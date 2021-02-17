 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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    Узбекистан   | 
Алишер Усманов оплатит 500 тысяч доз вакцины для Узбекистана
09:34 19.02.2021

Шавкат Мирзиеев на сессии кенгаша Наманганской области сообщил, что предприниматель Алишер Усманов предложил профинансировать покупку 500 тысяч доз вакцины от коронавируса из запланированных 1 миллиона в рамках первого этапе вакцинации населения.

Предприниматель Алишер Усманов предложил покрыть половину расходов, связанных с закупкой 1 миллиона доз вакцины от коронавируса в рамках первого этапа вакцинации населения. Об этом 19 февраля сообщил президент Шавкат Мирзиеев, выступая на сессии кенгаша народных депутатов Наманганской области, передает корреспондент "Газеты.uz".

"Алишер Бурханович [Усманов] сказал, что закупит за свой счет 500 тысяч доз вакцины из запланированных 1 миллиона. Сказал, что любит Наманган, и попросил дать региону первые 50 тысяч. Мы рассматриваем этот вопрос", - сказал глава государства.

Шавкат Мирзиеев подчеркнул, что в результате принятых в стране мер по борьбе с COVID-19 значительно уменьшилось количество регистрируемых случаев заболевания.

"Сегодня утром мне сообщили, что в Узбекистане выявлено только 11 случаев заболевания коронавирусом. Это очень большое достижение. Принятые нами меры заложили основу для получения такого результата", - отметил президент.

Источник - gazeta.uz
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