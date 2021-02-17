Миграционная ловушка: Россия без (дешевых) гастарбайтеров не сможет строить, сеять и пиццу развозить

17:24 18.02.2021

Стране остро не хватает рабочих рук, хотя в у нас целая армия безработных



Антон Чаблин



Российская экономика на фоне кризиса столкнулась с жестким дефицитом рабочей силы, отмечают в агентстве Bloomberg. В реализации крупных инвестпроектов, от строительства до золотодобычи, государство и частные компании всегда надеялись на гастарбайтеров, особенно из постсоветских стран. Трудовые мигранты обычно составляли около 7% рабочей силы России и создавали порядка 6% ВВП.



Сейчас же, когда наметился восстановительный экономический рост, привлечь новых гастарбайтеров из-за закрытых почти год границ крайне сложно. Многие работодатели, чтобы заманить местных жителей, вынуждены были поднять зарплаты.



К весне, когда на фоне потепления будет расти потребность в рабочей силе в сельском хозяйстве, проблема нехватки рабочих рук может стать критической, отмечают в Bloomberg.



Каким образом эту проблему будут решать российские власти, "Свободной прессе" рассказали эксперты.



Советник компании "Стройком" Сергей Каримов уверен, что картина, которую рисуют в Bloomberg, слишком темная по сравнению с реальностью.



- Во-первых, американские аналитики преувеличивают падение ВВП. Уменьшение показателя, безусловно, будет, но не таким значительным. Причем рынку нужно какое-то время, чтобы подстроиться под новые условия. Соответственно, сначала будет отскок назад, но затем начнет набирать обороты внутренний рабочий рынок, чему будет способствовать рост зарплат.



Если говорить о хорошо знакомой мне сфере строительства, то руководители крупных организаций придумывают новые и новые способы привлечения персонала, в том числе заменяя гастарбайтеров работниками из других регионов. И через пару лет доля такой замены может составить 60%-70%. Но в ближайшее время нельзя исключать срыв сроков строительства масштабных проектов, так как пока рынок не адаптировался к новым условиям.



В целом, изменения произойдут быстрее, если власти будут поддерживать организации, занимающиеся внутренней трудовой миграцией. К тому же развитие сферы аутстаффинга (предоставление труда работников) позволит снизить уровень безработицы в России.



Генеральный директор платформы "Рокет Ворк" Анастасия Ускова



- В разных регионах страны ситуация с сокращением иностранной рабочей силы складывается по-разному: где-то нехватка составляла до 20%, где то до 50%.



Сильнее всего страдали столицы: Москва и Санкт Петербург, где доля иностранной рабочей силы всегда была выше. Если рассматривать сферы, то это услуги (33,5%), ЖКХ (25,8%) и строительство (22,2%).



В общей сложности, согласно данным МВД, по состоянию на начало ноября трудовую деятельность в России осуществляли 1,798 млн. иностранных граждан. В прошлом году их было 2,353 млн.



Данные МВД также показывают снижение постановок на миграционный учет - с 14,9 млн до 7,5 млн. Количество выданных разрешений на работу и патентов также сократилось более чем на треть, с почти 1,5 млн. в 2019-м до 935,5 тысячи в 2020 году.



"СП": - Да, понятно, что число гастарбайтеров снижается. Но действительно ли это большая угроза для экономики в целом и для отдельных компаний?



- Мигранты очень тесно вовлечены в российскую экономику: если сделать срез по отраслям, где занято больше всего мигрантов получится, что под ударом, по моим оценкам, примерно 15%-20% от ВВП страны.



Для экономики отток рабочей силы означает падение темпов производства и, как следствие, снижение выручки предприятий, что снижает общую деловую динамику, объемы налоговых поступлений и замедляет процесс восстановления экономики в целом. А главной причиной оттока стала, конечно же, эпидемия.



Многие решили переждать это время с семьей и вернулись на родину, многие из-за сложившейся ситуации и закрытия границ не могут въехать в Россию. Массовая вакцинация может ускорить возвращения иностранной силы, но сделать быстро это не получится из-за того, что доступ к вакцинам в странах СНГ пока затруднен, а на нашей стороне требуется регулирование на уровне законодательства.



"СП": - Очень скоро начнутся сезонные работы на полях, хватит ли рабочих рук? А если нет, то как это повлияет на урожай и, конечно, на цены на сельхозпродукцию?



- Как я уже говорила, наибольший удар от нехватки иностранной рабочей силы чувствуют на себе сферы, в которых традиционно задействовано большое количество трудовых мигрантов: это в первую очередь строительство и сфера ЖКХ, страдают также от нехватки рабочей силы курьерские службы, аграрный сектор, общепит и сфера бытовых услуг.



Нехватку рук на местах, вероятно, попытаются решить внутренней миграцией, так, чтобы освободившийся вакуум на рынке труда заняли безработные россияне. Однако без поднятия зарплат и улучшений условий труда, введения системы льгот для переезжающих, в реальность этого вериться слабо.



При этом рост стоимости труда в этих сферах точно приведет к удорожанию производимой продукции. Людей могут оформлять и как самозанятых - снижение при этом налоговой нагрузки на предприятия позволит повысить зарплаты и не обойдется компаниям слишком дорого.



Мы уже наблюдаем рост числа самозанятых в строительной сфере, не исключено, что этот опыт подхватят и аграрии.



"СП": - Государство может какими-то методами стимулировать дополнительный приток числа гастарбайтеров?



- Таким выходом из ситуации может оказаться "льготный" въезд уже для гастарбайтеров. Но такие вопросы бизнесу нужно решать непосредственно с правительством.



Возможно федерально значимым крупным компаниям такое бы могли разрешить, при условии, конечно, обеспечения санитарно-эпидемиологического контроля, соблюдений норм постановки иностранного рабочего на учет, заключения с ним трудового договора.



Часть головных болей для бизнеса в этом случае может также решить самозанятость - новый налоговых режим применим и к гражданам некоторых стран СНГ и бывших советских республик, а специализированные сервисы позволяют проводить массовые регистрации рабочих как самозанятых, формировать и подписывать договоры, отчитываться перед налоговой без лишних операционных заморочек.



"СП": - А может ли Россия вообще обойтись без мигрантов?



- Без поднятия зарплат, улучшений условий труда, модернизации производств и повышения тем самым привлекательности низкоквалифицированного труда среди наших соотечественников экономика так и продолжит испытывать кадровый голод в местах, где раньше трудились мигранты.



При этом удорожание труда неминуемо приведет к росту цен. Насколько готовы к такому наверху, особенно в условиях, когда цены на макароны и сахар регулируются президентом, предсказать сложно. Ровно как и нет уверенности в том, что правительство субсидирует затраты предпринимателей на заработные платы - и пакет поддержки бизнеса прошлого года, и меры по поддержке этого года выглядят достаточно скромно.



При этом никто, даже самые развитые страны не могут обойтись без труда мигрантов. Ведь это банально обходится дешевле.



Однако временной мерой, на наш взгляд, может, действительно, стать самозанятость.