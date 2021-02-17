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На нефтяной высоте: надолго ли черное золото закрепилось около $65 за бочку
22:41 18.02.2021

Стоимость доллара останется в районе 73–77 рублей в ближайшие месяцы, считают эксперты

Валерий Воронов
Роза Алмакунова

Цены на нефть превысили $65 за баррель. Причиной продолжения нефтяного ралли стали плохие погодные условия в США, повлекшие за собой сокращение производства нефти, а также соблюдение странами ОПЕК+ договоренностей о сокращении добычи. Но в ближайшее время возможна корректировка стоимости черного золота вниз на фоне улучшения погодных условий в Америке и роста добычи стран нефтяного картеля, считают опрошенные "Известиями" эксперты. Стоимость нефти пока особо не отражается на рубле. Курс национальной валюты к доллару на открытии торгов Мосбиржи 18 февраля снизился незначительно. Влияние на него оказывает геополитический фактор. Инвесторы, обеспокоенные новыми возможными санкциями ЕС против РФ, продают российские акции и рубль.

Новый курс: продолжат ли расти цены на нефть
Возможно снижение котировок до $50, предупредили аналитики

Нефтяной подъем

Цена на нефть марки Brent 18 февраля впервые с января 2020 года превысила отметку $65 за баррель, свидетельствуют данные торгов Лондонской биржи ICE. Апрельские фьючерсы, по состоянию на 5:45 мск, достигли отметки $65,39 за баррель, немного отыграв к 14:40 мск до $64,53 за бочку.

Рост котировок до локального максимума произошел в ночь на 18 февраля, сразу после выхода отчета Американского нефтяного института (API) по запасам нефти, отметил "Известиям" старший аналитик "Альпари Евразия" Вадим Иосуб.

- Отчет показал снижение запасов сырой нефти в США за неделю на 5,8 млн баррелей. Неделей ранее снижение составило 3,5 млн баррелей, - заявил эксперт.

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Рост котировок происходит на фоне энергетических проблем в штате Техас, связанных с непогодой, отметил он. По оценкам различных агентств, снижение производства нефти в регионе составило 3–4 млн баррелей в сутки. Одна из крупнейших американских трубопроводных компаний Plains All American Pipeline объявила форс-мажор для своих магистральных и промысловых нефтепроводов в штате, добавил Вадим Иосуб.

- Если американским властям удастся взять под контроль ситуацию с энергетическим коллапсом в Техасе, то в ближайшие дни цена черного золота может скорректироваться к $60 за бочку, - заключил эксперт.

Также способствовать вероятному снижению цены будет ослабление морозов в западных странах и намерение Саудовской Аравии нарастить добычу на 1 млн баррелей в сутки, отметил генеральный директор "Универ Капитал" Асхат Сагдиев.

В начале января страны ОПЕК+ решили наращивать добычу крайне медленными темпами, чтобы избежать профицита нефти на мировом рынке, писали "Известия". На встрече 5 января участники согласились, что в феврале и марте 2021 года производство черного золота смогут увеличить только Россия и Казахстан - на 65 тыс. и 10 тыс. баррелей в сутки соответственно.

- В апреле ОПЕК+ может решить увеличить поставки нефти на рынок. Это вызовет коррекцию цен вниз, - отметила аналитик по товарным рынкам "Открытие Брокер", эксперт "Открытие Research" Оксана Лукичева.

Курс валюты

Поле рисков: какие факторы могут сыграть против рынка акций и рубля
К весне аналитики прогнозируют курс валют в диапазоне 73–77 руб./$ и 89–92,5 руб./€

Несмотря на рост нефтяных котировок, курс национальной валюты снизился на открытии торгов Мосбиржи 18 февраля до 73,81 рубля с 74,03 рубля за доллар днем ранее. Оксана Лукичева отметила, что курс рубля уже не зависит напрямую от динамики цен на нефть.

- Гораздо большую роль играет политика ЦБ РФ, размещение ОФЗ на аукционах, интервенции и т.п. Тем более что государству не нужна сильная валюта в настоящий момент, лучше соблюдать стабильность на текущем уровне, поэтому курс нацвалюты удерживается довольно низким, - заявила она.

По мнению эксперта "БКС Мир инвестиций" Михаила Зельцера, зависимость курса рубля и нефти фундаментальна, однако на динамику нацвалюты оказывают влияние и общемировые потоки спекулятивного капитала, и геополитический фактор.

- В спокойной ситуации при текущей цене нефти рубль мог бы уже сейчас курсировать у отметки 70 за доллар. Санкционная риск-премия сохраняется, - заявил эксперт.

Инвесторы, обеспокоенные введением санкций против российского госдолга или крупных отечественных корпораций, продают российские акции и рубль, перекладываясь в доллар и евро, отметила заместитель руководителя ИАЦ "Альпари" Наталья Мильчакова.

- Однако резкий рост цен на нефть, который происходит с 12 февраля на фоне аномальных холодов в США и Европе, как раз не позволяет и российскому фондовому рынку и рублю упасть еще сильнее из-за геополитических факторов, - считает она.

Санкционная угроза будет влиять на рубль и рынок акций еще долго, отметила аналитик. Но после 22 февраля, когда станет понятнее, какие меры против России введет Евросоюз, она может либо еще больше усилить свое влияние на рынок, либо ослабнуть, сказала Наталья Мильчакова.

Статус-кто: почему ЕС не стал вводить новые санкции против России
Несмотря на очередное обострение отношений, глава европейской дипломатии посетит Москву в начале февраля

Ранее верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель на специальных слушаниях на сессии Европарламента заявил, что ЕС займется обсуждением возможности новых санкций против России и других мер сдерживания на встрече глав МИД 22 февраля и на саммите глав государств ЕС в марте. Новые санкции могут быть введены в ответ на заключение под стражу блогера Алексея Навального.

По факту не представляется возможным определить точную причину, по которой финансовые активы (включая фьючерсы на нефть и другие биржевые товары) растут в цене или падают, добавила Наталья Мильчакова.

- Мы можем только предполагать с определенной вероятностью, почему это произошло. На цены финансовых активов влияет большое количество факторов: макроэкономические, политические, отраслевые, корпоративные, если речь идет о фондовом рынке, - объяснила эксперт.

По ее прогнозам, до конца февраля доллар будет находиться в диапазоне 73–75 рублей, а евро - в пределах 88–90 рублей. Весной можно будет увидеть доллар примерно на уровнях 72–77 рублей, евро - 87–91 рубль, считает аналитик.

Источник - Известия
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1613677260
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