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Беспорядки из-за ареста рэпера Аселя охватили всю Испанию. Чего хотят?
17:17 18.02.2021

Видео, фото: Беспорядки из-за ареста рэпера распространились на всю Испанию

Текст: Юрий Когалов

Волна беспорядков, вызванных арестом рэпера Пабло Аселя, прокатилась по всей Испании. Только в Мадриде на центральную площадь Пуэта-дель-Соль в среду вечером вышли сотни людей. То, что начиналось как мирная манифестация, завершилось столкновениями с полицией. Протестующие бросали камни и петарды в стражей порядка, а те в ответ применили слезоточивый газ и резиновые пули. В ходе противостояния на улицах выросли настоящие баррикады из мусорных контейнеров, а когда их подожгли, чтобы задержать полицейских, огонь, по словам местных жителей, достигал трех метров в высоту, угрожая домам. Их обитателям пришлось в ведрах носить воду, чтобы предотвратить пожар.

Акции протеста в Барселоне из-за ареста рэпера Пабло Хаселя

Когда полиции удалось разогнать манифестантов, площадь Пуэрта-дель-Соль и близлежащие улицы представляли собой печальное зрелище. Стекла во многих зданиях были разбиты, трубы сломаны, выломана брусчатка, припаркованные мопеды и скамейки поломаны, вандалы умудрились даже повредить купол над входом в метро.

В Каталонии произошли беспорядки из-за ареста рэпера Пабло Аселя

Полиция смогла задержать 19 протестующих, в том числе шесть несовершеннолетних (кстати, именно они в основном выражают недовольство арестом рэпера, обвиненного в прославлении терроризма и оскорблении монархии). 55 человек пострадали в ходе беспорядков, 30 из них - агенты полиции.

Власти столицы и региона Мадрид выразили свою поддержку органам правопорядка и осудили "преступников", напавших на полицейских. Однако в рядах политиков нет единства по этому вопросу. Так, в партии "Унидас Подемос" встали на сторону участников акций протеста. Там заявили, что поддерживают их требования свободы выражения мнений на улицах. Минюст Мадрида в ответ на эти твиты тут же призвал центральное правительство Испании осудить подобные высказывания. "В противном случае они (авторы высказываний) будут сообщниками радикального меньшинства, которое использует насилие для атаки на нынешнюю демократическую систему", - заявил министр юстиции, внутренних дел и по делам жертв Мадридского сообщества Энрике Лопес. По его словам, "насилие и ненависть не могут быть оправданы, это противоречит закону и самой демократии".



В Барселоне и других каталонских городах, где два дня назад зародились протесты, все происходило по такому же сценарию, что в Мадриде. Манифестации быстро переросли в столкновения с полицией. Правда, к требованиям освободить Аселя добавились призывы "Долой оккупантов", именно так местные радикалы относятся к властям Испании. Только в Барселоне было задержано около 30 человек.

Рэпер Пабло Асель был приговорен к 9 месяцам лишения свободы за прославление терроризма и оскорбление монархии. Поскольку он уже не в первый раз попал под суд по этим обвинениям, срок он получил реальный. На прошлой неделе он должен был начать отбывать свой срок, но так и не явился в полицию, наоборот, он забаррикадировался в здании Университета Лериды, призывая своих поклонников защитить его.

В поддержку рэпера выступили многие известные деятели культуры, и власти Испании заявили о готовности пересмотреть наказание за преступления, связанные со свободой слова. Однако Аселя от ареста это не спасло. Сейчас решается, в какой тюрьме он будет отбывать наказание.

В городах Испании прошли беспорядки из-за ареста рэпера



Кто такой Пабло Асель, из-за которого бурлит вся Испания

Арест рэпера Пабло Аселя взбудоражил всю Испанию. Вот уже несколько дней в разных городах пиренейского королевства проходят манифестации с требованиями освободить исполнителя, участники акций протеста жгут мусорные контейнеры, бьют стекла, нападают на полицейских. В ответ в них летят резиновые и пенопластовые пули, слезоточивый газ. Так кто же такой этот Асель?

Настоящее имя 32-летнего рэпера - Пабло Ривадулья Дуро. Выступать он начал в 2005 году под именем Асель, взятом из арабской литературы. В своих песнях он активно стал использовать политический контекст, за что его неоднократно арестовывала полиция. В конце концов, в 2014 году он был осужден на два года за прославление терроризма в своих песнях. Однако в тюрьму он не попал, поскольку все вынесенные в Испании сроки до двух лет лишения свободы считаются условными. Однако произошедшее ничему не научило рэпера. Асель продолжил в песнях и твитах поддерживать террористов, а также начал оскорблять испанскую монархию. В итоге в 2017 году прокуратура потребовала дать ему уже пять лет тюрьмы. Суд состоялся в 2018-м, исполнителя приговорили к двум годам и девяти месяцам лишения свободы и штрафу в почти 30 тысяч евро. Однако сразу за решетку его не отправили, для этого рэпера надо было сначала найти и вручить ему постановление суда. После долгих проволочек все юридические тонкости были выполнены, и Аселя обязали добровольно сдаться в первых числах февраля 2021 года.

Когда вышел крайний срок, он так и не сдался органам правопорядка, забаррикадировался в Университете города Лерида и позвал на помощь своих поклонников. В поддержку рэпера и свободы слова выступили многие известные деятели культуры Испании, и власти страны заявили о готовности пересмотреть наказание за преступления, связанные со свободой слова. Планы эти долгосрочные, поэтому Аселя от ареста ничто не спасло. Полиция ворвалась во вторник в дом, где он укрывался, и вывела его в наручниках. Сейчас рэпер находится в отделении полиции, пока решается вопрос, в какой тюрьме он будет отбывать наказание.

Акции протеста в Барселоне из-за ареста рэпера Пабло Аселя

Стоит отметить, что все высказывания, за которые он был осужден, относятся к 2014-2016 годам. В них следователи нашли явные призывы к убийству ряда политических деятелей, требования казни дочерей короля Хуана Карлоса I за трату денег из бюджета на косметические операции. В социальной сети Twitter Асель был еще более несдержан. Испанскую монархию он неоднократно сравнивал с фашизмом и мафией, обвинял ее в финансировании террористов. "Самая отвратительная вещь в монархии - это то, что миллионеры из-за бедствий других делают вид, что заботятся о людях", - писал он в 2015 году. Называл тогдашнего короля Испании Хуана Карлоса I паразитом, и это одно из самых мягких его высказываний.

Зятю испанского короля смягчили тюремный режим

Доставалось и полиции, которую Асель обвинял в пытках задержанных, расизме, призывал людей выходить на улицы на акции протеста. "Демонстрации необходимы, но недостаточно, давайте поддержим тех, кто пошел дальше", - написал рэпер в Twitter в 2016 году.

Всего таких высказываний набралось 64. И это только за три года, предшествовавшие открытию второго дела против Аселя. Не унимался он и впоследствии, однако до этих твитов руки следователей еще не добрались.

Кстати, рэпера арестовывали не только за его "творчество", но и за неповиновение властям, а также за ограбление. Именно поэтому суд отказался делать ему еще раз какие-либо поблажки. С такой историей он просто не может рассчитывать на приостановление исполнения приговора, "это было дискриминационным по отношению к другим преступникам", - отметили в Национальной судебной палате.

Источник - РГ
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1613657820
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