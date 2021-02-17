Мирзиеев в Намангане впервые! он-лайн ответил на живые вопросы журналистов

23:16 18.02.2021

Президент - о СМИ, хокиме и проблемах Наманганской области

Шавкат Мирзиеев впервые провел пресс-подход к местным журналистам в рамках поездки по Наманганской области. Он назвал СМИ "не четвертой, а первой властью", а одной из главных целей визита - назначение хокима. Шавкатжон Абдуразаков, и. о. хокима, - "испытанный человек", сказал президент. Он также перечислил проблемы области.



Журналисты Узбекистана впервые смогли задать вопросы президенту Узбекистана Шавкату Мирзиееву. Это произошло в рамках визита главы государства в Наманганскую область 18 февраля, сообщает корреспондент "Газеты.uz".



Президент спросил у журналистов, какие вопросы их интересуют, что необходимо уточнить по визиту. Он заявил, что считает СМИ "не четвертой, а первой властью", которая "вместе с достижениями рассказывает и о недостатках".



Один из вопросов задала автор блога "Микрофон кўтарган аел" Азиза Курбанова, которая спросила о целях визита в Наманган.



"Это жизненный вопрос. После визита в июне прошлого года, конечно, в Намангане мы приняли крупные программы. В первую очередь, как реализованы эти программы, каких результатов достигли руководители сфер и отраслей по постановлениям, удовлетворены люди или нет", - отметил Шавкат Мирзиеев.



Он напомнил, что во время визита в Ферганскую область был назначен хоким области Хайрулла Бозоров, которые ранее возглавлял Наманганскую область.



"Народ Намангана тоже ждет, просит назначить руководителя. Самая главная цель - провести сессию [кенгаша народных депутатов]. Мы должны утвердить хокимом того, который ведет диалог с людьми, точно знает о проблемах… Мы отошли от давних традиций, теперь в сессии участвуют не только депутаты [области], но и депутаты, активисты всех районов. Весь Наманган должен знать, кого рекомендует президент. Кто этот человек? Знает ли он о пыльных улицах Намангана, домах без отопления или нет?" - сказал глава государства.



Президент заявил, что Шавкатжон Абдуразаков, работающий и. о. хокима Наманганской области, - "испытанный человек", который работал хокимом района, области, города, а также председателем Госкомэкологии.



По его словам, положение в 141 махалле из 775 (всего в области проживают 2,828 миллиона человек) оценено как "неудовлетворительное". Президент заявил, что этот показатель может составить и 50%, если к вопросу подойти более критично.



Шавкат Мирзиеев перечислил проблемы города Намангана, которые "не удалось решить своевременно из-за ограниченных возможностей".



"Какие проблемы? Открыто говоря, 50% внутренних дорог являются некачественными, во многих местах в 50−60% случаях нет асфальта. Если мы не наведем порядок в этих вопросах, то людей не удастся удовлетворить… Во-вторых, если проанализировать [погоду] за последние 20 лет, то зима в эти 2,5 месяца стала для нас тяжелым уроком. Она показала, что инфраструктура 50-летней давности - горячая и холодная вода - полностью вышла из строя", - заявил он.



Президент сообщил, что до следующей зимы в Намангане планируется построить две новые котельные, которые заменят "старые советские котельные, которые уже не отвечают нынешним требованиям государства и населения".



В Наманганской области планируется реализовать 1700 проектов на 23,7 трлн сумов (около 2,2 млрд долларов). Кроме того, в разработке находятся "мега-проекты" на 430 млн долларов.



Шавкат Мирзиеев также заявил, что средства будут направлены на решение проблем питьевого водоснабжения и дорожной инфраструктуры. В решении этих вопросов активную роль должны играть депутаты местных кенгашей, полномочия которых в этих сферах будут расширены.