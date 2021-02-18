Появились фотографии разрушений авиабазы США в курдистанском Эрбиле после удара "неизвестными" ракетами

09:42 19.02.2021

В Сети опубликованы разрушения авиабазы США в результате ракетного удара.



Появились фотографии разрушений авиабазы США после ракетного удара



На этой неделе американская военная авиабаза в Эрбиле подверглась масштабному ракетному обстрелу. Пентагона заявил, что нанесенный военной авиабазе ущерб минимален. Но фото говорят о другом - повреждена инфраструктуры военного объекта США. Об этом пишет avia.pro.



Одна из бомб попала в казарму военнослужащих, в результате чего та оказалась уничтожена осколками и начавшимся после взрыва пожаром. По неподтвержденным данным источников, погибли трое военнослужащих, а еще 8 человек получили различного рода ранения. По официальной версии властей США, погиб один человек. Известно о том, что еще один из выпущенных снарядов попал в постройку столовой и полностью ее уничтожил.



К текущему часу остается неизвестным тот факт, пострадала ли техника, находившаяся на авиабазе США в Эрбиле. На фоне произошедшего ракетного обстрела уровень охраны авиабазы был значительно повышен.