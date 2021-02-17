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|Изнасилование собак в Нур-Султане: подозреваемые до сих пор не установлены
14:58 18.02.2021
Продолжается досудебное расследование по делу об изнасиловании четырех собак в одном из столичных изоляторов для отловленных животных, сообщил старший инспектор по особым поручениям Комитета административной полиции Айбек Ускембаев, передает корреспондент zakon.kz.
Дело находится в производстве Управления полиции района Байконур.
По делу проведены ряд экспертиз, в том числе биологические. На сегодня установлены лица в качестве свидетелей, имеющие право на защиту. Досудебное производство по делу продолжается. На данный момент еще подозреваемых лиц нет, - сообщил Ускембаев на брифинге в Службе центральных коммуникаций.
6 сентября волонтеры обнаружили четырех собак с массивными разрывами половых органов на территории изолятора временного содержания животных "Астана-Ветсервис". Произошедшее вызвало резонанс в обществе. А изнасилование собак после подтвердили медицинские эксперты.
13 сентября по поручению акима столицы Алтая Кульгинова директора "Астана-Ветсервис" отстранили от работы. Виновных пообещали привлечь к строгой ответственности.
Тамила Языкова, Нур-Султан