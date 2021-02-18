 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Развитие Иссык-Куля возглавил экс-КНБист Самат Медеров
11:20 19.02.2021

Новый глава Дирекции по управлению фондом развития Иссык-Кульской области Самат Медеров

Экс-сотрудник ГКНБ стал главой Фонда развития Иссык-Куля - что о нем известно

Отмечается, что предыдущий глава фонда ушел с должности по собственному желанию в связи с состоянием здоровья.

Новым главой Дирекции по управлению фондом развития Иссык-Кульской области стал Самат Медеров, сообщается на Facebook-странице фонда.

Нового руководителя коллективу представил полпред правительства в Иссык-Кульской области Элчибек Жантаев.

Ранее пост главы фонда занимал Алдаярбек Тойгоналиев. Он ушел с должности по собственному желанию в связи с состоянием здоровья.

Самат Медеров родился 27 июня 1976 года. Окончил Каракольский филиал Московского института предпринимательства и права по специальности "Бухучет и аудит". Также в 2007-2009 годах обучался в Кыргызской государственной юридическая академии.

Проходил курсы по повышению квалификации в Египте, России и Китае.

Опыт работы:

1994-1999 - бухгалтер "Иссык-Кульского потребобщества";
2000 - главный бухгалтер пансионата "Кооператор";
2000-2001 - налоговый инспектор УГНС КР по Иссык-Кульской области;
2001-2004 - главный специалист Иссык-Кульского районного финансового управления;
2004-2011 - сотрудник ГКНБ;
2011-2012 - сотрудник подразделения АКС ГКНБ КР;
2012-2021 - начальник подразделения ГКНБ КР.
С января 2021 года был заместителем директора Дирекции по управлению фондом развития Иссык-Кульской области.

Женат, воспитывает троих детей. Является отличником органов национальной безопасности. Награжден именными часами от президента Кыргызстана. Награжден почетными грамотами и медалями от руководства ГКНБ КР.

См. раздел - Персоны ЦентрАзии, Кто есть кто в Казахстане
Источник - ru.sputnik.kg
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1613722800
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