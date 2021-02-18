Генпрокуратура Таджикистана назвала "обоснованным" приговор оппозиционеру Махмуроду Одинаеву

10:56 19.02.2021

Генеральная прокуратура Таджикистана назвала "обоснованными" приговоры, вынесенные заместителю председателя Социал-демократической партии Таджикистана Махмуроду Одинаеву и его сыну Хабибулло Ризоеву.



28 января суд района Рудаки приговорил Одинаева к 14 годам лишения свободы. Судья признал его виновным в хулиганстве и "публичном подстрекательстве к насильственному изменению конституционного строя Таджикистана". Но сам Одинаев и его родственники посчитали приговор несправедливым и заявили, что обжалуют его в вышестоящих инстанциях.



Хабибулло Ризоев, сын Махмурода Одинаева, был оштрафован решением суда на 58 тыс. сомони (более $5 тыс).



Генеральная прокуратура Таджикистана 18 февраля заявила, что в связи с заявлением Национального альянса Таджикистана (НАТ) - организации, объединившей таджикскую оппозицию за рубежом, повторно изучила уголовное дело оппозиционного политика.



По информации надзорного органа, 29 октября оппозиционер вместе с бывшей супругой Мехрнигор Ризоевой и сыном Хабибулло Ризоевым прибыли в военный комиссариат города Гиссар, где Одинаев "под предлогом того, что работники военкомата незаконно и необоснованно призвали его сына Ходжиакбара на воинскую службу, умышленно нарушал общественный порядок - высказывался нецензурно и применил физическую силу к представителю власти".



Махмурод Одинаев и его сын Хабибулло Ризоев отвергли обвинения, и в свою очередь, обвинили работников военкомата в том, что хотели насильно отправить на воинскую службу молодого человека, который из-за слабого зрения не подлежит призыву в армию.



В заявлении Генпрокуратуры от 18 февраля отмечается, что Махмурод Одинаев 17 ноября 2020 года на своей страничке в Фейсбуке опубликовал фото активистов запрещенных в стране Партии исламского возрождения Таджикистана, движения "Группа-24" и НАТ, и "в своем провокационном обращении необоснованно выразил недовольство политикой нынешнего руководства Таджикистана и призвал к незаконной акции протеста у здания правительства с целью насильственного изменения конституционного строя Таджикистана".



Ранее такое обвинение прозвучало и в судебном процессе, однако Махмурод Одинаев назвал его "абсолютно беспочвенным". Пользователи соцсетей также обратили внимание на то, что такого призыва 16 ноября на страничке оппозиционного политика в Фейсбуке не было.



Махмурод Одинаев был арестован в декабре прошлого года, суд над ним начался 25 января. Оппозиционный политик на последнем заседании суда заявил, что его избивали во время следствия. Однако Генеральная прокуратура Таджикистана отрицала факт применения насилия в отношении Махмурода Одинаева. Юсуф Рахмон, генеральный прокурор Таджикистана, на пресс-конференции 2 февраля заявил, что никто не избивал Одинаева: "Все эти утверждения, что его избили – ложь и провокация".