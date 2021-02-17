Голодные игры. Нужна ли кому-то историческая правда? - Данияр Ашимбаев

00:00 19.02.2021

Проблема голода 1930-х гг. на сегодняшний день вырвана из исторического и географического контента и предельно политизирована представителями национал-популистского и прозападно-либерального лагерей



Данияр Ашимбаев, 17 февраля 21



Вчера прошел круглый стол "Тернистый путь к свободе: исторический взгляд на последствия Ашаршылық", на котором спикер Сената Маулен Ашимбаев произнес очень важную фразу о том, что это "трагедия, через которую прошел не только казахский народ, это страшное гуманитарное бедствие для всех стран бывшего Союза. По этой причине мы к проблеме "Ашаршылық" должны подходить, прежде всего, с научной точки зрения, не придавая вопросу политическую окраску".

Надо отметить, что это достаточно редкий в современных условиях трезвый взгляд на проблему. Проблема голода 1930-х гг. на сегодняшний день вырвана из исторического и географического контента и предельно политизирована представителями национал-популистского и прозападно-либерального лагерей.

Голод был, его никто не отрицает, но считать его актом геноцида - на мой взгляд, совершенно неадекватно. Имели место перегибы при проведении коллективизации, но, отметьте, что аналогичная политика проводилась по всей территории страны и голод был локализован в отдельных республиках. Причем, у наших соседей, которые проходили через аналогичные мероприятия, такой проблемы и в таком объеме не было.

Следует признать, что ошибки планирования имели место, как и перегибы при проведении коллективизации. Руководство ЦК ВКП(б) и СНК СССР их, как известно, признали и скорректировали. В одной из малоизвестных у нас монографий отмечался тот факт, что СНК РСФСР направлял в КАССР 1 млн. руб. на восстановление поголовья скота, но республика их потратила на другие нужды.

Так что же привело к тяжелым последствиям именно в Казахстане. Не в Киргизии, Башкирии, Узбекистане, Туркмении, а именно здесь?

Председатель Сената вчера заметил, что "только ученые могут раскрыть горькую правду об Ашаршылық и донести ее до нашего народа".

Как представляется на основании изученных архивных документов, основной причиной являются ошибки местных руководящих работников, как сознательные, так и вызванные некомпетентностью и склонностью с кампанейщине. Конечно, политически выгодно все свалить на Голощекина, припомнив его национальность. А тот факт, что практически все руководители республики, проводившие коллективизацию, впоследствии были репрессированы, не снимает с них политическую и моральную ответственность за голод в республике.

В принципе, мы понимаем, что поведение казахстанских чиновников и политиков за последующие десятилетия сильно не изменилось. Капитализм они строят также, как и социализм.

Вот только нужна кому-то историческая правда, а не политизированный миф?