Имена и фамилии на казахской латинице будут писать по новым правилам

17:52 18.02.2021

Правила написания имен и фамилий на латинице утвердят до конца года, сообщил вице-министр культуры и спорта Нургиса Дауешов, передает zakon kz со ссылкой на "Казинформ".



По словам вице-министра, планируется внесение изменений в Указ Президента Республики Казахстан "О переводе алфавита казахского языка с кириллицы на латинскую графику", также изменения в государственную программу по реализации языковой политики в Республике Казахстан на 2020-2025 годы.



Будут разработаны правила написания имен, фамилий граждан Республики Казахстан на латинице; стандартизация наименований географических объектов и их составных частей на территории Республики Казахстан на основе латинской графики, - сообщил Дауешов.