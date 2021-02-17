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|Имена и фамилии на казахской латинице будут писать по новым правилам
17:52 18.02.2021
Правила написания имен и фамилий на латинице утвердят до конца года, сообщил вице-министр культуры и спорта Нургиса Дауешов, передает zakon kz со ссылкой на "Казинформ".
По словам вице-министра, планируется внесение изменений в Указ Президента Республики Казахстан "О переводе алфавита казахского языка с кириллицы на латинскую графику", также изменения в государственную программу по реализации языковой политики в Республике Казахстан на 2020-2025 годы.
Будут разработаны правила написания имен, фамилий граждан Республики Казахстан на латинице; стандартизация наименований географических объектов и их составных частей на территории Республики Казахстан на основе латинской графики, - сообщил Дауешов.