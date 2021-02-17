 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Четверг, 18.02.2021
20:22  В Таджикистане блогеров обяжут платить налог
18:08  Не откупился. Кыр-олигарха-прохиндея Матраимова ("Раим-миллион") загнали в "крытку"
18:06  Премьер-министр Грузии Георгий Гахария ушел в отставку
17:52  Имена и фамилии на казахской латинице будут писать по новым правилам
17:24  Миграционная ловушка: Россия без (дешевых) гастарбайтеров не сможет строить, сеять и пиццу развозить
17:23  Кака така Сенкака: КНР "отжимает" у Японии острова, как раньше у России
17:17  За Родину! За Сталина!! Беспорядки из-за ареста рэпера Аселя охватили всю Испанию. Чего хотят?

16:53  УзбЦентробанк разом оштрафовал 15 банков. Из-за карточек
14:58  Изнасилование собак в Нур-Султане: подозреваемые до сих пор не установлены
12:50  Кризис европейской модели – сепаратизм и евроскептицизм шатают Европу, - В.Прохватилов
12:32  Алихан Букейхан - страницы жизни основателя казахской автономии "Алаш", - Л.Шотбакова
12:27  Культобинские монеты - артефакты истории Южного Казахстана
12:04  Госдолг Кыргызстана. Как власти довели страну до банкротства
12:00  После очень плохо сыгранной украинской партии Россия потеряла Балканы, - С.Трифкович
11:19  "Неугасающий" "фазы надлома"? Путин записался в пассионарии
11:02  Олег Царев: Бедная Украина! Семь лет после Майдана
10:59  Путин – это часть новой системы управления, - Михаил Хазин
10:47  Умер Народный артист Андрей Мягков
10:16  Сын за дочь. Недорезанный кыр-буржуй Матраимов породнился с узбекским коллегой Абдукадыром
10:12  Найдены ранее неизученные документы об одном из создателей Киргизской ССР Ишеналы Арабаеве
09:33  Собрать всех. Задержан еще один экс-глава Кыр-аэропорта "Манас" Примбердиев
08:49  Загоняют в угол: в Казахстане в скором времени могут продавать хлеб только из узбекской муки
08:25  Д.Ашимбаев: О Казтрадициях. Предания о "золотой эпохе" и современная идеология
07:55  Научное чудо. Ученые полностью восстановили спирали ДНК мамонтов
00:28  Эрдоган перестал считаться с НАТО, - Г.Петров
00:21  Игра на республику: как Франция борется с исламизмом
00:19  "Северному потоку-2" предсказали деление надвое
00:18  Россияне взмолились о переселении с Байконура на родину
00:10  Таджкские рабочие золотых рудников "Покруда" пытаются бунтовать против своих китайских хозяев
00:06  В Узбе отныне есть "концепция Национальной стратегии социальной защиты населения"
00:00  Регулярное употребление кофе меняет мозг, - Der Standard
Среда, 17.02.2021
20:24  Битва языков на Украине, - Le Monde
20:04  Третий лишний. Президент Египта Сиси призвал ограничить число детей в семьях
19:23  КазПарламент продолжает теребить тему Ашаршылыка - Голодомора
19:20  РосГосдума вводит уголовную ответственность за реабилитацию нацизма в сети
16:09  "Утечка мозгов": сколько специалистов уехало из Казахстана в 2020 году
14:12  Способен ли американский флот противостоять китайско-российскому? - Кристофер Вуди
13:31  Корень солодки + шкурка граната + лапка... УзбУченые создали собственную анти-КОВИ-вакцину - ZF-2001
12:11  Земельный протест в Казахстане: реальные причины и интересанты, - В.Щекунских
12:09  Кыргызстан под угрозой исламизации: исламская идентичность "перебивает" гражданскую? - Д.Сапрынская
11:58  Печальная история гибели королевской династии Непала
11:57  Как Турция пытается "втянуть" Казахстан в новую Османскую империю, - Б.Имангалиев
11:53  Китай захватывает украинский рынок: нынешнее состояние и перспективы, - Юлия Проценко
11:51  В Кабуле обсуждено укрепление сотрудничества между Таджикистаном и Афганистаном в вопросах безопасности
11:48  Волки, капуста и китайский джингоизм, - Питер Чарльз
11:43  Кризис американской власти, - И.Крастев, М.Леонард
11:42  Как очистить Россию от авторов ее "оптимизации"? - А.Маленький
11:41  Постыдные мутации: из-за пандемии возможен всплеск устойчивых половых инфекций
11:37  Приобрести, чтобы не потерять: Узбекистан на пороге ЕАЭС , - М.Жиенбаев, Ю.Белоус
11:31  Задержан экс-председатель правления казахского Tengri Bank Ержан Шайкенов
11:08  Выборы в местные кенеши Кыргызстана. Генеральная репетиция осени, - Д.Подольская
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Премьер-министр Грузии Георгий Гахария ушел в отставку
18:06 18.02.2021

Премьер-министр Грузии Георгий Гахария заявил об уходе в отставку, объяснив свое решение разногласиями с правящей партией "Грузинская мечта" по вопросу о силовой операции в штаб-квартире оппозиционной партии "Единое национальное движение" (ЕНД).

Министерство внутренних дел готовило эту операцию для ареста председателя оппозиционной партии Никанора Мелия. Соответствующее решение накануне принял Тбилисский городской суд после того, как Никанор Мелия дважды отказался заплатить залог в 70 000 лари ($21 000) по делу о попытке насильственного захвата власти и организации группового насилия против полицейских в ночь на 21 июня 2019 года.

Георгий Гахария отметил, что согласен с решением суда, но не желает брать на себя ответственность за возможные последствия масштабной силовой операции в штаб-квартире ЕНД в Тбилиси, где собрались практически все оппозиционные лидеры страны для противодействия частям спецназначения.

"Моей абсолютно непоколебимой позицией является то, исполнение мероприятия, определенного даже законным правосудием в отношении конкретного человека, если это создает риск здоровью, жизни наших граждан или в целом, создает политическую эскалацию в стране, является недопустимым", – приводит "Эхо Кавказа" слова Гахария.

Согласно грузинской конституции, с момента ухода премьер-министра со своего поста все правительство считается подавшим в отставку. Президент должен начать консультации с политическими партиями для формирования нового кабмина, либо назначить внеочередные выборы.

Источник - rus.ozodi.org
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1613660760
Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Телеграмма соболезнования родным и близким известного казахстанского тележурналиста, заслуженного деятеля Казахстана Нуртлеу Имангалиулы
- Указ Президента Республики Казахстан от 9 февраля 2021 года №506
- Указ Президента Республики Казахстан от 11 февраля 2021 года №507
- Мажилис одобрил в I чтении пакет депутатских законопроектов для совершенствования судебной системы
- О традициях
- Премьер-Министр РК Аскар Мамин проинспектировал проекты развития Шымкента и Туркестана
- Постановление Правительства Республики Казахстан от 11 февраля 2021 года №56
- "Ак жол" требует соблюдения требований местного содержания в закупках иностранных недропользователей
- Состоялось очередное заседание Высшего Судебного Совета Республики Казахстан
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  