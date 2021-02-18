Америке не удастся поссорить Индию с Россией. Дели настроен против создания "малого НАТО", - "НГ"

00:09 19.02.2021

Владимир Скосырев

18.02.2021



Энтони Блинкен не оставил надежды втянуть Индию в военный блок.

Госсекретарь США Энтони Блинкен провел в видеоформате переговоры с главами МИД Австралии, Японии и Индии по вопросу оживления Quad, неформального альянса четырех держав. В Вашингтоне не скрывают, что он нацелен на сдерживание Китая, но также и России. Об этом упоминал экс-госсекретарь Майкл Помпео. Комментаторы в Индии подчеркивают, что Дели не согласен на превращение Quad в военный блок. Тем более что в районе спорной границы в Гималаях состоялся взаимный отвод войск Индии и Китая.



"Эти дискуссии критически важны для того, чтобы обеспечить свободу и открытость Индо-Тихоокеанского региона и ответить на вызовы нашего времени", – заявил представитель Госдепа Нед Прайс. Китай он не упомянул, но, как сообщило агентство AFP, Quad был создан еще в 2007 году для того, чтобы осадить Китай.



Австралия и Индия поначалу проявляли осторожность, не желая антагонизировать Китай. Но обострение отношений с КНР у этих двух стран имело следствием укрепление взаимодействия в рамках "четверки". В ноябре прошлого года ВМС четырех стран провели совместные маневры в Бенгальском заливе и Аравийском море.



Китайская государственная газета Global Times предупредила президента США Джозефа Байдена, что возрождение Quad – серьезная стратегическая ошибка, которая приведет к конфронтации с Пекином. Комментатор газеты дал совет и Индии. Она могла бы вообще порвать с "четверкой" и не привязывать себя к американской колеснице.



Индия исторически проводит политику неприсоединения. Но стычка с Китаем на спорной границе в прошлом году, во время которой погибли 20 индийских солдат и неизвестное число китайских, дала в руки Вашингтона и Токио новые козыри для игры с втягиванием Индии в военный союз.



С прошлого года, однако, атмосфера в Гималаях изменилась. На днях индийцы и китайцы провели в одной из горячих точек взаимный отвод войск. В беседе с "НГ" Винай Шукла, редактор-консультант журнала India Strategic, сказал, что в этом не прямую, но косвенную, закулисную роль сыграла Россия.



"Примирить китайцев и индийцев Москва попыталась еще в прошлом году во время встречи Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Москве и состоявшихся впоследствии в столице РФ двусторонних переговоров между главами Минобороны двух стран. Еще Евгений Примаков заложил основу регулярным трехсторонним переговорам в формате Россия–Индия–Китай. Эта традиция сохраняется. Не знаю, обсуждал ли президент РФ Владимир Путин с председателем КНР Си Цзиньпином тему конфликта Китая с Индией, хотя они неоднократно беседовали по телефону. Но очевидно, что война Индии с Китаем означала бы не только трагедию для наших стран, но и провал внешней политики Москвы. Думаю, поэтому Россия неоднократно подвергала критике и американскую концепцию Индо-Тихоокеанского региона, и Quad. В Москве ведь сознают, что одна из главных целей США тут не только антикитайская. Параллельно они хотят свести на нет российско-индийское стратегическое партнерство".



Нельзя отрицать, что конфликт в Гималаях внес определенную напряженность в российско-индийские отношения. Не на официальном уровне, а среди экспертов. Некоторые говорили, что Россия Индию не поддерживает, стала на сторону Китая. Но на самом деле Индия вовсе не собирается ослаблять свои дружеские связи с Россией, заключил Шукла.



Во всяком случае, обмен мнениями дипломатов двух стран остается таким же интенсивным, как и прежде. 17 февраля министр иностранных дел РФ Сергей Лавров принял первого заместителя главы МИД Индии Харша Вардхана Шрингла. "С обеих сторон выражено намерение всемерно укреплять российско-индийское особо привилегированное стратегическое партнерство, а также уплотнять координацию позиций по актуальным международным и региональным вопросам, в том числе в многосторонних форматах с участием России и Индии", – говорится в сообщении МИД РФ.



Как сказал Шрингла индийским репортерам, на встрече обсуждался также возможный визит президента Владимира Путина в Индию в соответствии с традицией ежегодного проведения двусторонних саммитов. Путин стремится к встрече с премьер-министром Индии Нарендрой Моди. Дата визита будет согласована.



Газета Swarajya, близкая к правящей в Индии партии BJP, пишет, что визит индийского дипломата в Москву состоялся в весьма деликатный для Дели момент. Правительство Моди возмущено тем, что американские социальные сети призывают бастующих индийских фермеров к мобилизации и демонстрациям с применением насилия.