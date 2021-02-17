УзбЦентробанк разом оштрафовал 15 банков. Из-за карточек

16:53 18.02.2021

Центральный банк наложил штрафные санкции на 15 банков, сотрудники которых отказывались проводить платежи пластиковыми картами клиентов, не использовали терминалы и не позволяли им обналичить деньги через терминал.



Центральный банк Узбекистана выявил случаи необоснованных отказов в оплате пластиковыми картами в банках, сообщила пресс-служба регулятора.



По данным ЦБ, некоторые отделения банков отказывались проводить платежи пластиковыми картами клиентов, необоснованно не использовали терминалы и не позволяли держателям карт обналичивать деньги через терминал.



Регулятор подчеркнул, что это нарушает права и законные интересы потребителей и вызывает законные возражения у населения.



В этом году Служба по защите прав потребителей банковских услуг провела проверки в Хорезмской, Самаркандской, Джизакской, Сырдарьинской, Наманганской, Сурхандарьинской, Кашкадарьинской, Ташкентской областях и Каракалпакстане.



За допущенные нарушения в этих регионах были оштрафованы "Агробанк", "Халк банк", "Микрокредитбанк", НБУ, "Узпромстройбанк", "Ипотека-банк", Hamkorbank, "Кишлок курилиш банк", "Асакабанк", "Алокабанк", "Туронбанк", "Трастбанк", банк "Ипак Йули", Davr bank и InFinBank.



Центробанк предписал коммерческим банкам устранить недостатки и принять меры для предотвращения их повторения в будущем. Регулятор также предупредил, что продолжит следить за ситуацией с терминалами во всех местных отделениях банков, а также будет требовать от банков принятия мер вплоть до увольнения сотрудников, которые нарушают правила использования терминалов.



В ЦБ клиентам банков, которые сталкиваются с подобными случаями, предложили обращаться в Службу по защите прав потребителей банковских услуг письменно или по телефонам: (71) 212−60- 15, (71) 212−73−80, (71) 212−60−94.