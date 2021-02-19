Прогнозы сбываются. Читая книгу Бертрама Гросса "Дружественный фашизм: новый облик власти в Америке"..

09:22 19.02.2021

ВЛАДИМИР МАЛЫШЕВ | 19.02.2021

Дружественный фашизм Бертрама Гросса

О новом лице власти



События, происходящие в США в течение последнего года заставляют вспомнить о вышедшей более 40 лет назад книге американского профессора Бертрама Гросса "Дружественный фашизм: новый облик власти в Америке"..



В США в момент выхода книги в 1980 году ее проигнорировали, а потом приняли в штыки. Однако прошло время, и оказалось, что во многих отношениях Гросс был пророком. Он предсказал появление в Америке в конце ХХ в. новой формы фашиствующей мысли и социальной политики.



Гросс писал, что американская властная элита в целях манипуляции сознанием общества склоняется ко все возрастающему применению способов "мягкого" убеждения. Для характеристики этого явления Гросс ввел понятие "дружественный фашизм" (friendly fascism).



Книг Бертрама Гросса "Дружественный фашизм: новый облик власти в Америке"



В своей книге он заявил, что в 1945 году фашизм не исчез, а отошел в тень. Вместо концлагерей, открытого террора, предсказывал он, фашизм будет отныне действовать "мягкими" методами. Моделью власти станет полное слияние крупного капитала с государственным аппаратом. Партии запрещаться не будут, будут допускаться разные идеологии, но все идеологически "недружественное" будет подавляться при помощи скрытых механизмов.



И предсказания сбываются. Те методы, при помощи которых Дональд Трамп был отстранен от власти, показали, что крупный капитал действительно сросся с государственным аппаратом и диктует закон обществу. Владельцы сетевых компаний смогли полностью нейтрализовать действующего президента США, лишив его возможности обращаться к народу.



Многопартийность в Америке не запрещена, но вопрос о власти решают только две партии, а точнее, боссы этих партий. "Демократический выбор" требует денег и осуществляется за деньги. Для устранения оппонентов используются обвинения в "харассменте", группировки "Антифа" и BLM; из университетов и учреждений увольняются инакомыслящие. Властям и корпорациям, писал Гросс, нужно пугало внешней угрозы, чтобы увеличивать военные расходы.



Гросс предсказывал появление высокотехнологичных средств контроля за людьми, тотальную слежку. Людей, писал он, будут убеждать не прямо, а исподволь, манипулируя ими. Сознание общества будет парализоваться страхом, люди будут жить с оглядкой на то, что Большому Брату известно все.



Многое из предсказанного американцем сбылось. Через социальные сети идет промывка мозгов, компьютерные гаджеты становятся средствами ведения слежки, "неблагонадежным" блокируются их аккаунты, кредитные карты. Чтобы изолировать человека, его больше не нужно бросать в застенки.



"Одна из величайших опасностей, – писал Гросс, – заключается как раз в медленном процессе, посредством которого дружелюбный фашизм проявит себя. Для большинства населения эти изменения незаметны. Даже те, кто наиболее восприимчив к опасности, способны видеть только часть [общей] картины, пока не становится слишком поздно. У большинства же людей, включая историков и социологов, восприятие фундаментальных изменений приходит только после оценки прошедших событий. А к тому времени, имея на руках все доказательства, станет, наконец, очевидно, что новое рабство, возможно, уже давно наступило".



Протесты американцев все чаще приобретают вооруженный характер



Фото: REUTERS/Go Nakamura



Добавим, что фашизм в США и совсем не "дружелюбный" начал распространяться еще в 20-х гг. ХХ века. В американском "Черном легионе", например, в 1930-е годы состояло более полутора миллионов человек. Были близки к фашистам "Ку-Клукс-Клан", "Американская лига свободы", "Серебряные рубашки", "Голубые рубашки", "Белая лента" и другие организации. Антисемитизм Гитлера был в немалой степени почерпнут у американского промышленника Генри Форда, опубликовавшего в 1920 году книгу "Деятельность евреев в США". Посол США в Германии У. Додд (1933-1937) писал президенту Ф. Рузвельту: "Клика американских банкиров и индустриалистов с дьявольским упорством добивается замены нашего демократического режима на фашистский и действует в тесной связке с лидерами германских и итальянских фашистов… Наши ведущие семейные кланы близки к нацистскому режиму".



"Дружелюбная" версия диктатуры монополистического капитала под лозунгами "свободы" и "демократии" стала распространяться в США уже после Второй мировой войны и разгрома германского фашизма. В 1960-70-е гг. начали широко использоваться методы подавления негритянских активистов и национальных меньшинств, метод "поэтапного террора" (блокирование профессионального роста, увольнения, запугивания, аресты по сфабрикованным обвинениям).



…В 2009 году обозреватель "Литературной газеты" Николай Романов в статье "Ребарбора, или Управляемая деградация" вспоминал посещение Бертрамом Гроссом Москвы в 1987 году с целью изучения перестройки: "Крепкий старикан уже тогда предсказывал, что, начавшись с восторга перестройки, наше телевидение закончит наручниками для мозгов. Новый фашизм, уверял меня Гросс, будет „фашизмом с улыбкой" – симпатичным на вид и на слух, но от этого не изменится его смысл".



То, что не удалось в Российской Федерации, получилось на Украине. Внедренный американцами бандеровский фашизм начинался с "дружелюбной" раздачи Викторией Нуланд печенья на майдане. С тех пор украинский фашизм уже семь лет демонстрирует свой волчий оскал…