Не откупился. Кыр-олигарха-прохиндея Матраимова ("Раим-миллион") загнали в "крытку"

18:08 18.02.2021

В Кыргызстане задержан бывший замглавы таможни Раимбек Матраимов по делу об отмывании средств



Госкомитет нацбезопасности Кыргызстана объявил, что бывший заместитель председателя таможни Раимбек Матраимов задержан по подозрению в отмывании преступных доходов (статья 215 УК КР).



В течение 48 часов суд рассмотрит вопрос об избрании меры пресечения для бывшего таможенника.



Матраимов (в Кыргызстане он известен под кличкой Раим Миллион) был фигурантом серии совместных журналистских расследований кыргызской службы Радио Свобода, издания Kloop и Центра по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP) о коррупционных схемах в таможенных органах Кыргызстана.



Расследование началось с того, что журналистам удалось выйти на Айеркена Саймаити, уйгурского бизнесмена китайского происхождения, который называл себя "отмывателем" денег для Матраимова и других чиновников. После разговора с расследователями и после того, как Саймаити передал им имеющиеся у него документы, бизнесмен был убит в Стамбуле в ноябре 2019 года. Однако благодаря переданным им документам журналистам удалось восстановить, как именно Саймаити и его курьеры вывозили деньги из Кыргызстана за границу.



Власти Кыргызстана долгое время отказывались расследовать деятельность Матраимова, но в итоге он все-таки стал фигурантом уголовного дела. Следствие тогда подтвердило, что бывший замглавы и еще около 40 должностных лиц таможни наладили коррупционную схему по извлечению теневых доходов при таможенном администрировании, в результате чего бюджету государства нанесен ущерб в особо крупном размере.



В октябре прошлого года Матраимов был задержан по этому делу, но вскоре отпущен под подписку о невыезде. После задержания бывший чиновник выразил готовность возместить нанесенный государству ущерб и выплатил более $23,6 млн. Также он был оштрафован на $3 тысячи за организацию коррупционных схем.



Решение суда в отношении Матраимова вызвало возмущение гражданского общества в Кыргызстане, которое посчитало приговор слишком мягким и провело в Бишкеке митинг с требованием ареста бывшего чиновника. Вскоре после этого Радио Свобода, Kloop, OCCRP и Bellingcat выпустили новую серию материалов об имуществе Матраимова и его семьи. Авторы расследования нашли у семьи недвижимость в Дубае, которой не было в декларациях чиновника, а также другие активы, которые он не смог бы купить на официальную зарплату.



После этого ​Государственный комитет национальной безопасности (ГКНБ) заявил, что также продолжит расследование на предмет наличия у Матраимова ценной недвижимости за рубежом.



Кыргызстанское издание Kaktus.media со ссылкой на источники в правоохранительных органах сообщало, что Матраимова расследуют в связи с убийством Айеркена Саймаити.​ Однако в сообщении ГКНБ об этом ничего не говорится. Бывший чиновник ранее категорически отрицал, что был знаком и имел какие-либо дела с Саймаити.