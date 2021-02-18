Донецкий команданте Стрелков предрек скорую войну России с Украиной

11:36 19.02.2021

Бывший глава Минобороны ДНР Игорь Стрелков прокомментировал в Telegram запись известного блогера Анатолия Несмияна ("Эль-Мюрида"), посвященную встрече Владимира Путина и Александра Лукашенко 22 февраля. Публицист отметил, что речь может идти о двух вещах – Лукашекно намерен просить денег у Путина, либо будет обсуждаться "аннексия" Белоруссии Россией. И учитывая то, что Лукашенко уже заявил, что не собирается просить денег, то остается только одно.



Стрелков отметил, что рассуждения Эль-Мюрида довольно умные, но они не учитывают одного факта – Россию скоро ожидает война с Украиной. Причем весьма вероятно, что не только с Украиной и не только на Украине.



"Если-бы я был на месте нынешнего верховного главнокомандующего - то я встречался-бы именно по данному поводу... Поскольку от понимания – "с кем и как будет Минск в этой войне" - зависит очень многое", - добавил Стрелков.



Напомним, что в прошлом году Стрелков расписал ситуацию, при которой возникает вооруженный конфликт между Россией и Украиной, а Турция вступает в него на стороне Украины. При данной расстановке РФ может оказаться в сложной ситуации, отмечал деятель.