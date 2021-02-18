Алматинские страдания. Бакытжан Сагинтаев – от "плохого премьера" до "плохого акима"

15:34 19.02.2021 Д.Ашимбаев: На мой взгляд, практически все акимы сработали между оценками плохо и средне. Хорошей работы я лично ни за кем не отмечаю. Карантин показал много ляпов, неподготовленность акиматов и очень много коррупции



Аркадий СЕРГЕЕВ, politic.kz, 18 февраля 21



Срежиссированный командой акима отчет перед населением был в пух и прах разнесен экспертным сообществом. Сагинтаев, по их мнению, всего лишь троечник, чья роль – максимум заместителя

17 февраля Бакытжан Сагинтаев должен был отчитаться перед населением о проделанной акиматом работе. И эфир вроде бы состоялся, но самого отчета, подлинного, эксперты, опрошенные Politic, не увидели. Состоялось, по их мнению, срежиссированное мероприятие, которое так и оставило без ответа наиболее важные для развития Алматы вопросы.

Более того, наши собеседники открыто выражают недовольство работой нынешней администрации Алматы и лично Бакытжана Сагинтаева в должности главы города. Выведенная в заголовок оценка - не придумка редакции, а цитата одного из уважаемых политологов страны. Сагинтаев, говорит он, был плохим премьер-министром, а сейчас является плохим акимом.

Сказанные спикерами заявления вы не услышите на провластных СМИ – их не покажут и не опубликуют. Для большей объективности мы решили обнародовать их слова без какой-либо редактуры.



ДАНИЯР АШИМБАЕВ, ПОЛИТОЛОГ:

ГОСУПРАВЛЕНИЕ

На мой взгляд, практически все акимы сработали между оценками плохо и средне. Хорошей работы я лично ни за кем не отмечаю. Карантин показал много ляпов, неподготовленность акиматов и очень много коррупции. Чем больше борьбы с коррупцией у нас ведется, тем больше коррупции у нас в стране. Неэффективность я отмечу и отсутствие транспарентности в деятельности акиматов. Отчет акима, понятно, что был где-то срежиссированный, понятно, что на отчетах акимов показывают самые лучшие достижения.

Вопросы застройки и экологии ставятся ведь не первый год подряд. Но почему пока вопрос не задают в лоб, никакие решения не принимаются?! Поэтому я не могу сказать, что я доволен отчетом акима и работой за последнее время. Акимат города работал в лучшем случае на тройку с минусом.

Как алматинца меня волнуют вопросы застройки. Все акимы у нас любят валить все на предшественников, но мы видим, что город активно застраивается, а сооружения возводятся без экологических нормативов. Во-вторых - работа городских коммуникаций. Изменяется география города, а каких-то работ по улучшению коммуникаций мы не видим. Идет только постоянная смена бордюров и асфальтирование тех дорог, которые асфальтировали в прошлом году. То есть речь идет об отсутствии планирования и некачественном исполнении. При этом решение самых насущных проблем провисает. Карантин нанес серьезный удар по МСБ, а те работы, которые проводит акимат и СЭС только, на мой взгляд, ухудшают ситуацию. То есть положительной динамики в работе акимата я не наблюдаю.

Я думаю, что Сагинтаев был плохим премьером и остается плохим акимом. Это мое личное мнение. Мне кажется, что при его назначении на большие посты был превышен уровень его компетентности. Он может быть хороший заместитель, но в качестве самостоятельного руководителя нигде не состоялся.



АРМАН БЕЙСЕМБАЕВ, ЭКОНОМИСТ:

ДЕГРАДАЦИЯ АЛМАТЫ

Он начал бойко – с борьбы с проститутками на Сейфуллина. Но по большому счету сказать о том, что он сделал что-то, я не могу. Наоборот очень многое откатилось назад с тех времен, когда работу начинал Байбек. БРТ, автобусные линии, велосипедные станции, дорожки, пешеходные улицы – все было начато при предыдущем акиме. И на самом деле с тех времен мало что поменялось. Мы не увидели продолжение этого тренда, а наоборот увидели откат. Мы не видим движений этих идей.

Очень многие ругают Сагинтаева за то, что при нем не то, что ничего не изменилось, а даже некоторые вещи стали хуже. По сути нет какой-то активной работы. При том же Байбеке линии для автобусов обновлялись постоянно, два раза в год рабочие делали новую разметку, потому что старая немного затерлась. В этом году мы этого не увидели и сейчас такая ситуация, что автобусных выделенных полос практически не видно стало. Будет ли это сделано в этом году, большой вопрос. То есть опять же мы видим, что есть какая-то попытка отменить это или не обращать внимания на это, не работать над этим. Это ушло на второй план. Хотя после того, как появились автобусные полосы и БРТ в общественном транспорте стало легче и быстрее ездить. Иногда даже делаешь выбор в пользу общественного транспорта, потому что доехать стало удобней и быстрей, чем на автомобиле. При Сагинтаеве мы видим, что есть какая-то попытка все это откатить назад или сделать вид, что ты этого не замечаешь или что этого не существует. Мы видим некоторую деградацию, что городом не стали заниматься и это заметно.



АСЕТ НАУРЫЗБАЕВ, МОДЕРАТОР ОБЩЕСТВЕННОЙ ГРУППЫ "ЧИСТЫЙ ВОЗДУХ АЛМАТЫ"

ТЭЦ

По энергетике акимат все прохлопал. У него под носом "Самрук-Энерго" вместо хорошей, новой станции строит энергетического Франкенштейна, состоящего из двух частей. То есть они меняют полстанции, а полстанции остается старой. И нам это подают, как заботу о горожанах. А акимат нас в этом вопросе не защищает, а наоборот идет на поводу у "Самрук-Энерго", и говорит, что через 5 лет нам станцию построят. Во-первых, такая станция строится два года и лишние три года мы будем дышать грязным воздухом из-за безволия акимата Алматы. Вторая история - ТЭЦ-3. Маленькая станция на самом деле, ее еще можно было быстрее сделать, но пусть те же самые два года. Мы могли через 2 года избавиться от двух крупнейших источников загрязнения воздуха, если бы акимат не спал! Это что касается энергетики. Главное - перевести ТЭЦ-2 и ТЭЦ-3 на газ. Газовщики подтвердили, что газ есть и осталось только реализовать проект и все. Здесь придумали историю с Барнаульскими котлами, технологии 70-х годов заново изготавливаются. Берут котлы, которые придумали в 70-е годы и заново их изготавливают. Ведь вместо этого можно было построить современную газотурбинную станцию, которая может пики и провалы энергосистемы быстро покрывать. Когда что-то случается, где взять мощность? Только на газотурбинной станции, потому что котловая станция, разогревается гораздо дольше. В этом большая проблема. Но "Самрук-Энерго" при попустительстве акимата принял другое решение.

В целом по чистому воздуху это еще более проблемная задача и ситуация. Городские эксперты подготовили цельную программу по очистке воздуха к 2025 году. Год потерян впустую. Только сейчас акимат начал что-то делать, шевелиться по этому вопросу. Но перед министром экологии они отчитались тем, что у них есть Дорожная карта из 16 пунктов, 9 из которых уже выполнены. Но это ведь полнейшее вранье! Может быть и не вранье, может они так ее сформулировали, чтобы галочки поставить, но результатов мы никаких не видим. Это мое отношение к отчету акима - большое неудовольствие. Даже такие простые вещи, как ограничение движения автомобилей в центре по выходным дням, ведь даже это неи делается. А это снизило бы нагрузку на атмосферу на два дня из семи. Есть масса других задач - например, развитие электротранспорта. Это же важнейший шаг к очистке воздуха, то есть перевести общественный транспорт на электротягу. Это вполне выполнимая задача с учетом наших существующих бюджетов. А проект ЛРТ лежит в акимате, хотя он полностью готов. Это один из критических пунктов, который мы имеем к акимату. Почему его нельзя запустить? Не умеете, спросите у экспертов!



СВЕТЛАНА ДРУЖИНИНА, ОБЩЕСТВЕННЫЙ ДЕЯТЕЛЬ:

ЖКХ – ЛОББИ

Дело в том, что, когда отключают отопление, получается, что отключается циркуляция в городе. А когда отключается циркуляция, в Алматы двухтрубная система и одну трубу отключают на ремонт. Так было всегда. Когда нет циркуляции, то возникает проблема с горячей водой, и чтобы жителям эту горячую воду получить нужно очень много воды слить, потому что она остывает по одной трубе, так как нет циркуляции. Получается, что наносится ущерб экологии, потому что мы чистую воду берем и сливаем в канализацию. Мы добиваемся, чтобы была циркуляция, но получаем постоянное сопротивление от Алматинских тепловых сетей. Потому что снизится объем получаемой воды. Сейчас они получают за слив объема. Счетчик же считает ту воду, которую мы сливаем, а мы за это платим. Платим как за горячую воду, а они не желают решать эту проблему. В целом у монополистов нет никакого желания менять сети и двигаться в ногу со временем. И это проблема города.

Я в прошлом году добилась того, чтобы мы создали рабочую группу по тарифам и тарифообразованию. Это работа управления энергоэффективности, то есть акимата, но ничего с точки не сдвинулось. Сначала была проблема ЧП, потом карантин, но даже после того, как все эти барьеры были сняты, ничего не сдвинулось. Потом сменился руководитель управления энергоэффективности. Новый руководитель был не в курсе, и пока мы до него достучались, то смогли с ним встретиться только перед новым годом, чтобы познакомиться. Мы добились встречи 11 января через Zoom, но опять раздражает то, что он делает вид, что проблемы с тарифами не существует, что этого нет. То есть на лицо нежелание решать проблему что у монополистов, что у чиновников городских. Это настолько уже возмущает! Вообще формат отчета акима: вопрос должен был быть коротким, на самом деле я могла бы там на 3-4 листах все это зачитать. Из-за короткого формата я успела сказать только по горячей воде, потому что осталось два месяца, когда отопление отключат, и опять начнутся наши мучения.



ЗАСТРОЙКА

Самый наболевший вопрос сейчас в Алматы - точечная застройка. Ее нужно остановить! Аким, по сути, ушел от этого ответа, сказал, что мы без строительства не можем. Но ведь нужно не только строить жилье, ведь для тех, у кого уже есть жилье нужны парки. А где садики, школы, где это все?! Строят новые дома, а куда потом пойдут все эти дети? Садиков нет, школ нет. Об этом чиновники не думают. Самое главное для них вводить жилье в эксплуатацию. Но ведь можно осваивать Наурызбайский, Алатауский районы, можно ведь строить там. Но им нужно вести именно точечную застройку.



МАКСИМ КАЗНАЧЕЕВ, ПОЛИТОЛОГ:

САГИНТАЕВ - ЗАЛОЖНИК ЭЛИТ

В сравнении с отчетными выступлениями других акимов не только этого года, но и предыдущего, можно сказать о формальном подходе к организации встречи акимов с населением и формальный подход к отчету. На самом деле это характеризует не только акима Алматы, но и практически всех других глав регионов. То есть подобного рода формализм – это общая тенденция в работе местных госорганов и поэтому в этом смысле Бакытжан Сагинтаев и его команда ничем не отличается от акимов других регионов.

Аким обошел некоторые острые вопросы. Нужно принять во внимание тот факт, что Алматы – экономический лидер среди регионов страны. И на городе замыкаются экономические интересы и экономические сферы влияния крупных внутриэлитных игроков, таких игроков, влиять на которых Бакытжан Сагинтаев не может в силу того, что не имеет достаточного политического веса, даже несмотря на то, что у него за плечами позиция премьер-министра.

Если его работу оценивать по 5-балльной шкале, то где-то на 3. Оцениваю его, как середнячка. Он пришел с позиции премьер-министра, были большие ожидания, связанные с тем, что он знаком с функционированием экономики страны, но в условиях карантина все эти таланты себя ничем не проявили. Источник - politic.kz

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