 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Пятница, 19.02.2021
09:52  Пятая колонна на марше. Зачем России депутаты-предатели? - А.Соколов
09:39  Цифрокитай. "Алибаба" и сорок чиновников, - Николай Вавилов
09:34  Алишер Усманов оплатит 500 тысяч доз вакцины для Узбекистана
09:31  Глобальная суета. Ради чего мы живем? - Александр Агеев
09:29  Сергей Удальцов: России нужен содержательный протест
09:22  Прогнозы сбываются. Читая книгу Бертрама Гросса "Дружественный фашизм: новый облик власти в Америке"..
08:33  Право на расправу. "Враги народа" по-украински, - К.Кеворкян

00:09  Америке не удастся поссорить Индию с Россией. Дели настроен против создания "малого НАТО", - "НГ"
00:00  Голодные игры. Нужна ли кому-то историческая правда? - Данияр Ашимбаев
Четверг, 18.02.2021
23:16  Мирзиеев в Намангане впервые! он-лайн ответил на живые вопросы журналистов
22:41  На нефтяной высоте: надолго ли черное золото закрепилось около $65 за бочку
22:37  США замерзают: Оставшись без света и воды, американцы разбирают заборы, чтобы согреться у огня
22:11  США указывают саудовскому кронпринцу его место у трона, - И.Субботин
21:43  Деколонизация по-английски, - Св.Князев
20:22  В Таджикистане блогеров обяжут платить налог
18:08  Не откупился. Кыр-олигарха-прохиндея Матраимова ("Раим-миллион") загнали в "крытку"
18:06  Премьер-министр Грузии Георгий Гахария ушел в отставку
17:52  Имена и фамилии на казахской латинице будут писать по новым правилам
17:24  Миграционная ловушка: Россия без (дешевых) гастарбайтеров не сможет строить, сеять и пиццу развозить
17:23  Кака така Сенкака: КНР "отжимает" у Японии острова, как раньше у России
17:17  За Родину! За Сталина!! Беспорядки из-за ареста рэпера Аселя охватили всю Испанию. Чего хотят?
16:53  УзбЦентробанк разом оштрафовал 15 банков. Из-за карточек
14:58  Изнасилование собак в Нур-Султане: подозреваемые до сих пор не установлены
12:50  Кризис европейской модели – сепаратизм и евроскептицизм шатают Европу, - В.Прохватилов
12:32  Алихан Букейхан - страницы жизни основателя казахской автономии "Алаш", - Л.Шотбакова
12:27  Культобинские монеты - артефакты истории Южного Казахстана
12:04  Госдолг Кыргызстана. Как власти довели страну до банкротства
12:00  После очень плохо сыгранной украинской партии Россия потеряла Балканы, - С.Трифкович
11:19  "Неугасающий" "фазы надлома"? Путин записался в пассионарии
11:02  Олег Царев: Бедная Украина! Семь лет после Майдана
10:59  Путин – это часть новой системы управления, - Михаил Хазин
10:47  Умер Народный артист Андрей Мягков
10:16  Сын за дочь. Недорезанный кыр-буржуй Матраимов породнился с узбекским коллегой Абдукадыром
10:12  Найдены ранее неизученные документы об одном из создателей Киргизской ССР Ишеналы Арабаеве
09:33  Собрать всех. Задержан еще один экс-глава Кыр-аэропорта "Манас" Примбердиев
08:49  Загоняют в угол: в Казахстане в скором времени могут продавать хлеб только из узбекской муки
08:25  Д.Ашимбаев: О Казтрадициях. Предания о "золотой эпохе" и современная идеология
07:55  Научное чудо. Ученые полностью восстановили спирали ДНК мамонтов
00:28  Эрдоган перестал считаться с НАТО, - Г.Петров
00:21  Игра на республику: как Франция борется с исламизмом
00:19  "Северному потоку-2" предсказали деление надвое
00:18  Россияне взмолились о переселении с Байконура на родину
00:10  Таджкские рабочие золотых рудников "Покруда" пытаются бунтовать против своих китайских хозяев
00:06  В Узбе отныне есть "концепция Национальной стратегии социальной защиты населения"
00:00  Регулярное употребление кофе меняет мозг, - Der Standard
Среда, 17.02.2021
20:24  Битва языков на Украине, - Le Monde
20:04  Третий лишний. Президент Египта Сиси призвал ограничить число детей в семьях
19:23  КазПарламент продолжает теребить тему Ашаршылыка - Голодомора
19:20  РосГосдума вводит уголовную ответственность за реабилитацию нацизма в сети
16:09  "Утечка мозгов": сколько специалистов уехало из Казахстана в 2020 году
14:12  Способен ли американский флот противостоять китайско-российскому? - Кристофер Вуди
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Сергей Удальцов: России нужен содержательный протест
09:29 19.02.2021

18 февраля 2021

23 февраля сторонники социализма выдвинут свои требования к Путину
Сергей Удальцов

Лидеры прозападной либеральной оппозиции в последнее время совершают все больше ошибок. Многим и так было понятно, что они находятся в непосредственной зависимости от зарубежных спонсоров и кураторов. Но сейчас это стало очевидно даже самому далекому от политики человеку.

Наш народ может и слишком терпеливый, но мудрый. Он видит все проблемы, существующие в стране, и не испытывает большой любви к путинской власти. Протестные настроения медленно, но верно накапливаются. Однако наши люди, в основной своей массе, настроены патриотично, поэтому не любят, когда им что-то навязывают из-за границы. Когда не навязывают, то у нас ко всему заграничному есть интерес. Так уж повелось исторически. И это, в принципе, нормально, если только не превращается в культ - как в конце 1980-х годов. Но если насильно навязывают - то здесь стихийно возникает неприятие и протест против этого насилия.

Поэтому за последние недели, пока коллективный Запад исступленно навязывает россиянам в качестве главного оппозиционера Алексея Навального, позиции этого самого Навального среди думающих людей сильно ослабли.

Если раньше многие сторонники левых и патриотических тенденций относились к Навальному более-менее терпимо, по принципу "хоть и либерал, но что-то полезное делает", то теперь, когда его сделали главным антироссийским тараном, для каждого патриота России этот деятель становится все более токсичным.

Бесконечное апеллирование к Западу с просьбами ввести очередные антироссийские санкции, оскорбление ветеранов Великой Отечественной войны, двойные и тройные стандарты ЕСПЧ, травля всех несогласных с самозванным "безальтернативным лидером оппозиции" - все это вызывает откровенное отвращение к той "альтернативе", которую нам хотят впарить пропагандисты мировой буржуазии. Просто тошнит уже, если честно.

Сейчас модно провозглашать толерантный тезис о том, что если человек сидит в тюрьме, то надо прекратить всякую его критику. Категорически с этим не согласен. Мы принципиально выступаем против политических репрессий, однако имеем полное моральное право называть вещи своими именами. Нужно говорить правду всегда. Если в тюрьме сидят национал-предатели, то мы имеем право об этом говорить. А дело обстоит именно так. Прозападные либералы, в том числе, и Навальный, готовы продать Россию за бесценок, лишь бы удовлетворить свои космические амбиции и стремление дорваться до власти и собственности. Мы не имеем права допустить такой гибельный для нашей страны сценарий.

К сожалению, в рядах левого движения есть немало хамелеонов-приспособленцев, которые только прикрываются коммунистической идеей, а сами нацелены лишь на удовлетворение личных страстей и амбиций. Хватает и откровенных лузеров, которые внутренне не верят в свои силы и все время ищут, к кому можно "прислониться", у кого на хвосте можно въехать "в рай". Поэтому такие "левые" сегодня откровенно подпевают либеральным национал-предателям в надежде что-то поиметь с барского стола в случае прихода этих господ к власти. Или занимаются успокоительным самообманом и внушают самим себе, что после буржуазного переворота во главе с условным "навальным" для левых и патриотических сил вдруг откроются все дороги и случится "новый Октябрь".

Великая наивность, граничащая с великой же глупостью. Как будто эти люди забыли расстрел Верховного Совета в 1993-м или грязнейшие выборы президента-1996. Короткая же память у некоторых…

Поэтому сейчас как никогда важно сплочение так называемой "третьей силы" - всех коммунистов, социалистов и национал-патриотов, которые принципиально не согласны с тем антисоциальным курсом, который реализует команда Путина, но, в то же время, не готовы сливаться в экстазе с политическими власовцами, которые хотят вернуть Россию в разруху 1990-х.

В этой связи, очень ответственным будет день 23 февраля, когда лево-патриотические силы планируют провести по всей стране акции протеста под социалистическими лозунгами. Наш протест не поверхностный, а содержательный - против капитализма, против репрессий и узурпации власти, за социалистические перемены, за смену системы, а не отдельных лиц в Кремле. Это не просто крики "Долой Путина!", а выдвижение комплексной программы системных реформ в социально-экономической и политической сфере.

Вот основные требования:

- национализация природных ресурсов и стратегических отраслей экономики;

- создание современного аналога Госплана;

- создание Комитета народного контроля для эффективной борьбы с коррупцией и нецелевым расходованием государственных ресурсов;

- национализация банков, доступные кредиты отечественным производителям и гражданам по минимальным ставкам;

- кредитная амнистия по текущим долгам для граждан, запрет коллекторских агентств;

- всеобщее бесплатное среднее и высшее образование, медицинское обслуживание;

- прогрессивная шкала налогообложения (освободить от налога прожиточный минимум в 30 000 рублей, налог на сверхдоходы - до 50%);

- восстановление пенсионного возраста в 60 лет для мужчин, 55 лет - для женщин;

- минимальная зарплата и пенсия - 30 000 рублей с ежегодной индексацией;

- плата за услуги ЖКХ - не более 5% от дохода семьи, изменение тарифов - не чаще, чем раз в 5 лет; прозрачный механизм формирования тарифов;

- выполнение воли жителей ДНР и ЛНР, которые хотят быть частью России.

Протесты, намеченные на 23 февраля, вызывают ожидаемое противодействие со стороны властей, которые в запретительном угаре грубо ошибаются и уже не различают, кто и с какими целями собирается выходить на улицы. Тем не менее, лево-патриотические силы найдут приемлемую форму, в которой выразят свой протест в День Красной армии. Где-то это будут митинги, где-то встречи с депутатами, где-то собрания граждан. Следите за информацией на ресурсах КПРФ, Левого Фронта и других союзных организаций. Нужна максимальная мобилизация наших сторонников.

Почему так важен протест 23 февраля? Потому что буржуазная пропаганда (что прокремлевская, что прозападная) ловко формирует у граждан ложное представление о том, что кроме либеральной оппозиции в России больше нет политических сил, способных бороться за перемены в интересах народа.

Эту опасную иллюзию нужно активно опровергать, поэтому 23 февраля всем сторонникам социализма, независимо от партийной принадлежности, просто необходимо продемонстрировать единство и массовость протеста. Любые действия, работающие сегодня на разъединение лево-патриотических сил, нужно воспринимать не просто как заблуждение, а как откровенное предательство и работу в интересах классового врага. Народу России объявлена война, поэтому и дисциплина у настоящих патриотов трудового народа должна быть соответствующая.

Чтобы с лево-патриотическими силами считались наши оппоненты, чтобы мы имели шансы в разворачивающейся борьбе за власть в России "после Путина" - нужно быть сплоченной командой политических бойцов, а не рыхлым сборищем мечущихся одиночек и сектантских групп. Если этого не осознать сегодня, то потом будет поздно.

Источник - svpressa.ru
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1613716140
Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Сенат вернул в Мажилис законопроект по вопросам добычи урана
- Поуехавшие…
- Какой истории учат в казахстанской школе
- Бакытжан Сагинтаев – от "плохого премьера" до "плохого акима"
- Ашаршылык: не надо путать "политическую окраску" с "политической оценкой"
- Мажилисмены провели выездное заседание комитетов в Генеральной прокуратуре
- Кадровые перестановки
- Состоялось расширенное заседание коллегии Министерства культуры и спорта РК
- Заявление Министерства иностранных дел Республики Казахстан
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  