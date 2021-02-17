 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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США указывают саудовскому кронпринцу его место у трона, - И.Субботин
22:11 18.02.2021

Белый дом видит приоритет в контактах с монархом, а не наследником

Игорь Субботин
Обозреватель-международник при главном редакторе НГ
17.02.2021

Джен Псаки заявила, что "коллегой" американского президента в Саудовской Аравии может считаться только король.
Администрация Джозефа Байдена возвращается к привычному протоколу в двусторонних отношениях с Саудовской Аравией. Пресс-служба Белого дома дала понять, что американский лидер намерен вести переговоры главным образом с королем Сальманом, а не его сыном кронпринцем Мухаммедом, который выглядит фактическим правителем страны и считается "автором" большинства репрессивных инициатив королевства.
Заявление прозвучало на брифинге официального представителя Белого дома Джен Псаки, которой задали вопрос об отношениях администрации с Саудовской Аравией и Израилем. "Мы с самого начала ясно дали понять, что мы собираемся перекалибровать наши отношения с Саудовской Аравией, – заявила пресс-секретарь. – Часть этого – возвращение к взаимодействию между коллегами. Коллега президента – король Сальман, и я надеюсь, что в надлежащее время они переговорят". Псаки обратила внимание на то, что перекалибровка отношений с Эр-Риядом вовсе не означает, что оборонное сотрудничество с ним будет полностью прекращено. "Саудовская Аравия находится в таком положении, когда она защищается от угроз, исходящих из региона, – заметила официальный представитель Белого дома, имея в виду, очевидно, непрекращающиеся обстрелы территории королевства со стороны йеменских повстанцев-хуситов. – Вы знаете, у них (саудовцев. – "НГ") есть критические потребности в самообороне. И мы продолжим работать над ними, даже когда мы четко обозначим те сферы, в которых у нас есть разногласия и проблемы. И это, безусловно, отход от методов предыдущей администрации".

Экс-президент Дональд Трамп установил тесные, неформальные связи с наследником саудовского престола Мухаммедом и сделал королевство одним из центральных элементов своей ближневосточной политики. О многих решениях, принятых в координации с США, кронпринц, по некоторым данным, даже не ставил в известность своего отца. Так, король, как сообщалось, не был уведомлен о секретном визите, который предприняла в конце 2020 года израильская делегация во главе с израильским премьером Биньямином Нетаньяху и главой "Моссада" Йоси Коэном.

Другим характерным признаком коммуникации на высшем уровне между администрацией Трампа и Эр-Риядом было то, что многие вопросы с Мухаммедом обсуждались по небезопасным каналам связи. Так, бывший первый помощник президента США Джаред Кушнер пользовался WhatsApp для переписки с кронпринцем Саудовской Аравии, чем вызвал обеспокоенность у сотрудников Совета национальной безопасности США. На все предупреждения компетентных органов о том, что посредством подобных приложений обсуждать дипломатические вопросы нельзя, в Белом доме отвечали, что использование мессенджера в служебных целях возможно при ряде условий, о которых зять Трампа был поставлен в известность.

Аарон Дэвид Миллер, который был советником по ближневосточному урегулированию при нескольких госсекретарях, заявил, что последние заявления Белого дома свидетельствуют о возвращении отношений между Вашингтоном и Эр-Риядом к "структурированным, рутинным каналам". "Это попытка осадить Мухаммеда бин Сальмана, которого администрация считает безрассудным и беспощадным", – заключил бывший дипломат. В разговоре с агентством Bloomberg неназванный представитель Белого дома, в свою очередь, заметил, что высказывания Псаки свидетельствуют о возвращении США к здоровому дипломатическому процессу в контактах с ближневосточными игроками.

Вопрос лишь в том, как ситуация будет интерпретирована самим кронпринцем Мухаммедом. С учетом того, что его отец находится в преклонном возрасте и испытывает проблемы со здоровьем, наследнику престола не раз приписывали попытки уговорить его добровольно отказаться от трона. В частности, такая версия принадлежит сооснователю портала Middle East Eye (MEE) и аналитику Дэвиду Хирсту, который объяснял этим предполагаемым намерением кронпринца продолжавшиеся аресты членов королевской семьи. Кроме того, Хирст поддерживал версию, что недавнее примирение ряда членов Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива с Катаром было инициировано Мухаммедом с прицелом на транзит власти. С уверенностью можно сказать только о том, что наследному принцу попытаются отрезать путь к попыткам задействовать неофициальные каналы связи при Байдене.

Источник - ng.ru
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