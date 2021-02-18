КазГолод/Ашаршылык: не надо путать "политическую окраску" с "политической оценкой", - Ж.Байхожа

15:22 19.02.2021 Резкое неприятие в стане не только национал-популистов, но и некоторых вроде бы адекватных и интеллигентных людей вызвали нейтральные в общем-то слова, произнесенные председателем сената парламента РК Мауленом Ашимбаевым в ходе прошедшего на днях обсуждения за круглым столом темы "Тернистый путь к свободе: исторический взгляд на последствия Ашаршылық".



А сказал он следующее. Во-первых, что к проблеме следует "подходить, прежде всего, с научной точки зрения, не придавая вопросу политическую окраску" и что "для объективной оценки произошедшего важно учитывать исторический контекст и весь спектр происходивших в тот период событий". Во-вторых, что "кроме Казахстана, голод испытывало население Украины, Белоруссии, Молдовы, ряда регионов России", и поэтому "наверное, голод нельзя назвать преступлением против определенной нации". Наконец, в-третьих, что надо "отдать приоритет, в первую очередь, научным исследованиям", поскольку "только ученые могут раскрыть горькую правду об Ашаршылық и донести ее до нашего народа". И что поэтому важно "предоставить им доступ к актуальным архивным данным, в том числе соседних стран, собирать воспоминания очевидцев "трагедии века", переживших суровые годы". Все приведенные цитаты взяты с официального сайта парламента РК.



Нет смысла писать о том, как отреагировали на это выступление люди типа Мухтара Тайжана и других так называемых "лидеров общественного мнения" известной ориентации. Они уже давно решили для себя, что массовый голод начала 1930-х был организован искусственно (специально), что его целью было уничтожение казахов как этноса и что случившееся нужно квалифицировать исключительно как геноцид в отношении нашего народа. Поэтому их реакция была вполне предсказуемой.



А вот комментарии некоторых известных политологов и общественных деятелей, считающихся интеллектуалами и вроде бы не чуждых научного подхода, удивили. Вот, что например, написал один из них, Бурихан Нурмухамедов: "В советское время любому событию давали политическую оценку. Мы, к сожалению, до сих пор не можем дать свою политическую оценку событиям того времени. Научные исследования на сегодняшний день достаточны, чтобы дать политическую оценку. И страусиная политика сейчас будет неправильной".



О какой "достаточности научных исследований" можно вести речь, если до сих пор даже профессиональные историки и демографы не могут назвать хотя бы приблизительное количество умерших от голода казахов (цифры варьируются от одного миллиона до трех)? Или кто-нибудь серьезно изучал, сколько на самом деле наших соплеменников безвозвратно откочевало в тот период за пределы СССР – в Китай, Афганистан и другие страны? Или нам уже доподлинно известно, где находятся массовые захоронения людей, погибших голодной смертью (кстати, у нас, в отличие от Украины, где нашли около 900 таких мест и даже составили геоинформационную карту, этот вопрос вообще никто не исследовал)? А они должны быть, поскольку многие несчастные, гонимые голодом, шли в города, где и умирали, – их же как-то хоронили? Или, может, найдены и изучены все документы той поры, в том числе хранящиеся в российских архивах под не снятым до сих пор грифом "секретно"? И список таких вопросов будет длинным.



Именно отсутствие сколько-нибудь полной и достоверной информации о причинах и последствиях той гуманитарной катастрофы является причиной того, что в нашем обществе сложились три примерно одинаковые в количественном плане группы людей, имеющих совершенно разные мнения относительно событий того времени. Полтора года назад авторитетный социолог Гульмира Илеуова сообщила следующие данные, полученные по итогам исследования, которое провел возглавляемый ею фонд "Стратегия": "Коллективизацию оценивали по-разному, причем у каждой точки зрения оказалось примерно равное количество сторонников. Одни считают, что она способствовала оседлости казахов и урбанизации (30%), другие говорят о кровавом преступлении сталинского режима (27%). Еще 32% отметили, что коллективизация в Казахстане имела как позитивные, так и негативные последствия".



Кроме того, "политическая окраска", о которой говорил Ашимбаев, и используемое Нурмухамедовым понятие "политическая оценка" – это совершенно разные вещи, и странно, что профессиональный политолог ставит их на одну доску. Скорее всего, рано или поздно политическая оценка будет дана – но чтобы она оказалась справедливой и беспристрастной, какой должна быть любая оценка, даже школьная, под нее необходимо подвести соответствующую доказательную базу, основанную на изучении массива документов и на объективных выводах исследователей.



А вот "политическая окраска" (или "политизация вопроса") – это что-то принципиально иное. Прежде всего, под ней следует понимать использование политическими силами и фигурами столь болезненных тем в собственных интересах. Например, для того, чтобы прослыть патриотами, привлечь сторонников, заручиться голосами избирателей. Красноречивый пример политизации данного вопроса – прошлогодняя инициатива парламентской фракции партии "Ак жол". Она обратилась к правительству с депутатским запросом, в котором призвала по линии Министерства иностранных дел РК "начать работу по признанию Ашаршылық фактом геноцида на международном уровне, включая ООН, ОБСЕ, Конгресс США, Европарламент и других".



С тем, что это был именно геноцид, можно соглашаться или не соглашаться, но любая партия, представленная в парламенте, имеет право на подобного рода инициативы, даже в популистских целях, – до очередных выборов оставалось всего полгода. Однако то, как "акжоловцы" манипулировали цифрами потерь, с головой выдало их очевидное желание поспекулировать на этой теме. Вот что говорилось в тексте обращения: "Признанный мировым сообществом Голодомор в Украине унес жизни 3 миллионов 900 тысяч человек, тогда как по недавним публикациям самих украинских исследователей, они оценивают жертвы голода в Казахстане более чем в 4 миллиона жизней, а потери нашего народа – в 70%".



Интересно, о публикациях каких украинских исследователей идет речь? По данным Института демографии и социальных исследований Национальной академии наук Украины, на которые и ориентируются серьезные ученые этой страны, "потери населения СССР из-за сверхсмертности в 1932-34 годах составили 8,7 миллиона человек, в том числе в Украине – 3,918 миллиона (13,3% населения), в России – 3,264 миллиона (3,2%), в Казахстане – 1,258 миллиона (22,4%)". То есть, "акжоловцы" завысили количество жертв ни много ни мало на 2,8 миллиона человек (как легко, оказывается, можно "разбрасываться" трагическими цифрами!), или втрое. Видимо, для красного словца. То же самое касается якобы признания украинского Голодомора мировым сообществом. Двадцать стран, парламенты которых дали такую оценку (главным образом, в пику России), из более чем двухсот, являющихся членами ООН, или лишь десятая часть, – это и есть мировое сообщество?



А кого называют главным идеологом партии "Ак жол"? Правильно, Бурихана Нурмухамедова. Кстати, почему его однопартийцы ссылаются на данные историков Украины, если, как уверяет сам Бурихан Жолбарысович, "научные исследования на сегодняшний день достаточны, чтобы дать политическую оценку"? Явная нестыковка получается.



Что касается политической оценки, то однажды она уже была дана. Случилось это почти тридцать лет назад, в конце 1992-го, а озвучила ее "комиссия президиума Верховного совета РК по изучению нормативных правовых актов, приведших к голоду во время коллективизации". В ней содержался такой вывод: "Масштабы трагедии были столь чудовищны, что мы с полной моральной ответственностью можем обозначить ее как проявление политики геноцида. Такая констатация вытекает из строгих норм международного права, зафиксированных в международной конвенции "О предупреждении преступления геноцида и наказании за него".



Однако в пространном тексте, опубликованном в "Казахстанской правде" и содержавшем внушительный фактологический материал, нет никаких доказательств того, что это было не просто преступление большевистского режима в отношении миллионов людей, а именно геноцид – в том понимании этого слова, которое зафиксировано в упомянутой международной конвенции. Причем как в самом главном документе, где под геноцидом подразумеваются действия, совершенные с "намерением уничтожить, полностью или частично, национальную, этническую, расовую или религиозную группу как таковую", так и в разъяснениях, как нужно это толковать: "Намерение - это самый сложный элемент для определения. Для того, чтобы квалифицировать геноцид, необходимо, чтобы преступники имели доказанное намерение физически уничтожить национальную, этническую, расовую или религиозную группу. Культурного разрушения недостаточно, равно как и намерения просто разогнать группу. Именно это особое намерение, или dolus specialis, делает преступление геноцида таким уникальным". А поскольку вывод комиссии президиума Верховного совета РК не был подкреплен доказательствами существования такого намерения, то данная ею "политическая оценка" не могла быть воспринята серьезно.



Чтобы дать объективную, непредвзятую оценку, как раз-таки и нужна очень кропотливая, комплексная работа профессиональных и, что тоже крайне важно, неангажированных историков…



Автор статьи: Женис Байхожа

18.02.21 Источник - qmonitor.kz

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1613737320

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