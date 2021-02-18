Санкции или жизнь: сможет ли Европарламент наказать казахстанские элиты? - М.Хамитов

12:31 19.02.2021

Марсель Хамитов



Казахстанские паблики, посвященные правам и свободам человека, состоящие из гражданских активистов, общественных деятелей и представителей различных НПО, вот уже неделю гудят как разворошенный улей.



Правозащитники активно обсуждают резолюцию Европарламента "О ситуации с правами человека в Казахстане", принятую 12 февраля. Они также составляют списки казахстанских государственных чиновников, против которых Евросоюз должен ввести санкции – а-ля список Магнитского.



Обидная резолюция



12 февраля Европарламент большинством голосов ("за" проголосовали 598 из 693 евродепутатов, "против" – 43, 52 – воздержались) принял резолюцию "О ситуации с правами человека в Казахстане".



Принятию резолюции предшествовали жаркие дебаты, на которых выступили порядка 20 евродепутатов. Они говорили о том, что в Казахстане нарушаются свободы и права человека, что, несмотря на заверения властей, до сих пор не обеспечена свобода мирных шествий и собраний, что список политических заключенных пополняется чуть ли не ежедневно, что некоторые гражданские активисты скончались после того, как стали подвергаться политическому давлению, но при этом власти не торопятся расследовать причины их смерти и наказывать виновных.



Больше всех, конечно, отличилась депутат Европарламента Виола фон Крамон-Таубадель – немецкий политик, член Комитета по иностранным делам, член группы координации выборов, которая курирует деятельность парламента по наблюдению за выборами.



"Пришло время призвать к ответу казахстанское руководство. У нас есть глобальный режим санкций в сфере прав человека. Давайте его использовать", – заявила Виола фон Крамон-Таубадель на дебатах.



В итоге была принята обидная для Казахстана резолюция. Однако власти республики с вердиктом "В Казахстане с правами человека все плохо" не согласились.



Реакция казахстанских властей



В ответ официальный представитель Министерства иностранных дел Казахстана Айбек Смадияров заявил, что резолюция была инициирована "недружественно настроенными политиками, подпитываемыми сфальсифицированной информацией деструктивных кругов".



"Казахстан целенаправленно и поступательно реализует свои обязательства в области прав человека. Президент Касым-Жомарт Токаев запустил широкомасштабные политические реформы в соответствии с провозглашенной им концепцией "слышащего государства". Учитывая то, что государства – члены Европейского союза поддерживают инициированные Главой государства реформы, данный документ Европарламента вызывает полное недоумение и непонимание относительно достоверности сведений, использованных при его подготовке", – отметил Смадияров.



Между тем, гражданские активисты пишут письма представителям Европейского союза с просьбой о встрече, на которой бы они хотели обсудить список чиновников, против которых следует ввести санкции. Стоит отметить, что активисты и общественные деятели уже сами обсуждают в различных пабликах и в WhatsApp-группах против кого надо ввести санкции с тем, чтобы потом передать готовые списки представителям Европарламента.



Параллельно, в свет выходят открытые видео и текстовые обращения от сектора НПО, в которых заявляется: права человека в Казахстане действительно нарушаются! Казахстан не реализует свои обязательства в области прав человека! Просим вас, уважаемые евродепутаты, заставить казахстанские власти выполнять факультативный протокол, который он подписал.



В свою очередь есть и те, кто с оценкой Европарламента не согласен. К примеру, директор Экспертного института Европейского права и прав человека Марат Башимов так и заявил открытым текстом "Европарламент – ты не прав!".



"Сам Европарламент критикуют и за то, что сама структура часто "подставляется" за необъективность и предвзятость информации. То, что делается за последнее время у нас в стране – это существенные сдвиги в общественном процессе и общественном сознании", – написал в соцсетях Башимов.



Как бы то ни было, главный вопрос, который волнует сегодня многих – будут ли введены санкции против конкретных лиц в Казахстане?



Есть как минимум две причины, почему это маловероятно.



Во-первых, за последние 20 лет в отношении Казахстана Европарламент принимал порядка 13-14 резолюций. Не все из них, правда, касались Казахстана напрямую – в некоторых шла речь о ситуации с правами человека в Центральной Азии в целом.



То есть за 20 лет Евросоюз не посчитал нужным вводить санкции против кого-то конкретного в Казахстане, хотя поводов для критики было более, чем достаточно.



К тому же не стоит забывать о многочисленных европейских компаниях, имеющих активы в Казахстане и занимающихся добычей полезных ресурсов. А любые санкции против конкретных госчиновников подразумевают конфликт со всем госаппаратом, поскольку любой чиновник – ее продукт. Поэтому санкции чреваты конфронтацией.



Впрочем аналогичной точки зрения придерживаются и казахстанские эксперты.



Политолог Марат Шибутов назвал резолюцию "стандартной манипуляцией": когда собирают вместе все негативные факты, при этом не упоминая положительных моментов, общей ситуации и динамики. Кроме того, Шибутов полагает, что эта "резолюция, как и несколько других, является результатом лоббистской деятельности Мухтара Аблязова, но и еще нескольких еще зарубежных оппозиционеров".



"На деле в стране идет демократизация. Согласно статистике Казахстанского международного бюро по правам человека и соблюдению законности, количество мирных собраний растет: в 2017 году их было всего 36; в 2018 году – 32; в 2019 году – 227; в 2020 году за январь–апрель, дальше карантин, – 176. Такой рост гражданской и политической активности невозможен без улучшения правоприменительной практики и политической ситуации в стране", – отметил Шибутов в интервью "Новой газете".



Во-вторых, еще в ноябре 2020 года три международные правозащитные организации – Фундация "Открытый диалог", фонд защиты прав человека Qaharman и правозащитное движение "405" призвали правительства США, Великобритании, Канады, Эстонии, Латвии и Литвы применить санкции к ряду высокопоставленных чиновников Казахстана (всего 364 фамилии) в рамках их санкционного законодательства по Глобальному Акту Магнитского.



И… как вы уже догадались, никаких санкций применено не было.