVI веке в Ясы появился свой монетный двор. Подтверждают ли этот факт нумизматические находки?



– Нумизматические находки это не только подтверждают, но и, по сути говоря, утверждают, потому что других сведений по этому поводу нет. К XVI веку Туркестан становится крупнейшим торговым центром с действующим монетным двором, который чеканил в основном медные монеты для нужд каждодневной торговли. Исключение составляет лишь незначительное количество серебряных танга с именем Шейбанида Искандер хана…



Дизайн туркестанских монет на аверсе имел надпись, указывающую на чекан Ясы, на реверсе – изображение хищного зверя, лани, рыбы, цветочных орнаментов или других элементов. Считается, что такие изображения несут в себе некую смысловую нагрузку, где через зооморфные образы в виде различных символов и аллегорий доносилась вполне определенная информация, понятная людям того времени. Специалисты насчитывают более 30 основных и несколько дополнительных типов медных монет туркестанского происхождения, в которых выделяются определенные варианты оформления лицевой стороны монеты – разные ободки, разное количество точек по полю монеты и другие дополнительные штрихи.



– Что из себя представляет научная атрибуция нумизматических находок? Насколько сложна в исполнении атрибуция культобинской нумизматики?



– Этот вопрос делится на две большие части. Первая – состояние монетной находки. Любая атрибуция обязательно опирается на то, что на монете видно. Как правило, к атрибуции относятся такие параметры, как год чеканки, название монетного двора и присутствие или отсутствие имени эмитента или знака. Например, тамги. Сильная засоленность почвы на городище Туркестан, а также Культобе как его части стала причиной серьезного повреждения монет. Штемпели для монет, скажем, Казахского ханства XVII века или XVI века – шейбанидского периода, как правило, вырезаны довольно мелко, их оттиск получается низкорельефным. Этот рельеф в первую очередь и вытравливался засоленными почвами. Поэтому в основном монетные кружки пустые. Совсем. Либо видна одна буква или след от какого-нибудь ободка. Как идентифицировать такую монету? Да никак. Она остается в неопределенных. А в остальном, когда на монете видно все или хотя бы значительная часть надписей и изображений, мы можем по типу установить, что это за монетный двор или эмитент, период и так далее. Вот это та самая основа, которая нам позволяет собрать некую статистику по находкам тех или иных монет.



– Располагаете ли вы информацией, когда на Культобе были сделаны первые нумизматические находки?



– Скорее всего первыми находили монеты жившие здесь люди, и это логично. Возможно, еще при постройке мавзолея Ходжи Ахмеда Ясави. Для науки важное значение имеют нумизматические находки, сделанные в ходе системных археологических раскопок. Именно они определяют статистику находок на изучаемом городище.



– Монет какого временного периода на Культобе найдено больше всего? Чем это объясняется?



– В настоящее время на Культобе найдено больше всего монет периода XVI–XVII веков. Объясняется это просто: чем больше людей и чем интенсивнее торговля, тем больше утрат. Соответственно, определяется все ростом населенного пункта и активностью товарно-денежных отношений, причем преимущественно мелкорозничных, для бытовых нужд. Покупка горшков, обуви, зелени и так далее – все это продавалось за медные монеты, которые и составляют основу находок. И кроме того, в те же времена активно использовались лошади, ослы и верблюды. Корм, который им требовался, стоил недорого и тоже продавался за медные монеты. Поэтому утрата именно медных монет вполне понятна. Серебряные монеты были очень дорогими в этот период и использовались для крупных приобретений. А народ в это время, особенно в XVII веке, был не сильно богатый. Борьба с внешним противником обескровила племена, враги грабили города. Понятно, что все это не способствовало развитию экономики и обогащению населения.



– Какие монеты можно назвать наиболее ценными в нумизматической коллекции Культобе?



– Если речь идет не о материальной, а о научной ценности, то все. Особенно можно выделить клад монет чагатайского времени, конца XIII века – начала XIV века, и джанидский клад серебряных монет XVII века. А так все монеты достаточно равноценные. Почти все они сильно изъедены почвой и материальной ценности не представляют. Но представляют большую культурную ценность. Порой бывает так: монета гнилая, ее почистили, сфотографировали, а она после этого рассыпалась. Так вот, эта монета может иметь намного большую ценность и научную стоимость, чем найденная золотая монета какого-нибудь аббасидского правителя IX века.



– Как появление джучидских монет отразилось на экономике государства Чагатаидов?



– Когда в денежном обращении государства Чагатаидов появились джучидские монеты (вторая половина XIV века), государства Чагатаидов уже практически не существовало. Постоянное противостояние между эмирами привело к тому, что каждый город улуса Чагатая стал, по сути, отдельным государством. В целом же 1360–1370 годы – очень страшный период в истории монгольских государств. Чума в Золотой Орде, в центральных регионах и в Крыму голод из-за неурожаев, длившихся на протяжении как минимум одного десятилетия, привели к тому, что население стало покидать свои обжитые места и искать новые районы для проживания. Оно двигалось с Нижней и Средней Волги на север – в русские земли и на восток – через степи на Сырдарью. Поэтому проникновение стороннего населения, еще и с золотоордынской монетой, не только медной, но и серебряной, можно рассматривать как некое спасение экономической ситуации, сложившейся в регионе на тот момент. Хотя серьезно повлиять на положение дел это обстоятельство не могло, но в целом ситуация должна была кратковременно улучшиться. Ощутимые шаги в поддержании экономической стабильности были предприняты сыгнакским джучидским ханом Урусом. Это уже 70-е годы XIV века. В этот период начинается противостояние двух джучидов – Урусхана и Токтамыша, поддерживаемого Амиром Тимуром. Известно, что в это время торговые пути были полностью перекрыты. Это отчасти явилось следствием развала Золотой Орды на отдельные сферы влияния многочисленных ханов и в значительной степени от резкого уменьшения торговой активности средиземноморских держав.



– Чем подтверждается версия о том, что в определенные периоды Культобе приходило в запустение? Когда это примерно происходило и как долго длилось?



– Вполне возможно, что Культобе и город Туркестан приходил в запустение после первого разгрома, возможно, Караханидами. Не исключено также и несколько более позднее запустение – в XIII или даже в XIV веках. Сказался приход монголов, при которых часть населения была подвержена либо истреблению, либо подчинению. В целом речь идет не о запустении как таковом, а об отсутствии в это время товарно-денежных отношений, наблюдаемых по монетным находкам. Ведь торговля в эту пору могла быть не только на деньги, но и меновая.



– Какое количество найденных монет не поддается атрибуции? По какой причине?



– Колоссальное. В разных сборах по-разному. Засоленность почвы разная в разных местах. Хорошо сохраняются монеты, которые находятся в кувшинах, закрытых сверху, а также клады, которые были завернуты в ткань. В центре монеты сохраняются, а по окружности съедаются чуть ли не полностью. От 30 до 70% из найденных монет атрибуции не поддаются. Причина – полностью съеденный агрессивной средой поверхностный слой. Это беда очень многих археологических памятников вдоль Сырдарьи.



– На какие из имевшихся у историков вопросов помогла найти ответы нумизматическая коллекция Культобе?



– Нумизматические находки Культобе – ценнейший источник для изучения системы денежного обращения, политической, социальной и культурной жизни Туркестана в разные исторические периоды. Их атрибуция и скрупулезное изучение позволяют по-новому взглянуть на генезис развития города, динамику торгово-экономических отношений, историю отечественного монетного дела. В целом культобинские нумизматические находки не только значительно расширяют и углубляют исследовательскую базу данных о важнейших социокультурных вехах истории страны, но и способны пролить свет на специфику торговых отношений внутренней и международной торговли казахской степи того времени, то есть получить такую достоверную историческую информацию, которую невозможно больше нигде почерпнуть. Источник - Экспресс-К

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