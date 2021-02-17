США замерзают: Оставшись без света и воды, американцы разбирают заборы, чтобы согреться у огня

22:37 18.02.2021

Непогода парализовала жизнь всей северо-восточной части страны



Мария БЕРК



США накрыл небывалый мороз, который принес с собой сильнейшие снегопады и даже торнадо. Более 200 млн человек оказались в зоне разгула стихии. Настоящая зима взяла под свой контроль весь северо-восток страны.



По меньшей мере, 15 человек стали жертвами снежной бури, которая спровоцировала многочисленные аварии на дорогах США. Только в штате Миссисипи произошло более 400 ДТП. В Оклахоме за одни сутки в больницы были доставлены более 120 человек с травмами различной тяжести.



В Северной Каролине метеорологи зарегистрировали ледяной торнадо. Наблюдать такое природное явление получается, мягко говоря, нечасто. Да и смотреть на него лучше в Интернете, потому что три человека, попавшие в ледяной вихрь, погибли. Еще 10 получили разные травмы. Ветер срывал крыши, валил деревья и обрывал линии электропередач, так что сотни домов сидят без света.



Ожидается, что ненастье сохранится в северо-восточном регионе до конца недели.







США: кризис в связи с отключением электроэнергии в Техасе из-за мороза



Ожидается, что ненастье сохранится в северо-восточном регионе до конца недели. Все это время температура будет сохраняться на отметке -18 градусов. Затем холод распространится по всей стране.



- На наших глазах разворачивается одна из первых погодных катастроф 2021 года, которая обойдется нам в миллиард долларов, - заявил метеоролог Тайлер Молдин.



Уже сейчас ученые фиксируют все новые рекорды. Так, за прошедшие выходные в Сиэтле выпало около 28 см снега. Столько тут не видели последние 50 лет. Ну а в северном Вайоминге намело добрых 127 см!



А что делают люди, когда приходят морозы? Правильно, включают обогреватели. Когда так поступают в каждом доме, сети не выдерживают. В самые тяжелые часы без электричества оставались 5 млн американцев. Отключения наблюдались в Вирджинии, Кентукки, Орегоне, Техасе и Западной Вирджинии.



Губернатор Луизианы предупредил местных жителей, что в штате также возможны временные отключения. Он отметил, что для Луизианы это зима станет самой холодной за последние десятилетия.



БЕДЫ ТЕХАСА



Наиболее пострадавшим штатом оказался южный Техас, не привыкший к таком количеству снегу и таким морозам. Без электричества до сих пор остаются более 2,7 млн человек. Также возникли проблемы с водопроводом: из-за блэкаута вышли из строя водоочистительные станции. Поэтому более 12 млн техасцев не имеют сейчас доступа к очищенной водопроводной воде, как и некоторые больницы.



США накрыл небывалый мороз, который принес с собой сильнейшие снегопады и даже торнадо.



Медсестра из города Киллин Анхель Гарсия рассказала, что в какой-то момент бросила в огонь даже детские деревянные кубики. Все, чтобы согреть своего 5-месячного малыша.



- Люди разбирают заборы, чтобы отапливать дома, - говорит она.



Из-за низких температур отопительные трубы в домах не выдерживают и лопаются. Жительница Далласа Кьяна Абрамс рассказала, что уехала с мужем и двумя детьми в начале недели в отель после того, как у них в квартире пропало электричество. Но когда они вернулись, их дом оказался залит водой.



Власти обещают, что смогут наладить подачу света к выходным. Из-за ненастья штат потерял 40% своих генерирующих мощностей.



Из-за холодов наблюдаются перебои в работе мобильных операторов - замерзли резервные генераторы на вышках. Люди, опасающиеся, что непогода продолжится, бросились запасаться едой. Возле супермаркетов наблюдаются огромные очереди. Власти боятся, что может возникнуть дефицит продуктов.



Американские СМИ призывают американцев помочь жителям Техаса справиться с последствиями ненастья. Уже сейчас формируются бригады добровольцев, которые отправятся в Луизиану, Миссисипи и Техас для помощи пострадавшим. Они будут разбирать поломанные деревья, разбирать улицы от обломков, а также доставлять местным жителям питьевую воду и продукты.



Рассказ жительницы Остина, штата Техас, Шеннон Доуни о пережитом ледяном ужасе.



"Это были мучительные несколько дней. От недосыпа и стресса у меня красные глаза. Ночью отключилось электричество, я проснулся от того, что на полу образовался лед. Моя собака Мэгги дрожала, укрытая всеми одеялами. Дороги - сплошная катастрофа, у всех заканчивается бензин. Сегодня ночью надвигается еще одна буря. Службы такси временно не работают. Все предприятия закрыты. Я собиралась дойти до временного лагеря, но я понимала, что они заберут у меня Мэгги и посадят в клетку, но я даже представить себе такого не могла. Ей 16 лет, она замерзла и нервничает. У меня не было Wi-Fi, а сотовая связь сейчас перегружена.



Моя знакомые пытались найти отель, где есть электричество, и куда могут пустить с собакой, но все номера забронированы. Моя подруга договорилась со своим братом и его друзьями. Теперь мы с Мэгги в безопасности, в тепле и чертовски благодарны. Это был настоящий ужас. Пойду поплачу и буду спать" .



"Прошлой ночью прошел ледяная буря, весь город покрыт льдом. У нас нет воды, но есть электричество. Трубы лопаются направо и налево и, очевидно, это будет продолжаться и дальше".



"Только что набрала ванну полную снега и льда, так как воды нет, а смывать за собой в туалете все-таки надо".



"Весь дом без электричества и замерзает. Моя спальня разрушена. Лопнула труба и обрушился потолок".



Техас не выдержал 20-градусных морозов