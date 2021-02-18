"На иголки"... Украина пускает в распил флагман своего флота "Гетман Сагайдачный"

11:52 19.02.2021

В Сети высмеяли незавидную судьбу флагмана украинских ВМС "Гетман Сагайдачный"

Сторожевой корабль решено пустить "на иголки"



Сторожевой корабль ВМС Украины "Гетман Сагайдачный", который был заложен во времена СССР и находился в боевом составе с 1992 года, решено списать. Когда это произойдет, украинские ВМС останутся без флагмана. Потому решено срочно достроить корабль "Владимир Великий". Он строится уже лет 10, и до спуска на воду еще далеко. В Сети поиздевались над незадачливым флагманом маломощного украинского флота.



Сторожевой корабль решено пустить "на иголки"



В судьбе корвета много символичного. Он был заложен под именем "Киров" на судостроительном заводе в Керчи. После раздел Черноморского флота достался Украине и тут же был переименован. Кораблю дали имя запорожского гетмана Сагайдачного, который до объединения Украины и России в 1654 году, был на службе Речи Посполитой. Воевал под ее знаменами с Крымским ханством, Османской империей и Русским царством.



За годы службы в составе ВМС корвет "незалежной" ничем особо не прославился. В никаких сражениях с ВМФ "страны-агрессора" не замечен. И вот теперь будет отправлен "на иголки".



Заменить флагман нечем. Строящийся "Владимир Великий", который, наверняка, переименуют, чтобы никто не подумал, что корабль носит имя президента России, "страны-агрессора", был заложен еще при президенте Викторе Януковиче. Проект 58250 - 2002 года. Денег и тогда не хватало, а сейчас их и вовсе нет. В 2011 году цена составляла 15 млрд гривен. Сейчас, после девальвации, наверное, раза в 2 больше.



В Facebook многие пользователи посчитали ситуацию характерной для общего состояния ВМС Украины.



"Этот несчастный "Гетман", уже в августе 1993 был "ведром с гайками", а уж в 2021...", - написал Владимир Назарько.



Насчет строительства будущего флагмана ВМС Украины Виталий Ягодка написал: "Ой, не достроят "Владимира", катера еле-еле, а тут корвет с нуля".



Михаил Аксенов не без иронии вспоминает недавнюю пиар-акцию на территории военно-морской базы "Юг" в одесской гавани – принятие на вооружение 70 надувных лодок Zodiac и десятка катеров Willard, приобретенных у западных партнеров. "Вон сколько флагманских надувных лодок. По лиманам самое то, - пошутил Михаил Аксенов. - А еще пойдет как москитный флот".



"Отмучился", - оставил эпитафию Виталий Датий.



А вот Александр Маслов не теряет оптимизма: "Закажут в Румынии или Турции что-то для постройки. Влезут в чуть большие долги и все. Это года четыре назад думали, что танковому производству в Украине каюк. Выкрутились путем кооперации с Польшей".



Сергей Савельев