В кыргызстанской ОАО "Электрические станции" новый директор - Талайбек Бектенов

15:39 19.02.2021

19 февраля 2021, Бишкек - 24.kg, Татьяна КУДРЯВЦЕВА



Фото ОАО "Электрические станции" . Новый директор компании - Талайбек Бектенов



Решением совета директоров ОАО "Электрические станции" 18 февраля 2021 года на должность генерального директора назначен Талайбек Бектенов. Об этом сообщила пресс-служба компании.



Ранее эту должность занимал Жолдошбек Ачикеев. Его полномочия прекращены 1 февраля 2021-го согласно поданному им заявлению об увольнении по собственному желанию.



Талайбек Бектенов последние пять лет работал в структуре ОАО "Электрические станции". С 24 января 2020 года был первым заместителем генерального директора компании.



Напомним, что ОАО "Электрические станции" - основная генерирующая компания Кыргызстана, вырабатывает 98 процентов всей электроэнергии в стране. В состав компании входят семь ГЭС и две ТЭЦ.