Кака така Сенкака: КНР "отжимает" у Японии острова, как раньше у России

17:23 18.02.2021

Если бы Пекин претендовал на Курилы, они давно стали бы китайскими



Виктор Сокирко



Пекин настойчиво, а в последнее время уже и агрессивно, отстаивает свое право на спорные с Японией острова Сенкаку в Восточно-Китайском море. Сами китайцы называют их Дяоюйдао и, похоже, готовы сейчас установить над ними свой полный контроль. Акваторию у островов КНР усилил еще двумя патрульными кораблями морской полиции, которые пополнили состав двух оснащенных крупнокалиберными пушками сторожевиков береговой охраны. Здесь же находятся и японские рыболовецкие суда.



Если вспомнить, что власти Китая недавно приняли закон, разрешающий береговой охране открывать огонь по иностранным судам в случае необходимости, то ситуация может быть непредсказуемой. В частности, он дает право использовать "все необходимые средства" для предотвращения угроз со стороны нарушителей. Также закон позволяет сотрудникам береговой охраны сносить конструкции других стран, построенные на рифах, на которые претендует Китай, а также подниматься на борт и инспектировать иностранные суда в этом районе Восточно-Китайского моря. В законе не оговаривается против какой страны конкретно будут приниматься подобные меры, хотя можно предположить, что в первую очередь речь идет о Японии. Курки взведены.



Назвать острова Сенкаку "архипелагом" можно с большой натяжкой - восемь небольших кусочков суши общей площадью 6,3 кв.км. Самые крупные - Уоцури, Куба, Китако, Минамикр и Тайсе, остальные едва выступают из воды, вся их территория необитаема, постоянно проживающих людей здесь нет. Казалось бы, в чем предмет спора? В переводе с китайского эта гряда называется "острова ловли рыбы", а еще здесь расположены крупные месторождения углеводородов, которые намерен осваивать Пекин. Плюс - контроль за судоходством и международными воздушными коридорами. В общем, мал золотник, да дорог.



Спор за эти необитаемые острова начался еще в 1895 году, когда они впервые попали под контроль Японии в результате первой японо-китайской войны. Тогда Пекин по Симоносекскому договору был вынужден уступить Сенкаку вместе с Тайванем в пользу Пекина. После завершения Второй мировой войны архипелаг оказался под временной юрисдикцией США, которые в 1972 году передали эти острова Японии, которая считает теперь их частью префектуры Окинава и исконно японской территорией. С чем Пекин, разумеется, не согласен. С 2012 года сторожевые корабли ВМС и береговой охраны КНР регулярно заходят в воды вблизи островов Сенкаку, демонстрируя претензии на эти территории. Япония также периодически направляет сюда свои военные корабли, впрочем, за последние полвека до боевых столкновений дело ни разу не доходило, а спор за острова считается "замороженным".



Сейчас ситуация может кардинально измениться. Пекин никак не реагирует на протесты Токио по поводу захода своих патрульных кораблей в зону у островов Сенкаку. Китайцы ведь считают их своими и уже готовы открывать огонь японским судам, которые считаются нарушителями. Не останавливает КНР и некое предупреждение со стороны Соединенных Штатов, прозвучавшее из уст главы Пентагона Ллойда Остина, который заявил о готовности своей страны оборонять спорные острова Сенкаку согласно пятой статье Договора США и Японии о безопасности. Еще в 2014 году между Токио и Пекином были заключены "четыре принципа", один из которых гласит, что Япония, контролирующая острова Сенкаку/Дяоюйдао с 1972 года, признает, что суверенитет над островами оспаривается. Китай сейчас хочет поставить точку в этом споре.



Япония, надо полагать, не согласится отдать острова и сама готовится к их защите. Еще в прошлом году влиятельное токийское издание Sankei Shimbun сообщало, что к 2022 году японская береговая охрана должна получить четыре тяжелых сторожевых корабля-вертолетоносца, которые будут патрулировать зону Восточно-Китайского моря - в первую очередь район островов Сенкаку/Дяоюйдао. В настоящее время Япония располагает 67 патрульными кораблями водоизмещением более 1 тысячи тонн, при этом, как отмечает издание, у Китая на вооружении стоит 145 кораблей такого класса.



Помимо спорных территорий в Восточно-Китайском море, у Пекина есть "проблемные" территории и в Южно-Китайском море, на которые претендуют несколько государств. Принадлежность Парасельских островов оспаривают Китай и Вьетнам, на архипелаг Спратли претендуют Китай, Вьетнам, Малайзия, Филлипины и Бруней, за риф Скарборо спорят Китай и Филлипины. Акватория этого моря имеет важное стратегическое значение - здесь проходят международные морские пути, а через, например, Малаккский пролив проходит примерно 40 процентов трафика мировой торговли и транспортируется до 80 процентов китайского импорта нефти и газа. Также возле этих островов обнаружены крупные запасы углеводородов - по примерным оценкам это 11 миллиардов баррелей нефти и 5,9 триллиона кубометров газа.



Часть этих островов во время пандемии коронавируса Китай уже успел "освоить" и разместил свои военные базы на рифах Суби, Беда и Огненный Крест, а на острове Вуди оборудовал аэродром, на котором размещены истребители, радиолокационные станции и ракетные комплексы. На Парасельских островах и архипелаге Спратли (Сиша и Наньша по-китайски) появилось два новых административных округа, которые будут входить в город Саньша провинции Хайнань, созданный китайским правительством в 2012 году для обоснования своих претензий на спорные острова.



Пекин весьма последовательно добивается желаемого результата и от поставленных целей не отказывается. Здесь можно вспомнить, как Китай получил от России спорные территории. И это не только остров Даманский, за который в 1969 году развернулось целое сражение, в результате которого погибли 58 советских пограничников и около 800 китайских военнослужащих. Остров оставался спорной территорией до 1991 года, а затем, после подписания президентом Михаилом Горбачевым нового договора о границе с Китаем, отошел Пекину. Тогда же Китаю были отданы около шестисот островов на реках Амур и Уссури и еще около 10 квадратных километров сухопутной территории. В сентябре 1995 года, после уточнения договора, Россия утратила еще 1500 га земли.



Китай на достигнутом останавливаться не собирался и стал требовать острова Большой Уссурийский и Тарабаров близ Хабаровска и остров Большой в Амурской области. Москва в итоге признала их спорными и решила отдать "по хорошему" - в октябре 2004 года президент Владимир Путин подписал "Дополнительное соглашение о российско-китайской границе на ее Восточной части". В итоге Россия уже в 2005 году передала Китаю остров Тарабаров, часть Большого Уссурийского и острова Большой - всего 327 квадратных километров. Уже в 2017 году Пекин получил еще 4,7 кв. метров около реки Хубуту возле Уссурийска.



Китай в итоге добился своего, при этом "отспорил" значительные территории у Казахстана, Киргизии и Таджикистана - бывших республик СССР. За исключением острова Даманский, Пекин "отжал" спорные территории без выстрелов, но тот трагический опыт дал всем понять, что с Поднебесной шутки плохи, а при нынешнем экономическом и военном состоянии еще и опасны. И здесь в качестве другой шутки можно заметить, мол, хорошо, что Китай не претендует на Курилы, иначе эти острова, уже бы давно стали китайскими.