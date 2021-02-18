Развитие Иссык-Куля возглавил экс-КНБист Самат Медеров

11:20 19.02.2021

Новый глава Дирекции по управлению фондом развития Иссык-Кульской области Самат Медеров



Экс-сотрудник ГКНБ стал главой Фонда развития Иссык-Куля - что о нем известно



Отмечается, что предыдущий глава фонда ушел с должности по собственному желанию в связи с состоянием здоровья.



Новым главой Дирекции по управлению фондом развития Иссык-Кульской области стал Самат Медеров, сообщается на Facebook-странице фонда.



Нового руководителя коллективу представил полпред правительства в Иссык-Кульской области Элчибек Жантаев.



Ранее пост главы фонда занимал Алдаярбек Тойгоналиев. Он ушел с должности по собственному желанию в связи с состоянием здоровья.



Самат Медеров родился 27 июня 1976 года. Окончил Каракольский филиал Московского института предпринимательства и права по специальности "Бухучет и аудит". Также в 2007-2009 годах обучался в Кыргызской государственной юридическая академии.



Проходил курсы по повышению квалификации в Египте, России и Китае.



Опыт работы:



1994-1999 - бухгалтер "Иссык-Кульского потребобщества";

2000 - главный бухгалтер пансионата "Кооператор";

2000-2001 - налоговый инспектор УГНС КР по Иссык-Кульской области;

2001-2004 - главный специалист Иссык-Кульского районного финансового управления;

2004-2011 - сотрудник ГКНБ;

2011-2012 - сотрудник подразделения АКС ГКНБ КР;

2012-2021 - начальник подразделения ГКНБ КР.

С января 2021 года был заместителем директора Дирекции по управлению фондом развития Иссык-Кульской области.



Женат, воспитывает троих детей. Является отличником органов национальной безопасности. Награжден именными часами от президента Кыргызстана. Награжден почетными грамотами и медалями от руководства ГКНБ КР.