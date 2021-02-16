Алихан Букейхан - страницы жизни основателя казахской автономии "Алаш", - Л.Шотбакова

12:32 18.02.2021 Алихан Букейхан: страницы жизни…



"История пишется только испытанными и выдающимися умами".

Фридрих НИЦШЕ



Казахская земля знает имена десятков ярчайших представителей своего народа, которые внесли неоценимый вклад в духовную сокровищницу страны.



Осознание национальной самобытности способствует возникновению духовной человеческой личности. Но необходимо осознание, предусматривающее понимание глубинного содержания национального. Только на таком уровне возникает свободная личность - свободная от "глупой бесконечности" бессмысленных действий. К таким личностям можно отнести А. Букейхана - одного из ярчайших представителей казахской интеллигенции начала ХХ века.



Писать о нем, с одной стороны, легко и, кажется, просто: личность настолько известная сегодня просвещенному человеку, любознательному и интересующемуся историей своей страны, своего края. Однако эта простота и легкость обманчивы, поскольку, как всякая выдающаяся личность, Алихан Букейхан - фигура многогранная, сложная и противоречивая, в которой нашли отражения все перипетии времени, в котором он жил. Поэтому невозможно описать в одной статье все многообразие его жизни, показать в полной мере все грани его таланта. Предлагаемая вашему вниманию статья представляет собой всего лишь попытку приблизиться к личности А. Букейхана, понять его роль и место не только в отечественной истории, но в истории евразийской и мировой.



Казахская интеллигенция на рубеже XIX-XX веков была неоднородной, и, следовательно, ее общественно-политическая позиция также была разновекторной. Как отмечает в своей работе "Казахстан: история, язык, нация" один из крупнейших отечественных исследователей истории казахской интеллигенции Х.М. Абжанов: "В главном и основном свою миссию она (то есть казахская интеллигенция) видела в служении народу, облегчении его колониальной участи… Идейность и самоотверженность малочисленной социальной общности обеспечили ей огромный авторитет и популярность". Эти слова в полной мере относятся и к герою нашего повествования.



Импульсом к активному включению в политическую жизнь Российской империи в начале ХХ века послужила революция 1905-1907 годов, когда перед национальной интеллигенцией достаточно жестко и неоднозначно встала проблема определения своей позиции, своего отношения к происходящим событиям. Именно в этот период оформилось политическое движение "Алаш", завершившееся созданием политической партии с одноименным названием.



Активное участие в этих политических процессах принимал и Алихан Букейхан - видный общественный, политический и государственный деятель, депутат I Государственной Думы, член бюро мусульманской фракции IV Госдумы, организатор и лидер национально-демократической партии "Алаш", глава первого казахского национального правительства Алаш Орда.



Вместе с тем талантливый, всесторонне образованный ученый, публицист, литератор, знавший несколько языков, обладавший глубокими знаниями в самых различных областях гуманитарных и естественных наук, А. Букейхан сумел достичь высот в своей политической, государственной и научной карьере во многом благодаря знаниям, полученным в различных учебных заведениях. После обучения в Каркаралинском медресе и Каркаралинской киргизской мужской школе он окончил 4-летний курс обучения в Омском техническом училище. Дальнейшее обучение продолжил в Лесном институте Санкт-Петербурга.



В одном из своих студенческих сочинений на заданную тему "Не желай и не делай другим того, чего себе не желаешь", которое хранится в Центральном Государственном историческом архиве г. Санкт-Петербурга, А. Букейхан писал: "Делая зло другим, мы уподобляемся паразиту, который нетерпим, как разрушающая сила, и потому отказываемся от того, что дает нам общество, или от своего счастья. В пословице выражена непреложная истина. Мы стремимся устроить нашу жизнь полной и приятной для себя и полезной для других, и это достигается тремя факторами: трудом, покоем и развлечением..."



Следует отметить, что Санкт-Петербург занимал особое место в жизни А. Букейхана. Здесь он завершил обучение в Лесном институте, принимал участие в заседаниях 1-й Государственной Думы, стал членом масонской ложи.



Политические процессы в Казахстане в начале ХХ века несли на себе отпечаток национальных движений, в ходе которых казахский народ выступал прежде всего за национальные идеи освобождения и создание своего независимого государства. Эти идеи нашли отражение в многочисленных петициях к властям, принятых в Степном крае в первые годы революции. В их составлении принимал активное участие и Алихан Букейхан.



Так, 26 июня 1905 года группа представителей национальной элиты, в последующем принявшая либеральные позиции национально-освободительного движения, среди которых был и А. Букейхан, на ярмарке, проходившей в поселке Коянды Каркаралинского уезда, организовала петицию от имени казахского народа, адресованную императору Николаю II и составленную на имя председателя Совета Министров С.Ю. Витте. Этот не имеющий аналогов документ вошел в историю Казахстана под названием "Каркаралинская петиция", в которой нашли отражение наиболее острые нужды казахского народа. В ней, в частности, говорилось: "В настоящее время, когда вся Россия заявляет о необходимости полного переустройства своей жизни, киргизские степи, связанные судьбою с Россией, не могут оставаться безучастными к переживаемым ею событиям и не заявлять о своих назревших нуждах".



Среди требований, сформулированных в петиции, были свобода совести и вероисповедания; организация обучения населения на его родном языке; признание земель, занимаемых киргизами (казахами), их собственностью; отказ от переселенческой политики; ведение делопроизводства на киргизском (казахском) языке; отмена института крестьянских начальников и урядников; законодательное закрепление права ведения гражданского и судебного делопроизводства на казахском языке; отказ от практики назначения генерал-губернаторов из центра; предоставление квоты в верховных органах власти для депутатов от колониальных окраин для защиты интересов и прав киргизского (казахского) народа, для чего необходимо участие его депутатов в означенном законодательном собрании (здесь имеется в виду учредительное собрание). Как видим, спектр требований был широк и отражал фактически все самые острые проблемы взаимоотношений Российской империи с казахским населением.



Одним из результатов революционных событий 1905 года явилось решение российского самодержавия об учреждении Государственной Думы. Делегаты от казахской степи были представлены в Госдуме всех созывов.



В ноябре 1905 года А.Н. Букейхан участвовал в работе очередного съезда "земских и городских деятелей России" в Москве, где на одном из заседаний произнес следующую речь: "Я являюсь представителем четырехмиллионного киргизского народа, занимающего огромную территорию от Урала до Алтая, от линии Сибирской железной дороги до Омска. Когда я слушал все, что рассказывают здесь поляки, малороссы, латыши и другие, я точно читаю старую книгу. У нас тоже преследуется школа с киргизским языком, нас тоже давит цензура… Крестьянские начальники (большей частью бывшие ротмистры) не допускают при рассмотрении дел киргизского языка. После указа 18 февраля представители киргиз собрались и изложили свои нужды в петиции. Но почта отказалась принять петицию для посылки в Петербург… Ближайшей нуждой киргизов является свобода в употреблении родного языка, особенно необходимая ввиду предстоящей выборной агитации, и я присоединяюсь к предложению тех товарищей, которые просили съезд высказаться за немедленную отмену всех ограничений в правах местных языков".



В 1905 году Алихан Букейхан стал членом конституционно-демократической партии (кадетов) и мечтал о создании местного (казахского) ее отделения. По данному поводу им были проведены собрания в Уральске и Семипалатинске. В том же году он был избран депутатом в 1-ую Государственную Думу Российской империи.



В 1905 году начинающий политик, за которым пристально следили жандармы, был арестован в первый раз. Его обвинили в призывах к гражданскому неповиновению. Второй арест случился в 1908 году. Политические взгляды А. Букейхана, выступающего против агрессивной колониальной политики царской России, власть сочла несовместимыми со свободой и сослала активиста в ссылку в Самару, где он прожил до 1917 года.



Был период, когда А. Букейхан сотрудничал с масонами. Его фамилия была найдена в мемуарах Керенского, который возглавлял масонскую ложу "Малая медведица" в Петербурге. На достоверность этой информации указывает и тот факт, что создание самарской группы масонов произошло сразу после встречи Керенского с А. Букейханом. Кроме того, известно, что среди участников этого движения было больше всего кадетов, к которым принадлежал и герой этой статьи. В масонах потомок Чингисхана видел прежде всего союзников. Свою дружбу с ними объяснял надеждами на помощь в предоставлении казахам автономии. В 1917 году его даже назначили главой Временного правительства Казахстана, но вскоре после этого пути масонов и Алихана Букейхана разошлись, поскольку последний понял, что поддержки в своих устремлениях от организации он не дождется, как не дождется ее и от кадетов. С ними в 1917 году он также расстался.



В дальнейшем политическая деятельность А. Букейхана будет тесно связана с движением Алаш, у истоков создания которого он стоял. Он будет лидером партии "Алаш", куда войдет часть политической элиты казахского общества, главной целью которой будут создание независимого Казахского государства, борьба за свободу своего народа. За время функционирования движения и партии "Алаш" ею было проведено несколько съездов, на одном из которых в 1918 году было провозглашено и юридически оформлено первое самостоятельное государство казахов - автономия Алаш Орда. Основатель партии "Алаш" А. Букейхан получил в ней высшую должность - премьер-министра Казахстана.



(Продолжение следует)



Ляззат ШОТБАКОВА,

кандидат исторических наук,

доцент,

старший научный сотрудник

научно-исследовательского центра "Тұлғатану"

Карагандинского университета

им. академика Е.А. Букетова Источник - inkaraganda.kz

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