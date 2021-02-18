"Худшие из худших". Мирзиеев разогнал хокимият Уйчинского района

11:23 19.02.2021

Президент поручил уволить "четверку" руководителей Уйчинского района

Шавкат Мирзиеев поставил вопрос об освобождении от должностей хокима, прокурора и начальников ОВД и ГНИ Уйчинского района Наманганской области. Президент заявил, что положение в районе "худшее в республике и Наманганской области".



Хоким Уйчинского района Наманганской области Мухаммадаюбходжа Апаков, занимавший этот пост с августа 2018 года, будет освобожден от должности. Как сообщает корреспондент "Газеты.uz", вопрос об этом на сессии кенгаша народных депутатов области в пятницу поставил президент Шавкат Мирзиеев.



Помимо хокима, будут уволены прокурор, начальник отдела внутренних дел и глава налоговой инспекции. Причина - недостатки в работе, плохие экономические показатели района и невыполнение поручений.



Президент заявил, что положение в Уйчинском районе "худшее в республике и Намангане".



"Худшее положение в республике, в Намангане самое последнее место… Из-за таких, как вы, я не могу уснуть ночами… По итогам сессии я приму решение, оставить вас в должности или уволить. Говорить надо перед своей совестью, мне не нужны высокопарные слова. Я сразу пойму - кто играет в политику, а кто говорит от сердца", - сказал он.



Шавкат Мирзиеев подверг критике хокима района, который за 2,5 года работы "как будто не знал о проблемах района" и не решал их своевременно.



Глава государства поручил профильным министерства и ведомства назначить на их места молодых людей.