Пятая колонна на марше. Зачем России депутаты-предатели? - А.Соколов

09:52 19.02.2021 Зачем петербургские депутаты тайно встречались с финскими дипломатами



Как сообщил депутат Государственной Думы Евгений Федоров агентству ФАН, депутаты петербургского ЗАКСа Максим Резник и Борис Вишневский (на фото) тайно встретились в генконсульстве Финляндии с финскими дипломатами и находившимся в Петербурге финским министром иностранных дел Пеккой Хаависто. Выяснилось, что на этой тайной встрече стороны обсуждали ситуацию вокруг скандального блогера Алексея Навального, посаженного по уголовной статье, и способы усиления давления на Россию.



Резник и Вишневский потребовали от финских политиков ужесточить антироссийские санкции и запретить въезд в Финляндию всем, кто имеет отношение к госаппарату или правоохранительным органам.



"Резник и Вишневский встречались с финскими дипломатами не как региональные депутаты, потому что у петербургского ЗАКСа нет права на занятие какой-то дипломатической деятельностью или парламентского взаимодействия с другими государствами. Они встречались как пятая колонна - представители врага на территории России. К ним нужно применить законодательство как к представителям агента влияния иностранных государств. И ни в какую политическую жизнь, ни на выборы их пускать нельзя", - пояснил Евгений Федоров. Он считает, что Резник и Вишневский преследовали антироссийские интересы, и они должны понести заслуженное наказание.



Депутат отметил, что Резник и Вишневский и до этого нарушали российское законодательство. "Нужно определиться по их депутатскому статусу. Их надо его лишать. Потому что он значительно укрепляет и усиливает их работу, их антироссийскую деятельность", - заключил Евгений Федоров.



Резник и Вишневский посетили финское генконсульство не одни, а вместе с другими представителями так называемой оппозиции Петербурга. На тайной встрече присутствовали также Олег Бодров (председатель общественного совета "Южный берег Финского залива"), Варвара Яровая ("Гринпис") и историк Никита Ломагин (Европейский университет в Санкт-Петербурге). Они в частности, как сообщается, обсуждали также "результаты протестных акций, прошедших в Петербурге, а также будущие митинги и протесты". Другими словами, координировали с представителями иностранного государства детали протестных акций, направленных на подрыв российского государства.



Министр иностранных дел Финляндии Пекко Хаависто посетил Петербург для встречи с министром МИД России Сергеем Лавровым.



Глава российского МИДа заявил финскому коллеге, что инициатором разрушения отношений с Россией является Евросоюз, и этот процессдлится уже давно.



Хаависто по итогам переговоров подчеркнул, что в интересах Евросоюза наладить отношения с Россией. Однако, как теперь выясняется, финская сторона воспользовалась визитом еще и для организации переговоров с представителями оппозиции.



А это прямо противоречит возможностям налаживания добрососедских отношений.



Так кто же эти господа с мандатами российских депутатов, которые тайно встречаются с представителями иностранного государства, призывая их к санкциям против своей же страны?



Борис Вишневский давно известен в Петербурге, как один из самых яростных оппозиционеров-русофобов. Еще в декабре 2014 года на заседании федерального совета партии "Яблоко" он выступил за безусловное возвращение Украине Крыма, сказав: "Крым не наш. Это ворованное. Ворованное должно быть возвращено".



Практически каждый день Вишневский наводняет своими злобными комментариями "Эхо Москвы", "Новую газету" и другие оппозиционные СМИ. В своей время он активно поддержал Надежду Савченко, украинского офицера, корректировавшую огонь карателей, подло убивавшую российских журналистов. "Российские власти, - заявлял он, - судят офицера украинской армии, защищавшую территориальную целостность своей страны от вооруженных мятежников, которые захватывают украинские города и поселки и убивают украинских военных". Вот так! По Вишневскому, так это жители Донбасса напали на Украину и "убивают украинских военных"! Все с ног на голову!



Пройдет в Москве массовый митинг патриотов России в поддержку президента и его политики, так для Вишневского это - "День черносотенца". А вот, что он писал об операции российских ВКС в Сирии, где мы помогаем сирийскому народу разгромить террористов, пытавшихся захватить их страну, отрезающих головы, убивающих женщин и детей, и угрожающих всему миру. "Цель российских властей, - вещал Вишневский, - сохранить власть сирийского диктатора. О чем, собственно, говорили все в это время и российские оппозиционеры, и западные политики, и представители сирийской оппозиции, на которую (а вовсе не на ИГИЛ) (запрещена в РФ- ред.), почему-то попадала большая часть ударов российских ВВС". Такое заявлял этот депутат, повторяя зады антироссийской пропаганды НАТО и США, не утруждающих себя доказательствами в голословных обвинениях России.



Вишневский, пользуясь мандатом депутата, постоянно выступает против строительства новых храмов, всячески саботирует выполнение закона РФ о возвращении церкви отнятого у нее большевиками имущества.



"Мракобесы требуют преподавать в школах креационизм наравне с эволюционной теорией и вот-вот начнутся "безьяньи процессы" ", - стращает Вишневский.



Но особенно яростно этот либерал атакует избранного народом президента Владимира Путина, который, по его мнению, лично виноват во всех трудностях, с которыми сталкивается сегодня Россия. "Ему просто нечего сказать, - глумится Вишневский. - Что он может предложить, кроме нового нагнетания ненависти к окружающему миру и объяснения трудностей исключительно происками внешних врагов? Не верьте, что патриот России сегодня тот, кто за Путина. Патриот России сегодня - тот, кто против Путина", - объявляет депутат Вишневский.



Как отмечает "Википедия", Вишневский невероятно плодовит, автор более 6 тысяч статей в СМИ. Но откуда же взялся такой шустрый публицист? Родился Борис Лазаревич в Ленинграде в семье технических интеллигентов. Закончил ЛЭТИ имени В.И. Ульянова (Ленина), работал в ЦНПО "Ленинец", что-то там изобретал, выдвигал рационализаторские предложения. Однако с началом перестройки трудиться по специальности бросил, а ударился в политику, участвовал в работе клуба "Перестройка", а потом стал активистом либеральной партии "Яблоко", по спискам которой и попал в ЗАКС Петербурга. В 2010 году подписал обращение российской оппозиции "Путин должен уйти". Теперь с депутатским мандатом в кармане, чувствуя полную безнаказанность, лжет и клевещет на каждом шагу, буквально задыхаясь от ненависти к России.



Такой же враждебной России деятельностью давно и также активно занимается и Максим Резник. В 90-е он работал в администрации Петербурга - был заместителем председателя Комитета по делам семьи, детства и молодежи, но потом подал в отставку в связи с тем, что партия "Яблоко" приняла решение о переходе в оппозицию. Когда из "Яблока" был исключен, перешел в партию Роста и от нее стал депутатом ЗАКСа. 3 марта 2008 года Максим Резник был задержан по обвинению в оскорблении представителей власти и применении насилия в отношении ее представителей. Позднее уголовное дело было закрыто по просьбе милиционеров, в связи с примирением сторон. В 2012 году член петербургского отделения партии, помощница Григория Явлинского в Законодательном Собрании Ксения Вахрушева публично обвинила Максима Резника в поддержке махинаций с подсчетом голосов на выборах депутатов Законодательного Собрания. Резник направил заявление в суд о защите чести и достоинства, однако проиграл дело.



Имя Максима Резника связано не только с его активным участием во всех акциях оппозиции, в том числе в поддержку Навального, но и с весьма специфическими скандалами иного рода.



Как сообщило издание "Невские новости", в 2019 году общественность обратила внимание на его неадекватное поведение во время первомайского шествия оппозиции - Резник вел себя буйно и провоцировал других участников акции на нарушения закона. Сотрудникам правоохранительных органов пришлось задержать нарушителя спокойствия и провести с ним профилактическую беседу. Уже тогда возникло подозрение, что Резник пришел на мероприятие обкуренным. В СМИ появились и другие сообщения о возможной наркозависимости депутата. На сайте change.org появилась петиция, под которой подписались тысячи петербуржцев, заявляя, что наркоманам не место во власти. Однако, пользуясь своим депутатским статусом, Резнику удалось усидеть в кресле депутата.



И вот теперь выясняется, что он тайно встречается с представителями другого государства, требуя введения санкций против России. Другими словами, фактически он, как и Вишневский, тоже совершил акт государственной измены.



Эта скандальная встреча депутатов, позиционирующих себя как оппозиционеров, с иностранными дипломатами вызвала возмущение их коллег в ЗАКСе Петербурга. "Хочу сказать про это хождение по иностранным консульствам-не надо шакалить!... Самое главное, речь идет о предательстве России, ее национальных интересов, против национальной безопасности, чего тут говорить!", - с трудом, кипя от негодования, подбирая слова, заявил на заседании Законодательного собрания его председатель Вячеслав Макаров.



"Органы должны проверить действия петербургских депутатов, которые встречались с финским дипломатами", - с возмущением заявил депутат Госдумы от Петербурга Виталий Милонов.



"Нужно проверить, насколько в петербургском парламенте чистоплотные люди. Потому что даже находиться с такими подлецами рядом невозможно. Нужно немедленно начать проверку в рамках Комиссии по депутатской этике", - сказал Милонов.



Остается надеяться, что петербургские законодатели и в самом деле примут, наконец, меры и призовут к ответу тех, кто под видом "оппозиции", открыто занимается подрывной деятельностью против России.



Андрей Соколов

18.02.2021 Источник - Столетие.ру

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