Сергей Удальцов: России нужен содержательный протест

09:29 19.02.2021 18 февраля 2021



23 февраля сторонники социализма выдвинут свои требования к Путину

Сергей Удальцов



Лидеры прозападной либеральной оппозиции в последнее время совершают все больше ошибок. Многим и так было понятно, что они находятся в непосредственной зависимости от зарубежных спонсоров и кураторов. Но сейчас это стало очевидно даже самому далекому от политики человеку.



Наш народ может и слишком терпеливый, но мудрый. Он видит все проблемы, существующие в стране, и не испытывает большой любви к путинской власти. Протестные настроения медленно, но верно накапливаются. Однако наши люди, в основной своей массе, настроены патриотично, поэтому не любят, когда им что-то навязывают из-за границы. Когда не навязывают, то у нас ко всему заграничному есть интерес. Так уж повелось исторически. И это, в принципе, нормально, если только не превращается в культ - как в конце 1980-х годов. Но если насильно навязывают - то здесь стихийно возникает неприятие и протест против этого насилия.



Поэтому за последние недели, пока коллективный Запад исступленно навязывает россиянам в качестве главного оппозиционера Алексея Навального, позиции этого самого Навального среди думающих людей сильно ослабли.



Если раньше многие сторонники левых и патриотических тенденций относились к Навальному более-менее терпимо, по принципу "хоть и либерал, но что-то полезное делает", то теперь, когда его сделали главным антироссийским тараном, для каждого патриота России этот деятель становится все более токсичным.



Бесконечное апеллирование к Западу с просьбами ввести очередные антироссийские санкции, оскорбление ветеранов Великой Отечественной войны, двойные и тройные стандарты ЕСПЧ, травля всех несогласных с самозванным "безальтернативным лидером оппозиции" - все это вызывает откровенное отвращение к той "альтернативе", которую нам хотят впарить пропагандисты мировой буржуазии. Просто тошнит уже, если честно.



Сейчас модно провозглашать толерантный тезис о том, что если человек сидит в тюрьме, то надо прекратить всякую его критику. Категорически с этим не согласен. Мы принципиально выступаем против политических репрессий, однако имеем полное моральное право называть вещи своими именами. Нужно говорить правду всегда. Если в тюрьме сидят национал-предатели, то мы имеем право об этом говорить. А дело обстоит именно так. Прозападные либералы, в том числе, и Навальный, готовы продать Россию за бесценок, лишь бы удовлетворить свои космические амбиции и стремление дорваться до власти и собственности. Мы не имеем права допустить такой гибельный для нашей страны сценарий.



К сожалению, в рядах левого движения есть немало хамелеонов-приспособленцев, которые только прикрываются коммунистической идеей, а сами нацелены лишь на удовлетворение личных страстей и амбиций. Хватает и откровенных лузеров, которые внутренне не верят в свои силы и все время ищут, к кому можно "прислониться", у кого на хвосте можно въехать "в рай". Поэтому такие "левые" сегодня откровенно подпевают либеральным национал-предателям в надежде что-то поиметь с барского стола в случае прихода этих господ к власти. Или занимаются успокоительным самообманом и внушают самим себе, что после буржуазного переворота во главе с условным "навальным" для левых и патриотических сил вдруг откроются все дороги и случится "новый Октябрь".



Великая наивность, граничащая с великой же глупостью. Как будто эти люди забыли расстрел Верховного Совета в 1993-м или грязнейшие выборы президента-1996. Короткая же память у некоторых…



Поэтому сейчас как никогда важно сплочение так называемой "третьей силы" - всех коммунистов, социалистов и национал-патриотов, которые принципиально не согласны с тем антисоциальным курсом, который реализует команда Путина, но, в то же время, не готовы сливаться в экстазе с политическими власовцами, которые хотят вернуть Россию в разруху 1990-х.



В этой связи, очень ответственным будет день 23 февраля, когда лево-патриотические силы планируют провести по всей стране акции протеста под социалистическими лозунгами. Наш протест не поверхностный, а содержательный - против капитализма, против репрессий и узурпации власти, за социалистические перемены, за смену системы, а не отдельных лиц в Кремле. Это не просто крики "Долой Путина!", а выдвижение комплексной программы системных реформ в социально-экономической и политической сфере.



Вот основные требования:



- национализация природных ресурсов и стратегических отраслей экономики;



- создание современного аналога Госплана;



- создание Комитета народного контроля для эффективной борьбы с коррупцией и нецелевым расходованием государственных ресурсов;



- национализация банков, доступные кредиты отечественным производителям и гражданам по минимальным ставкам;



- кредитная амнистия по текущим долгам для граждан, запрет коллекторских агентств;



- всеобщее бесплатное среднее и высшее образование, медицинское обслуживание;



- прогрессивная шкала налогообложения (освободить от налога прожиточный минимум в 30 000 рублей, налог на сверхдоходы - до 50%);



- восстановление пенсионного возраста в 60 лет для мужчин, 55 лет - для женщин;



- минимальная зарплата и пенсия - 30 000 рублей с ежегодной индексацией;



- плата за услуги ЖКХ - не более 5% от дохода семьи, изменение тарифов - не чаще, чем раз в 5 лет; прозрачный механизм формирования тарифов;



- выполнение воли жителей ДНР и ЛНР, которые хотят быть частью России.



Протесты, намеченные на 23 февраля, вызывают ожидаемое противодействие со стороны властей, которые в запретительном угаре грубо ошибаются и уже не различают, кто и с какими целями собирается выходить на улицы. Тем не менее, лево-патриотические силы найдут приемлемую форму, в которой выразят свой протест в День Красной армии. Где-то это будут митинги, где-то встречи с депутатами, где-то собрания граждан. Следите за информацией на ресурсах КПРФ, Левого Фронта и других союзных организаций. Нужна максимальная мобилизация наших сторонников.



Почему так важен протест 23 февраля? Потому что буржуазная пропаганда (что прокремлевская, что прозападная) ловко формирует у граждан ложное представление о том, что кроме либеральной оппозиции в России больше нет политических сил, способных бороться за перемены в интересах народа.



Эту опасную иллюзию нужно активно опровергать, поэтому 23 февраля всем сторонникам социализма, независимо от партийной принадлежности, просто необходимо продемонстрировать единство и массовость протеста. Любые действия, работающие сегодня на разъединение лево-патриотических сил, нужно воспринимать не просто как заблуждение, а как откровенное предательство и работу в интересах классового врага. Народу России объявлена война, поэтому и дисциплина у настоящих патриотов трудового народа должна быть соответствующая.



Чтобы с лево-патриотическими силами считались наши оппоненты, чтобы мы имели шансы в разворачивающейся борьбе за власть в России "после Путина" - нужно быть сплоченной командой политических бойцов, а не рыхлым сборищем мечущихся одиночек и сектантских групп. Если этого не осознать сегодня, то потом будет поздно. Источник - svpressa.ru

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