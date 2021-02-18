Белорусская оппозиция представила план борьбы с Лукашенко

12:25 19.02.2021 Так не победим



Белорусская оппозиция представила план борьбы с Лукашенко. Почему он обречен на неудачу?



В бурном противостоянии белорусской власти и оппозиции наступило затишье. Одни воспринимают его как временную передышку, а другие - как затухание протестного движения. Президент Лукашенко явно относится ко вторым, а потому решил, что время работает на него, и выбрал тактику на затягивание реформ. На недавнем Всебелорусском собрании он обозначил примерные и весьма продолжительные сроки работы над поправками в конституцию. Лидеры оппозиции, в свою очередь, попытались взбодрить своих порядком измотанных сторонников и представили им новую "Стратегию победы" от Светланы Тихановской. Смысл этого послания в том, чтобы перезапустить протестное движение или хотя бы придать ему новый импульс. "Лента.ру" изучила манифест противников Лукашенко и пришла к выводу, что их ожидают трудные времена.



"Система с нуля"



С самого начала протестных акций разрозненная белорусская оппозиция пыталась сформировать единый центр принятия решений и нащупать рычаг управления протестными массами. Безуспешные попытки найти поддержку среди силовиков или чиновников поставили оппозицию в патовое положение: ни элиты, ни общество не увидели внятной программы выхода из хронического кризиса, протест начал терять активных сторонников, а режим продолжил задержания и суды в больших масштабах, не опасаясь серьезного сопротивления внутри страны.



Экс-соперницу Лукашенко на выборах и лидера протеста Светлану Тихановскую неоднократно критиковали за отсутствие четкого плана действий. Ее команда решила это исправить аккурат к Всебелорусскому народному собранию (ВНС), на которое возлагались большие, но бессмысленные надежды.



Всебелорусское народное собрание прошло 11-12 февраля. Это мероприятие имеет сомнительный статус: в нормативных актах и законах Республики Беларусь оно никак не зафиксировано, скорее это прогосударственный форум тщательно отобранных делегатов. Однако когда Лукашенко впервые объявил о его созыве осенью прошлого года, у белорусской оппозиции появилась надежда на диалог с режимом по поводу долгожданной новой конституции страны.



Лукашенко еще в конце года пресек все домыслы, заявив, что ВНС никаких полномочий по смене основного закона страны не получит. Это не стало сюрпризом, учитывая отсутствие правового статуса форума, но оппозиция заподозрила президента в попытке все-таки осуществить под ширмой собрания конституционный переворот - то есть провести удобные для себя поправки через имитацию обсуждения среди лояльных власти делегатов. Но в итоге даже до этого дело не дошло. Собрание превратилось в классический номенклатурный съезд, на котором повторялись уже многократно звучавшие программные заявления и прозвучал лишь примерный срок подготовки проекта новой конституции - конец года.



Тихановская и оппозиция еще об этом не знали, когда 9 февраля представили свою обновленную глобальную "Стратегию победы" по дальнейшей борьбе с Лукашенко. Но, независимо от исхода собрания, им давно требовалось вернуть себе внимание сторонников.



Мы не сражаемся со старой системой с помощью новой - мы строим свою систему буквально с нуля

из "Стратегии победы" белорусской оппозиции



Новый план, на первый взгляд, представляет собой консолидированную повестку всех несистемных политических сил. Отмечается, что в ее разработке приняли участие как члены Координационного совета оппозиции, так и представители бывших предвыборных штабов главных соперников Лукашенко - Цепкало, Бабарико и самой Тихановской.



Согласно новому плану, сразу после завершения переговоров о транзите власти наступит "победа гражданского общества". Под ней подразумевается выполнение требований протестующих, которые неоднократно звучали с начала кризиса, в том числе в интервью Марии Колесниковой "Ленте.ру". Они включают отставку Лукашенко и всего руководства страны с проведением новых выборов президента, а также освобождение всех задержанных за политическую позицию и привлечение к ответственности силовиков, уличенных в пытках.

Из программы "Стратегия победы"



Победе должны предшествовать масштабные акции протеста, освобождение политических заключенных и возвращение в Белоруссию изгнанных политиков. После успешного окончания переговоров Тихановская обещает провести в стране парламентские и президентские выборы, а также начать широкое обсуждение новой демократической конституции. Штаб Тихановской рассчитывает, что в мае, после освобождения заключенных, лидеры протеста "в сопровождении международных партнеров и наблюдательных миссий" возвратятся в Беларусь для диалога о смене власти.



При этом стратегия умалчивает, с кем конкретно общество должно вести диалог о своей дальнейшей судьбе и почему режим, выдержавший политические катаклизмы 2020 года, давление ЕС, прекращение грузооборота с портами Прибалтики и прочее, должен рассыпаться под новой волной протестов. Вместо этого белорусам предлагается вернуться к старым и, откровенно говоря, не оправдавшим себя методам давления на власть: итальянским забастовкам, стачкам на промышленных предприятиях и ненасильственной борьбе на улицах.



Продолжайте "креативную партизанщину", используйте все способы несотрудничества с режимом: укрепляйте горизонтальные связи, объединяйтесь в безопасные сообщества и союзы, выходите из провластных организаций

из "Стратегии борьбы" белорусской оппозиции



В "Стратегии" аккуратно подмечается, что к настоящему моменту ни одна сторона не обладает достаточными силами для перевеса: Лукашенко уже не может задавить народный гнев и "вернуть все как было", а к мнению оппозиции чиновники и силовики пока прислушиваться не готовы. Столь длительное отсутствие прогресса на пути к победе Тихановская объяснила "наращиванием ресурсов": протестующие не проиграли, они все это время накапливали силы для новой схватки. При этом она упустила из виду, что сотни уголовных дел и посадки оставшихся в стране активистов серьезно деморализовали протестующих.



Но все же лидер оппозиции намекает на скорый износ репрессивной машины. Она полагает, что у режима не хватит экономических и моральных средств поддерживать преследование несогласных в большем масштабе. Серьезные надежды на поднятие боевого духа у граждан политик возложила на памятную дату - неофициальный день независимости Белоруссии.



Ставки сделаны



Праздник прозападного крыла белорусской оппозиции под названием День воли ежегодно отмечается 25 марта. В 1918 году в этот день под контролем германской оккупационной администрации была провозглашена независимость Белорусской народной республики (БНР) от Российской империи. Кстати, именно ее бело-красно-белый флаг и герб сейчас используют протестующие.



После Первой мировой войны кайзеровские войска покинули регион, и большевики быстро расправились с марионеточным образованием. Во время развала СССР памятная дата стала ассоциироваться у белорусов с историческим обретением суверенитета. На протяжении почти трех десятилетий оппозиция устраивала в этот день массовые шествия, которые порой кончались столкновениями с ОМОНом. До 2018 года Лукашенко активно препятствовал проведению праздника, однако потом неожиданно для всех сменил риторику. Произошло это в период осложнения отношений с Россией из-за споров по поводу скидок на нефть и газ и продолжения интеграции в рамках Союзного государства.



Красно-белые идут

Кто воевал под флагом белорусской оппозиции и почему он так раздражает Лукашенко



"Это народное собрание продемонстрировало важнейшие ценности, значимые для нас до сего дня: свое государство, его социальный характер и тот факт, что только народ, его воля, коллективный разум и лидеры могут стать настоящим источником независимости", - высказывался Лукашенко о создании БНР в марте 2018 года. Пророссийские СМИ в республике тогда обвинили белорусского лидера в заигрывании с националистами.



В нынешних условиях белорусская администрация ожидаемо постарается всеми силами пресечь проведение массовых акций, потому что националисты снова стали "врагами режима". Однако оппозиция рассчитывает, что памятная дата оживит затухший протест и предоставит очередной повод говорить о репрессиях на международном уровне.



25 марта - дата, к которой силовики готовятся уже сейчас. День воли, которым Лукашенко их запугивает и настраивает на силовой разгон. Его страх куда выше нашего, и он готовится

из "Стратегии борьбы" белорусской оппозиции



При этом противники режима, очевидно, не могут гарантировать, что народные выступления не превратятся в беспорядки, которые могут дать повод Минску еще сильнее развернуть чистки среди несогласных. С другой стороны, вероятно, оппозиция и делает ставку на такой исход. Именно насилие со стороны силовиков в первые дни после президентских выборов кратно увеличили численность протестующих на улицах белорусских городов, а митинги против фальсификации итогов голосования превратились в выступления против политических преследований. Безусловно, хоть влияние на белорусское общество Тихановской и Координационного совета после их вынужденной эмиграции остается малым, протестующие уже показали способность к самоорганизации. Однако и масштабы репрессий существенно выросли по сравнению с августом 2020 года.



Невзирая на это, в "Стратегии победы" оппозиция утверждает, что новые акции смогут вызвать "эрозию" силового корпуса. Предполагается, что новая волна милицейского насилия в совокупности с большим числом вышедших позволит спровоцировать очередную волну увольнений среди правоохранителей. В реальности ситуация может оказаться прямо противоположной.



В случае перехода протеста в полноценную гражданскую войну и неконтролируемое насилие обещанное помилование непричастным к преступлениям силовикам уже не смогут обеспечить ни Тихановская, ни общественные инициативы наподобие объединения бывших силовиков BYPOL, которое разоблачает мучителей заключенных и помогает уволенным милиционерам, и которое, согласно "Стратегии победы", должно стать главной площадкой диалога между силовиками и протестующими.



Кроме того, при таком раскладе шквал критики в адрес протестующих может подняться и на Западе, и финансовая поддержка со стороны международных организаций существенно сократится. Европа, привыкшая осуждать насилие, вряд ли захочет взять на себя ответственность за происходящие расправы. Лукашенко, в свою очередь, может получить сильный козырь на переговорах с Россией и не преминет воспользоваться этим шансом, чтобы просить Кремль обеспечить помощь в борьбе с беспорядками.



Речь идет об обязательствах Москвы по предоставлению резерва силовиков в рамках договора о Союзном государстве. Этот резерв был сформирован еще в августе, но не пригодился и был расформирован. Пока. Президент России Владимир Путин уже обозначил ситуацию, когда Москва может прийти на помощь Минску.



Мы договорились также, что он (резерв) не будет использован до тех пор (...), пока экстремистские элементы, прикрываясь политическими лозунгами, не перейдут определенных границ и не приступят просто к разбою

президент России Владимир Путин



Москва слезам не верит



Белорусская оппозиция, изначально рассчитывавшая на переговоры с Россией и еще летом умолявшая президента Владимира Путина повлиять на ситуацию в стране, за последние несколько месяцев резко сменила риторику.



Теперь Тихановская в "Стратегии победы" называет Москву не иначе как "международным ресурсом Лукашенко", поддерживающим режим и не желающим трансформации. Более того, через несколько дней после публикации документа, рассчитывая снискать поддержку в Киеве и Брюсселе, она в открытую заявила, что Крым является частью Украины, и сравнила ситуацию на полуострове с происходящим в Белоруссии.



Крым по закону является частью Украины, однако уже несколько лет де-факто контролируется Россией. Во многом в последние полгода белорусы живут в похожем состоянии, и теперь нам стало проще понять проблемы украинцев

Светлана Тихановская

о принадлежности Крыма



Безусловно, такие заявления не только не укрепили ее влияния, но и вызвали разочарование у пророссийски настроенной части белорусского общества, а это по-прежнему большинство граждан страны. Позиция Москвы тем временем осталась непреклонной: разрешить затянувшийся кризис в стране способны лишь политические реформы и укрепления двусторонней интеграции.



Однако масла в огонь в очередной раз решил подлить и сам Лукашенко. Выступая на Всебелорусском народном собрании, он прямо заявил, что не заинтересован в углублении политических связей с Россией, и предложил сконцентрироваться на межотраслевом сотрудничестве. В частности, президент указал, что не видит смысла в "формировании каких-либо новых наднациональных органов" в Союзном государстве, и при этом пожелал "укреплять экономическое партнерство" двух стран.



Звучали на съезде и более радикальные заявления в адрес Москвы. Так, бывшая кандидат в президенты и ярая белорусская националистка Анна Канопацкая прямо возложила ответственность за сложившийся кризис на Россию и предложила потребовать у нее "многомиллиардные компенсации", а в случае отказа рекомендовала Лукашенко отозвать свою подпись под Союзным договором.



Нельзя оставить без должного внимания и реагирования беспрецедентное вмешательство во внутренние дела нашей страны в период подготовки и проведения президентских выборов со стороны соседних государств, и в первую очередь - физических и юридических лиц российской юрисдикции

Анна Канопацкая

о "российском следе" в белорусских протестах



Несмотря на то что Канопацкая считается спойлером реальных оппозиционных политиков и подконтрольной фигурой в лагере националистов, она стала одним из немногих "карманных критиков" Лукашенко, которым позволили выступить на съезде. Безусловно, такой открытый выпад в сторону России не мог прозвучать на форуме без санкции белорусской администрации. Последствия столь серьезного оскорбления не могут не сказаться на позиции Москвы во время встречи Путина и Лукашенко, которая пройдет в конце февраля.



Так или иначе, у Кремля сейчас, вероятно, нет серьезных поводов менять мнение в отношении прозападных сил в Белоруссии в лице Тихановской. А попытки Лукашенко в очередной раз отказаться от политической интеграции с Россией могут поставить под удар экономическую стабильность его режима. К тому же обещанный ранее проект изменений в конституцию страны так и не был представлен на съезде, что еще больше дискредитирует позиции белорусского лидера на грядущих переговорах с Москвой.



За все хорошее



Экспертное сообщество оценило стратегию Тихановской предельно холодно. Политолог Максим Семенов назвал представленную программу "сборником тостов", а не реальной политической повесткой. Шансы на мобилизацию сторонников оппозиции к весне он оценил невысоко.



Людей может вывести на улицы только внятный триггер, новые неоправданно жесткие действия милиции и спецслужб. Пока не появятся "снайперы на Майдане", вряд ли можно ждать новых серьезных выступлений

политолог Максим Семенов

в разговоре с "Лентой.ру"



Семенов добавил, что своей "Стратегией победы" белорусская оппозиция пытается реабилитироваться в глазах гражданского общества за упущенный шанс возглавить протест, тогда как режим Лукашенко все еще остается довольно крепким и монолитным. Пошатнуть его позиции, по мнению эксперта, неспособен даже раскол в экономической элите страны, связанный с преследованием крупных предпринимателей и банкиров.



"Единственное, что может кардинально изменить ситуацию, - это позиция России, которая может потребовать ухода Лукашенко. (…) Он обещал Москве реформу конституции в этом году, а теперь говорит, что проведет ее позже. Думаю, Россия будет ставить вопрос по этому поводу довольно жестко", - заключил Семенов.



С ним отчасти согласен и белорусский политолог Дмитрий Болкунец. Он полагает, что опубликованный документ - всего лишь попытка продемонстрировать некое влияние на протест, тогда как в реальности значимость Тихановской в глазах граждан фактически нивелирована с осени 2020 года. "Мы помним, как провалился ее октябрьский призыв к забастовкам. Это показывает отсутствие ее влияния на массы. (…) Она может еще сыграть свою дипломатическую роль на Западе, но не более того", - сказал собеседник в интервью "Ленте.ру".



Политолог уверен, что протесты в Белоруссии вспыхнут с новой силой к весне даже без участия изгнанного политика. По его словам, ожидаемая 25 марта ежегодная демонстрация может быть по масштабу сопоставима с летними акциями. Со временем выступления будут только радикализироваться. "В Белоруссии сейчас не существует определенной силы или движения, которое способно управлять протестами. В этой ситуации радикально настроенные протестующие могут использовать не принятые в цивилизованном обществе методы воздействия", - объяснил он.



В Белоруссии сейчас не существует определенной силы или движения, которое способно управлять протестами. В этой ситуации радикально настроенные протестующие могут использовать не принятые в цивилизованном обществе методы воздействия. Это может спровоцировать беспорядки, остановить которые будет довольно сложно

политолог Дмитрий Болкунец

в интервью "Ленте.ру"



Болкунец заверил, что у Минска даже без помощи из Москвы хватит экономических ресурсов поддерживать свой силовой аппарат в течение длительного времени, в первую очередь за счет урезания доходов населения и так называемой "стрижки бизнесменов". В последние годы регулярной практикой белорусских властей стали аресты видных предпринимателей, которых впоследствии освобождали за крупные суммы выкупа.



"В Белоруссии немало состоятельных людей. Эти суммы порой доходили до 50 миллионов долларов с человека, они могут быть направлены в том числе на выплаты "конвертных" зарплат силовикам", - добавил эксперт.



Александр Лукашенко долгое время поддерживал стабильность в Белоруссии благодаря советскому наследию, которое ему досталось в 90-х. Очевидно, что у Светланы Тихановской не хватит сил и ресурсов выбить эту почву из-под ног белорусского режима своей "Стратегией победы", и уж тем более обрести в этой затее союзника в лице России, что было бы важно: как уже писала "Лента.ру", российские субсидии обеспечивают 11 процентов ВВП страны. С другой стороны, действующий президент за шесть месяцев противостояния так и не сумел отыскать компромисс, способный успокоить общество и прекратить насилие над белорусами. Насколько чувствительным окажется отсутствие мирного решения в грядущие месяцы - время покажет.



Михаил Кириллов Источник - Lenta.ru

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