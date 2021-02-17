Деколонизация по-английски, - Св.Князев

21:43 18.02.2021

В Лестерском университете развернулась настоящая битва вокруг курса английской литературы

Святослав Князев

17.02.2021



Администрация ВУЗа заявила о намерении отказаться от преподавания творчества Джефри Чосера, легенд о короле Артуре, "Беовульфа" и других средневековых произведений. Вместо этого для студентов собираются подготовить "деколонизированную" программу, основанную на расовом и сексуальном "разнообразии".



Администрация Лестерского университета попыталась представить свою идею, как "увлекательно новаторскую". Студентам предлагают вместе с "хронологической историей литературы" проходить предметы по расе, этнической принадлежности и сексуальности в контексте "разнообразия". Попросту говоря, учащимся будут во всех подробностях рассказывать о "преимуществах" принадлежности к так называемому ЛГБТ-сообществу.



Как уточнили позже британские СМИ, ради этих целей администрация намеревается пожертвовать не только средневековой литературой, но и рядом английских произведений нового времени. Например, "Потерянным раем" Джона Мильтона. Таким образом, "под нож" намереваются пустить более тысячи лет английской литературной истории.



Университетские боссы прикрывают всю эту "образовательную резню" красивыми словами об "устойчивости и конкурентоспособности" ВУЗа в новых условиях.



История попала в средства массовой информации и вызвала неоднозначную реакцию со стороны общества. Но администрация университета решила, что лучшая защита – это нападение. Представители ВУЗа публично заявили, что цвет кожи Чосера не имел никакого значения, когда принималось решение о его исключении из программы.



"Предполагать, что отдельные модули удаляются из программы по причине того, что они "слишком белые" - определенно неверно", - говорится в заявлении университета. Мол, все дело в интересах студентов, выявленных путем анализа их отзывов об учебе.



Однако это объяснения убедили далеко не всех.



"Трудно понять, почему расы, этническую принадлежность и сексуальность нельзя преподавать вместе с Чосером и Беовульфом", - задается вопросом в СМИ доктор Кристин Рауэр, преподаватель Университета Сент-Эндрюс.



По ее словам, добавлять новые темы можно, сохраняя в то же самое время в программе и Средневековье. Тех студентов, которые не получат универсальных знаний, доктор Рауэр считает обделенными.



"Поначалу средневековая литература может показаться сложной, но большинство хороших вещей в жизни таковы. Уверенность в себе приходит от преодоления трудностей", - отметила она.



По мнению доктора Шазии Ягот, "идея отбраковки целых периодов в истории литературы не имеет ничего общего с целями по "диверсификации" и "деколонизации" английского языка".



Она утверждает, что такие действия лишат студентов, принадлежащих к этническим меньшинствам, культурного капитала и сделают в итоге борьбу с расизмом менее эффективной.



А член Британской академии профессор Изабель Армстронг и вовсе вернула Лестерскому университету свою почетную докторскую степень. Действия администрации ВУЗа она назвала "вопиющим нападением" на английский язык и "попыткой искоренить тысячелетний период существования английской литературы".



Подала в отставку в знак протеста против произвола университетской администрации экзаменатор магистратуры по английскому языку профессор Кэтрин Кларк. "Изучение английского языка на уровне бакалавриата должно открывать студентам новые идеи, задачи и вдохновение, а не просто загонять их в зону комфорта, не оставляя места для открытий и приключений", - написала она на своей странице в Твиттере.



Возмущены идеями администрации и студенты. Они утверждают, что руководство ВУЗа даже не посчитало нужным спросить у них, какие модули им нужны на самом деле. Кроме того, они обвиняют администрацию в лицемерии - по их мнению, "деколонизационная" риторика - это всего лишь прикрытие, за которым скрываются совсем другие мотивы.



Противником "лестерских новаций" стал также известный британский историк Роберт Томбс. По его словам, Гомер, Чосер и Беовульф открывают людям новые миры. "Ценность литературы в том, чтобы помогать - открывать миры, которых мы иначе не могли бы достичь, а не рассказывать нам о том, что уже знакомо", - заявил он.



Томбс считает, что под видом "защиты разнообразия" студентам на самом деле пытаются сузить сознание. "Это трагедия", - констатирует ученый.



Однако, несмотря на волну критики, администрация Лестерского университета, похоже, от своих намерений отказываться не собирается. Причем нужно понимать, что речь идет не о малоизвестном провинциальном учебном заведении, а об одном из лучших ВУЗов страны. В 2008 году "Лестер" был признан университетом года в рейтинге Times Higher Education. Он неоднократно включался в двадцатку лучших университетов Великобритании по версии Times Good University Guide и The Guardian. Почетный ректор Лестерского университета - бывший министр по делам университетов и науки, видный консерватор Дэвид Уиллетс. А вот вице-ректор - Нишан Канагараджа, деятель, связанный с рядом могущественных транснациональных корпораций и числящийся у них "техническим консультантом". В свое время он начинал как инженер в сфере телекоммуникаций, однако сейчас занимается "модными" темами, вроде борьбы с расовой дискриминацией. И, по странному стечению обстоятельств, именно никогда в жизни не имевший никакого отношения к литературе Канагараджа выступил инициатором "войны с Чосером".



Учитывая напор, с которым действует администрация одного из наиболее именитых университетов Британии в деле уничтожения классического образования, становится очевидным, что проблема тут далеко не только в пресловутом "повышении конкурентоспособности". И даже не в "деколонизации".



Выбор попавших под нож произведений выглядит не случайным. Чосер считается "отцом" английской литературы. Его произведения проникнуты духом реализма и рисуют английское общество XIV века таким, каким оно было, со всеми его социальными особенностями. В отличие от современных американских сериалов, в реалистичном средневековом мире Чосера нет темнокожих королей и герцогов. А Беовульф и его товарищи не имеют никакого отношения к ЛГБТ-сообществу. Более того, герои средневекового эпоса "омерзительно нетолерантны". Они категорически не хотят принимать "бедного Гренделя" таким, какой он есть…



"Потерянный рай" Мильтона для поборников неолиберальной "новой этики" и вовсе ужасен. Пуританин Мильтон избрал библейский сюжет и передал его согласно Писанию. Добро и зло в "Потерянном рае" абсолютизировано. Любимым неолибералами полутонам и моральным подменам места в нем нет.



Люди, описанные в подлежащих исключению из учебных программ произведениях, - живые, реальные, не спрашивающие, кого им любить, и что ненавидеть, не признающие эвфемизмов. И, что самое главное, - имевшие истинную свободу воли, а не "свободу" выбора между различными марками газировки и шоколадных батончиков.



Человек же со свободной волей - кошмарный сон для современных неолиберальных элит, строящих сегодня идеальный тоталитаризм, сопоставимый по уровню бесчеловечности и жестокости разве что с гитлеровским.



Если нацисты пытали и убивали неугодных физически, то современные "поборники свободы" действуют не менее изуверски - подвергают всех, кто "выбивается из колеи", изощренным моральным издевательствам и травле, делают их жизнь невыносимой.



Так может произойти, например, с тем, кто банально считает, что "трансгендеров" нельзя считать женщинами и разрешать им участвовать в спортивных соревнованиях в женском зачете. Или с теми, кто посмеет признать правоту полиции, применившей силу при аресте пойманного с поличным неоднократно судимого темнокожего уголовника. Ну, или с теми, кто позволит себе несмелую критику проведения в младших классах школы уроков секс-просвета…



Герои Чосера и легенд о короле Артуре любили и ненавидели всем сердцем. У них существовало понятие чести и духовной свободы - пусть у каждого свое, но существовало. А новому стерильно-пластмассовому миру, который сейчас строят на Западе, все это категорически противопоказано.



Поэтому "талантливый администратор" из Лестерского университета, имеющий давние связи с транснациональными корпорациями, являющимися главными выгодоприобретателями "дивного нового мира", и объявляет войну Чосеру с Беовульфом, а вместе с ними - всем людям, позволяющим себе еще роскошь иметь собственное мнение. И по тому, насколько сильным окажется сопротивление этому очередному акту создания глобального духовного концлагеря, можно будет сделать выводы о том, остался ли еще у старушки Европы хотя бы небольшой шанс на новое возрождение…